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Valilik davayı kazandı: Ekmeğin fiyatı 10 liraya indi
Valilik davayı kazandı: Ekmeğin fiyatı 10 liraya indi
Sputnik Türkiye
Samsun'da ekmek zammına itiraz eden valilik davayı kazandı, ekmeğin fiyatı 10 liraya indi. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T17:02+0300
2025-05-14T17:02+0300
ekonomi̇
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ekmek fiyatları
samsun
samsun valiliği
mahkeme
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Samsun Valiliği, ekmek fiyatının 12.5 liraya çıkarılması üzerine konuyu mahkemeye taşımıştı. Bugün mahkeme kararını açıkladı ve zammı iptal ederek Valiliği haklı buldu. Kentte 12.5 lira olan ekmeğin fiyatı 10 liraya düştü. Fırıncılar: Mahkeme kararına uyacağızSamsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüp Güler, fırıncılara tebligatların yapıldığını, yeni fiyat tarifesinin yarın uygulanacağını söyledi. Güler, şubat ayında yapılan fiyat tarifesine Samsun Valiliğinin itiraz ettiğini mahkeme sürecinin ardından verilen karara uyacaklarını anlattı.Fırıncının bu karar sonrası zarar edeceğini de belirten Güler, "Alınan zam kararına göre 210 gram ekmek 12,5 liradan satılıyordu. Valilik bu karara itiraz etti. Sürecin sonunda konu mahkemeye taşındı. Mahkeme de zamlı fiyat tarifesini iptal etti. Mahkeme bu karara vardı. Mahkeme kararına diyecek bir şeyimiz yok." dedi.Durup dururken zam yapmadık itirazı Girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığına işaret eden Güler, "Bu fiyat tarifesi tüm çevre illerde 5-6 aydır uygulanıyor. Acil bir şekilde yeniden komisyonları toplayıp yeni fiyat tarifesi başvurusunda bulunacağız. Samsun'da istenilen fiyat aşırı değildi. Ekmek en önemli gıda maddesi. Ancak un fiyatları artıyor, asgari ücret artıyor. Maliyetler artınca ekmek fiyatına yansıyor. Yoksa durup dururken zam yapılmamıştı." diye konuştu.
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ekmek, ekmek fiyatları, samsun, samsun valiliği, mahkeme
ekmek, ekmek fiyatları, samsun, samsun valiliği, mahkeme

Valilik davayı kazandı: Ekmeğin fiyatı 10 liraya indi

17:02 14.05.2025
© İHAekmek
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© İHA
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Samsun'da ekmek zammına itiraz eden valilik davayı kazandı, ekmeğin fiyatı 10 liraya indi.
Samsun Valiliği, ekmek fiyatının 12.5 liraya çıkarılması üzerine konuyu mahkemeye taşımıştı. Bugün mahkeme kararını açıkladı ve zammı iptal ederek Valiliği haklı buldu. Kentte 12.5 lira olan ekmeğin fiyatı 10 liraya düştü.

Fırıncılar: Mahkeme kararına uyacağız

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüp Güler, fırıncılara tebligatların yapıldığını, yeni fiyat tarifesinin yarın uygulanacağını söyledi. Güler, şubat ayında yapılan fiyat tarifesine Samsun Valiliğinin itiraz ettiğini mahkeme sürecinin ardından verilen karara uyacaklarını anlattı.
Fırıncının bu karar sonrası zarar edeceğini de belirten Güler, "Alınan zam kararına göre 210 gram ekmek 12,5 liradan satılıyordu. Valilik bu karara itiraz etti. Sürecin sonunda konu mahkemeye taşındı. Mahkeme de zamlı fiyat tarifesini iptal etti. Mahkeme bu karara vardı. Mahkeme kararına diyecek bir şeyimiz yok." dedi.

Durup dururken zam yapmadık itirazı

Girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığına işaret eden Güler, "Bu fiyat tarifesi tüm çevre illerde 5-6 aydır uygulanıyor. Acil bir şekilde yeniden komisyonları toplayıp yeni fiyat tarifesi başvurusunda bulunacağız. Samsun'da istenilen fiyat aşırı değildi. Ekmek en önemli gıda maddesi. Ancak un fiyatları artıyor, asgari ücret artıyor. Maliyetler artınca ekmek fiyatına yansıyor. Yoksa durup dururken zam yapılmamıştı." diye konuştu.
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