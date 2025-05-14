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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/trump-riyaddaki-korfez-ulkeleri-zirvesine-katilacak-1096199375.html
Trump, Riyad'daki Körfez Ülkeleri Zirvesi'ne katılacak
Trump, Riyad'daki Körfez Ülkeleri Zirvesi'ne katılacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Riyad’da düzenlenecek olan Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi liderlerinin katıldığı beşinci zirveye katılacak. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T04:32+0300
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Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA, zirvenin 'yapıcı iş birliğinde yeni bir sayfa açacağını ve daha güvenli bir geleceğe, bölgesel istikrara, refaha ve barışa yaklaşımın bir teyidi olacağını' bildirdi.Ajans ayrıca, zirvenin 'güvenlik ve siyaset alanındaki mevcut zorlukların ele alınması için bir fırsat olduğunu' belirterek, “Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile ABD arasında koordinasyon sağlanarak bölgedeki güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesinin amaçlandığını” aktardı.ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi ise yaptığı açıklamada Washington’un 'bölgedeki ülkelerle iş birliği içinde krizlerin sona erdirilmesi için kalıcı diplomatik ve siyasi çözümler arayışına bağlı kalmayı sürdürdüğünü' aktardı.Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’un, geçen haftanın sonunda Trump ile yapılacak zirveye katılmaları için Körfez bölgesindeki altı ülkenin liderine davet gönderdiği bildirildi.Ayrıca, Suriye ve Lübnan cumhurbaşkanlarının da zirvede hazır bulunmaları bekleniyor.
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ortadoğu, donald trump, körfez arap ülkeleri i̇şbirliği konseyi (ki̇k), suudi arabistan, abd
ortadoğu, donald trump, körfez arap ülkeleri i̇şbirliği konseyi (ki̇k), suudi arabistan, abd

Trump, Riyad'daki Körfez Ülkeleri Zirvesi'ne katılacak

04:32 14.05.2025
© AA / Bandar Al-Jaloud/Saudi Royal CourtABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© AA / Bandar Al-Jaloud/Saudi Royal Court
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ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Riyad’da düzenlenecek olan Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi liderlerinin katıldığı beşinci zirveye katılacak.
Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA, zirvenin 'yapıcı iş birliğinde yeni bir sayfa açacağını ve daha güvenli bir geleceğe, bölgesel istikrara, refaha ve barışa yaklaşımın bir teyidi olacağını' bildirdi.
Ajans ayrıca, zirvenin 'güvenlik ve siyaset alanındaki mevcut zorlukların ele alınması için bir fırsat olduğunu' belirterek, “Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile ABD arasında koordinasyon sağlanarak bölgedeki güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesinin amaçlandığını” aktardı.
ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi ise yaptığı açıklamada Washington’un 'bölgedeki ülkelerle iş birliği içinde krizlerin sona erdirilmesi için kalıcı diplomatik ve siyasi çözümler arayışına bağlı kalmayı sürdürdüğünü' aktardı.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’un, geçen haftanın sonunda Trump ile yapılacak zirveye katılmaları için Körfez bölgesindeki altı ülkenin liderine davet gönderdiği bildirildi.
Ayrıca, Suriye ve Lübnan cumhurbaşkanlarının da zirvede hazır bulunmaları bekleniyor.
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