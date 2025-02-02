https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/tezgaha-giden-sasirdi-istanbulda-simit-fiyati-20-lira-oldu-1093285849.html

Tezgaha giden şaşırdı: İstanbul'da simit fiyatı 20 lira oldu

Tezgaha giden şaşırdı: İstanbul'da simit fiyatı 20 lira oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul’da sabah saatlerinde simit almak isteyenler fiyatların 20 TL’ye yükseldiğini fark etti. Geçen günlerde 15 TL civarında satılan simit, bu sabah... 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T18:26+0300

2025-02-02T18:26+0300

2025-02-02T18:35+0300

ekonomi

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simitçi

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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fırıncılar odası

türkiye fırıncılar federasyonu

istanbul ekmek fırıncıları odası

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İstanbul’da simit fiyatı, bazı semtlerde 20 TL’yi aşarak daha yüksek fiyatlarla satışa sunulmaya başlandı.İstanbul Simit Üreticileri ve Satıcıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, simit fiyatlarında artış yaşandı. Alınan yeni karar doğrultusunda, simidin fiyatı 20 TL olarak belirlendi. Birlik, fiyat artışının, üretim maliyetlerindeki yükselişler ve ekonomik koşulların etkisiyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Yeni fiyatların, İstanbul'daki simit üretim ve satış noktalarında geçerli olacağı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/simit-fiyatina-onay-sarti-getirildi-1083298256.html

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