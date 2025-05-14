https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/trump-riyaddaki-korfez-ulkeleri-zirvesine-katilacak-1096199375.html

Trump, Riyad'daki Körfez Ülkeleri Zirvesi'ne katılacak

Trump, Riyad'daki Körfez Ülkeleri Zirvesi'ne katılacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Riyad’da düzenlenecek olan Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi liderlerinin katıldığı beşinci zirveye katılacak. 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T04:32+0300

2025-05-14T04:32+0300

2025-05-14T04:32+0300

dünya

ortadoğu

donald trump

körfez arap ülkeleri i̇şbirliği konseyi (ki̇k)

suudi arabistan

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096175922_0:32:2282:1316_1920x0_80_0_0_a6229309c08c91438a9536c98e82a604.jpg

Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA, zirvenin 'yapıcı iş birliğinde yeni bir sayfa açacağını ve daha güvenli bir geleceğe, bölgesel istikrara, refaha ve barışa yaklaşımın bir teyidi olacağını' bildirdi.Ajans ayrıca, zirvenin 'güvenlik ve siyaset alanındaki mevcut zorlukların ele alınması için bir fırsat olduğunu' belirterek, “Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile ABD arasında koordinasyon sağlanarak bölgedeki güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesinin amaçlandığını” aktardı.ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi ise yaptığı açıklamada Washington’un 'bölgedeki ülkelerle iş birliği içinde krizlerin sona erdirilmesi için kalıcı diplomatik ve siyasi çözümler arayışına bağlı kalmayı sürdürdüğünü' aktardı.Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’un, geçen haftanın sonunda Trump ile yapılacak zirveye katılmaları için Körfez bölgesindeki altı ülkenin liderine davet gönderdiği bildirildi.Ayrıca, Suriye ve Lübnan cumhurbaşkanlarının da zirvede hazır bulunmaları bekleniyor.

suudi arabistan

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, donald trump, körfez arap ülkeleri i̇şbirliği konseyi (ki̇k), suudi arabistan, abd