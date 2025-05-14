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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/ukraynadaki-ingiliz-militandan-oldurmeyi-sevdigi-itirafi-edinburghda-eglence-olsun-diye-insan-1096203266.html
Ukrayna’daki İngiliz militandan öldürmeyi sevdiği itirafı: ‘Edinburgh’da eğlence olsun diye insan dövüyordu’
Ukrayna’daki İngiliz militandan öldürmeyi sevdiği itirafı: ‘Edinburgh’da eğlence olsun diye insan dövüyordu’
Sputnik Türkiye
İngiliz paralı asker Fraser Owen Goode, Ukrayna ordu saflarına katılmadan önce, Edinburgh sokaklarında eğlence amacıyla insanları dövdüğü ve kundakçılık... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
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Sputnik, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Yüksek Mahkemesi’nin gıyabında 14 yıl hapis cezasına çarpıttığı İngiliz paralı asker Fraser Owen Goode’un sosyal medya hesaplarını inceleyerek ilgi çeken detayları ortaya çıkardı.Goode, Facebook paylaşımında, “Edinburgh'da yoldan geçen birini tamamen sebepsiz yere yüzüstü kaldırıma fırlatarak çenesini kırdığımı hatırlıyorum. Neden yaptığımı sormayın. Bilmiyorum. Polis beni kovaladı ama asla yakalayamadı” diye yazdı.21 Kasım 2024 tarihli bu paylaşımda, bir yıl içinde üç kez tutuklandığını ve evsiz bir adamı döverek ondan topladığı tüm parayı çaldığını anlatan militan, “İçi para dolu şapkasını çaldım. Geri vermem için yalvardı ama ben sadece kanlı yüzüne bakıp güldüm” ifadesini kullandı.İşlediği kundaklamaları ve okula silah götürdüğünü de yazan Goode, “O lanet evi çok iyi hatırlıyorum. Orayı ateşe verdik, tıpkı Sainsbury's fabrikasını ateşe verdiğimiz gibi. Polisler ellerinde fenerlerle bizi ararken biz çatıda saklandık. Bizi asla bulamadılar. Sinema mı? Evet, onu da ateşe verdik… Okula silah götürdüğümü hatırlıyorum” diye yazdı.Diğer birçok paylaşımında açıkça “öldürmeyi sevdiğini” itiraf eden ve en şiddetli dövüşlerini hayatının en güzel anları olarak nitelendiren Goode, 30 Kasım 2024 tarihli paylaşımında şunu yazdı: “Her neyse, öldürmeyi özledim. Bu bir gerçek. Bu kadar basit. Hoşuna gitmiyor mu? Umurumda değil. Herhangi bir adama baktığımda ölüm ve kan gördüğüm zamanları özlüyorum.”Rusya Savunma Bakanlığı defalarca Kiev rejiminin yabancı paralı askerleri ‘top yemi’ olarak kullandığını ve Rus ordusunun Ukrayna genelinde bunları ortadan kaldırmaya devam edeceğini belirtti. Para için savaşmaya gelen militanlar birçok röportajda, Ukrayna ordusunun eylemlerini iyi koordine etmediğini ve çatışmanın yoğunluğu alışkın oldukları Afganistan ve Orta Doğu ile kıyaslanamayacağı için hayatta kalma şanslarının zayıf olduğunu itiraf etmişlerdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova daha önce yaptığı açıklamada, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmalara paralı askerler göndererek çatışmanın bir tarafı haline geldiğini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bazı ülkelerin Ukrayna'ya paralı asker kisvesi altında kadrolu askeri personel göndermiş olabileceğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/gazzede-israilin-gece-boyunca-duzenledigi-saldirida-56-kisi-oldu-1096202529.html
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i̇ngiltere, ukrayna, edinburgh, rusya, donetsk halk cumhuriyeti, paralı asker, militan
i̇ngiltere, ukrayna, edinburgh, rusya, donetsk halk cumhuriyeti, paralı asker, militan

Ukrayna’daki İngiliz militandan öldürmeyi sevdiği itirafı: ‘Edinburgh’da eğlence olsun diye insan dövüyordu’

09:06 14.05.2025 (güncellendi: 09:14 14.05.2025)
© AP Photo / Frank AugsteinUkraynalı militanlar
Ukraynalı militanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Frank Augstein
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İngiliz paralı asker Fraser Owen Goode, Ukrayna ordu saflarına katılmadan önce, Edinburgh sokaklarında eğlence amacıyla insanları dövdüğü ve kundakçılık yaptığı öğrenildi. Goode’un öldürmeyi sevdiğini açıkça itiraf ettiği ve en kanlı savaşları hayatının en güzel anları olarak nitelendirdiği ortaya çıktı.
Sputnik, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Yüksek Mahkemesi’nin gıyabında 14 yıl hapis cezasına çarpıttığı İngiliz paralı asker Fraser Owen Goode’un sosyal medya hesaplarını inceleyerek ilgi çeken detayları ortaya çıkardı.
Goode, Facebook paylaşımında, “Edinburgh'da yoldan geçen birini tamamen sebepsiz yere yüzüstü kaldırıma fırlatarak çenesini kırdığımı hatırlıyorum. Neden yaptığımı sormayın. Bilmiyorum. Polis beni kovaladı ama asla yakalayamadı” diye yazdı.
21 Kasım 2024 tarihli bu paylaşımda, bir yıl içinde üç kez tutuklandığını ve evsiz bir adamı döverek ondan topladığı tüm parayı çaldığını anlatan militan, “İçi para dolu şapkasını çaldım. Geri vermem için yalvardı ama ben sadece kanlı yüzüne bakıp güldüm” ifadesini kullandı.
İşlediği kundaklamaları ve okula silah götürdüğünü de yazan Goode, “O lanet evi çok iyi hatırlıyorum. Orayı ateşe verdik, tıpkı Sainsbury's fabrikasını ateşe verdiğimiz gibi. Polisler ellerinde fenerlerle bizi ararken biz çatıda saklandık. Bizi asla bulamadılar. Sinema mı? Evet, onu da ateşe verdik… Okula silah götürdüğümü hatırlıyorum” diye yazdı.
Diğer birçok paylaşımında açıkça “öldürmeyi sevdiğini” itiraf eden ve en şiddetli dövüşlerini hayatının en güzel anları olarak nitelendiren Goode, 30 Kasım 2024 tarihli paylaşımında şunu yazdı: “Her neyse, öldürmeyi özledim. Bu bir gerçek. Bu kadar basit. Hoşuna gitmiyor mu? Umurumda değil. Herhangi bir adama baktığımda ölüm ve kan gördüğüm zamanları özlüyorum.”
Rusya Savunma Bakanlığı defalarca Kiev rejiminin yabancı paralı askerleri ‘top yemi’ olarak kullandığını ve Rus ordusunun Ukrayna genelinde bunları ortadan kaldırmaya devam edeceğini belirtti. Para için savaşmaya gelen militanlar birçok röportajda, Ukrayna ordusunun eylemlerini iyi koordine etmediğini ve çatışmanın yoğunluğu alışkın oldukları Afganistan ve Orta Doğu ile kıyaslanamayacağı için hayatta kalma şanslarının zayıf olduğunu itiraf etmişlerdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova daha önce yaptığı açıklamada, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmalara paralı askerler göndererek çatışmanın bir tarafı haline geldiğini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bazı ülkelerin Ukrayna'ya paralı asker kisvesi altında kadrolu askeri personel göndermiş olabileceğini dile getirmişti.
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