https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/gazzede-israilin-gece-boyunca-duzenledigi-saldirida-56-kisi-oldu-1096202529.html

Gazze’de İsrail’in gece boyunca düzenlediği saldırıda 56 kişi öldü

Gazze’de İsrail’in gece boyunca düzenlediği saldırıda 56 kişi öldü

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyinde düzenlediği saldırılarda 56 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T08:32+0300

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2025-05-14T08:40+0300

i̇srail- filistin çatışması

ortadoğu

gazze

gazze şeridi

i̇srail

saldırı

sivil kayıplar

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Al-Jazeera, Gazzeli sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 56 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirdi.Haberde, “İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği saldırıda Çarşamba sabahı itibariyle 50’si bölgenin kuzeyinde olmak üzere 56 kişi hayatını kaybetti” ifadesiGazze Şeridi Sağlık Bakanlığı’nın istatistiğine göre, İsrail’in saldırılara yeniden başladığı 18 Mart’tan bu yana bölgede en az 2 bin 700 Filistinli hayatını kaybederken 7 bin 600’den fazla kişi de yaralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/durumun-istikrara-kavusturuldugu-bildirilmisti-trablusta-gece-yine-silahlar-konustu-1096202191.html

gazze

gazze şeridi

i̇srail

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ortadoğu, gazze, gazze şeridi, i̇srail, saldırı, sivil kayıplar