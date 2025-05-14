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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/gazzede-israilin-gece-boyunca-duzenledigi-saldirida-56-kisi-oldu-1096202529.html
Gazze’de İsrail’in gece boyunca düzenlediği saldırıda 56 kişi öldü
Gazze’de İsrail’in gece boyunca düzenlediği saldırıda 56 kişi öldü
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyinde düzenlediği saldırılarda 56 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T08:32+0300
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i̇srail- filistin çatışması
ortadoğu
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gazze şeridi
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saldırı
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Al-Jazeera, Gazzeli sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 56 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirdi.Haberde, “İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği saldırıda Çarşamba sabahı itibariyle 50’si bölgenin kuzeyinde olmak üzere 56 kişi hayatını kaybetti” ifadesiGazze Şeridi Sağlık Bakanlığı’nın istatistiğine göre, İsrail’in saldırılara yeniden başladığı 18 Mart’tan bu yana bölgede en az 2 bin 700 Filistinli hayatını kaybederken 7 bin 600’den fazla kişi de yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/durumun-istikrara-kavusturuldugu-bildirilmisti-trablusta-gece-yine-silahlar-konustu-1096202191.html
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ortadoğu, gazze, gazze şeridi, i̇srail, saldırı, sivil kayıplar
ortadoğu, gazze, gazze şeridi, i̇srail, saldırı, sivil kayıplar

Gazze’de İsrail’in gece boyunca düzenlediği saldırıda 56 kişi öldü

08:32 14.05.2025 (güncellendi: 08:40 14.05.2025)
© AP Photo / Ariel SchalitGazze Şeridi
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
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İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyinde düzenlediği saldırılarda 56 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Al-Jazeera, Gazzeli sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 56 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirdi.
Haberde, “İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği saldırıda Çarşamba sabahı itibariyle 50’si bölgenin kuzeyinde olmak üzere 56 kişi hayatını kaybetti” ifadesi
Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı’nın istatistiğine göre, İsrail’in saldırılara yeniden başladığı 18 Mart’tan bu yana bölgede en az 2 bin 700 Filistinli hayatını kaybederken 7 bin 600’den fazla kişi de yaralandı.
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