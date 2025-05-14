https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/trump-riyaddaki-korfez-ulkeleri-zirvesine-katilacak-1096199375.html
Trump, Riyad'daki Körfez Ülkeleri Zirvesi'ne katılacak
Trump, Riyad'daki Körfez Ülkeleri Zirvesi'ne katılacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Riyad’da düzenlenecek olan Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi liderlerinin katıldığı beşinci zirveye katılacak. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T04:32+0300
2025-05-14T04:32+0300
2025-05-14T04:32+0300
dünya
ortadoğu
donald trump
körfez arap ülkeleri i̇şbirliği konseyi (ki̇k)
suudi arabistan
abd
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Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA, zirvenin 'yapıcı iş birliğinde yeni bir sayfa açacağını ve daha güvenli bir geleceğe, bölgesel istikrara, refaha ve barışa yaklaşımın bir teyidi olacağını' bildirdi.Ajans ayrıca, zirvenin 'güvenlik ve siyaset alanındaki mevcut zorlukların ele alınması için bir fırsat olduğunu' belirterek, “Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile ABD arasında koordinasyon sağlanarak bölgedeki güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesinin amaçlandığını” aktardı.ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi ise yaptığı açıklamada Washington’un 'bölgedeki ülkelerle iş birliği içinde krizlerin sona erdirilmesi için kalıcı diplomatik ve siyasi çözümler arayışına bağlı kalmayı sürdürdüğünü' aktardı.Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’un, geçen haftanın sonunda Trump ile yapılacak zirveye katılmaları için Körfez bölgesindeki altı ülkenin liderine davet gönderdiği bildirildi.Ayrıca, Suriye ve Lübnan cumhurbaşkanlarının da zirvede hazır bulunmaları bekleniyor.
suudi arabistan
abd
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, donald trump, körfez arap ülkeleri i̇şbirliği konseyi (ki̇k), suudi arabistan, abd
ortadoğu, donald trump, körfez arap ülkeleri i̇şbirliği konseyi (ki̇k), suudi arabistan, abd
Trump, Riyad'daki Körfez Ülkeleri Zirvesi'ne katılacak
ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Riyad’da düzenlenecek olan Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi liderlerinin katıldığı beşinci zirveye katılacak.
Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA, zirvenin 'yapıcı iş birliğinde yeni bir sayfa açacağını ve daha güvenli bir geleceğe, bölgesel istikrara, refaha ve barışa yaklaşımın bir teyidi olacağını' bildirdi.
Ajans ayrıca, zirvenin 'güvenlik ve siyaset alanındaki mevcut zorlukların ele alınması için bir fırsat olduğunu' belirterek, “Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile ABD arasında koordinasyon sağlanarak bölgedeki güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesinin amaçlandığını” aktardı.
ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi ise yaptığı açıklamada Washington’un 'bölgedeki ülkelerle iş birliği içinde krizlerin sona erdirilmesi için kalıcı diplomatik ve siyasi çözümler arayışına bağlı kalmayı sürdürdüğünü' aktardı.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’un, geçen haftanın sonunda Trump ile yapılacak zirveye katılmaları için Körfez bölgesindeki altı ülkenin liderine davet gönderdiği bildirildi.
Ayrıca, Suriye ve Lübnan cumhurbaşkanlarının da zirvede hazır bulunmaları bekleniyor.