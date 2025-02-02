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EKONOMİ
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Tezgaha giden şaşırdı: İstanbul'da simit fiyatı 20 lira oldu
Tezgaha giden şaşırdı: İstanbul'da simit fiyatı 20 lira oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul’da sabah saatlerinde simit almak isteyenler fiyatların 20 TL’ye yükseldiğini fark etti. Geçen günlerde 15 TL civarında satılan simit, bu sabah... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul’da simit fiyatı, bazı semtlerde 20 TL’yi aşarak daha yüksek fiyatlarla satışa sunulmaya başlandı.İstanbul Simit Üreticileri ve Satıcıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, simit fiyatlarında artış yaşandı. Alınan yeni karar doğrultusunda, simidin fiyatı 20 TL olarak belirlendi. Birlik, fiyat artışının, üretim maliyetlerindeki yükselişler ve ekonomik koşulların etkisiyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Yeni fiyatların, İstanbul'daki simit üretim ve satış noktalarında geçerli olacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/simit-fiyatina-onay-sarti-getirildi-1083298256.html
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Tezgaha giden şaşırdı: İstanbul'da simit fiyatı 20 lira oldu

18:26 02.02.2025 (güncellendi: 18:35 02.02.2025)
© AA / Ramazan Doğansimit
simit - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© AA / Ramazan Doğan
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İstanbul’da sabah saatlerinde simit almak isteyenler fiyatların 20 TL’ye yükseldiğini fark etti. Geçen günlerde 15 TL civarında satılan simit, bu sabah itibarıyla yüzde 33 oranında bir artışla 20 TL’ye satılmaya başlandı. Simit fiyatlarındaki artış, sabah saatlerinde alışveriş yapanlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
İstanbul’da simit fiyatı, bazı semtlerde 20 TL’yi aşarak daha yüksek fiyatlarla satışa sunulmaya başlandı.
İstanbul Simit Üreticileri ve Satıcıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, simit fiyatlarında artış yaşandı. Alınan yeni karar doğrultusunda, simidin fiyatı 20 TL olarak belirlendi. Birlik, fiyat artışının, üretim maliyetlerindeki yükselişler ve ekonomik koşulların etkisiyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Yeni fiyatların, İstanbul'daki simit üretim ve satış noktalarında geçerli olacağı bildirildi.
100 gram simit: 20 TL
100 gram kek: 20 TL
100 gram çatal: 20 TL
70 gram kek: 20 TL
simit - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
EKONOMİ
Simit fiyatına onay şartı getirildi
30 Nisan 2024, 09:29
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