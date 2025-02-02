https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/tezgaha-giden-sasirdi-istanbulda-simit-fiyati-20-lira-oldu-1093285849.html
Tezgaha giden şaşırdı: İstanbul'da simit fiyatı 20 lira oldu
Tezgaha giden şaşırdı: İstanbul'da simit fiyatı 20 lira oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul’da sabah saatlerinde simit almak isteyenler fiyatların 20 TL’ye yükseldiğini fark etti. Geçen günlerde 15 TL civarında satılan simit, bu sabah... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T18:26+0300
2025-02-02T18:26+0300
2025-02-02T18:35+0300
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İstanbul’da simit fiyatı, bazı semtlerde 20 TL’yi aşarak daha yüksek fiyatlarla satışa sunulmaya başlandı.İstanbul Simit Üreticileri ve Satıcıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, simit fiyatlarında artış yaşandı. Alınan yeni karar doğrultusunda, simidin fiyatı 20 TL olarak belirlendi. Birlik, fiyat artışının, üretim maliyetlerindeki yükselişler ve ekonomik koşulların etkisiyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Yeni fiyatların, İstanbul'daki simit üretim ve satış noktalarında geçerli olacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/simit-fiyatina-onay-sarti-getirildi-1083298256.html
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simit, çay simit, simitçi, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), fırın, fırıncılar odası, türkiye fırıncılar federasyonu, istanbul ekmek fırıncıları odası, fırıncılar federasyonu, istanbul fırıncılar odası
Tezgaha giden şaşırdı: İstanbul'da simit fiyatı 20 lira oldu
18:26 02.02.2025 (güncellendi: 18:35 02.02.2025)
İstanbul’da sabah saatlerinde simit almak isteyenler fiyatların 20 TL’ye yükseldiğini fark etti. Geçen günlerde 15 TL civarında satılan simit, bu sabah itibarıyla yüzde 33 oranında bir artışla 20 TL’ye satılmaya başlandı. Simit fiyatlarındaki artış, sabah saatlerinde alışveriş yapanlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
İstanbul’da simit fiyatı, bazı semtlerde 20 TL’yi aşarak daha yüksek fiyatlarla satışa sunulmaya başlandı.
İstanbul Simit Üreticileri ve Satıcıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, simit fiyatlarında artış yaşandı. Alınan yeni karar doğrultusunda, simidin fiyatı 20 TL olarak belirlendi. Birlik, fiyat artışının, üretim maliyetlerindeki yükselişler ve ekonomik koşulların etkisiyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Yeni fiyatların, İstanbul'daki simit üretim ve satış noktalarında geçerli olacağı bildirildi.