https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/gazzede-israilin-gece-boyunca-duzenledigi-saldirida-56-kisi-oldu-1096202529.html
Gazze’de İsrail’in gece boyunca düzenlediği saldırıda 56 kişi öldü
Gazze’de İsrail’in gece boyunca düzenlediği saldırıda 56 kişi öldü
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyinde düzenlediği saldırılarda 56 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T08:32+0300
2025-05-14T08:32+0300
2025-05-14T08:40+0300
i̇srail- filistin çatışması
ortadoğu
gazze
gazze şeridi
i̇srail
saldırı
sivil kayıplar
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Al-Jazeera, Gazzeli sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 56 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirdi.Haberde, “İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği saldırıda Çarşamba sabahı itibariyle 50’si bölgenin kuzeyinde olmak üzere 56 kişi hayatını kaybetti” ifadesiGazze Şeridi Sağlık Bakanlığı’nın istatistiğine göre, İsrail’in saldırılara yeniden başladığı 18 Mart’tan bu yana bölgede en az 2 bin 700 Filistinli hayatını kaybederken 7 bin 600’den fazla kişi de yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/durumun-istikrara-kavusturuldugu-bildirilmisti-trablusta-gece-yine-silahlar-konustu-1096202191.html
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ortadoğu, gazze, gazze şeridi, i̇srail, saldırı, sivil kayıplar
ortadoğu, gazze, gazze şeridi, i̇srail, saldırı, sivil kayıplar
Gazze’de İsrail’in gece boyunca düzenlediği saldırıda 56 kişi öldü
08:32 14.05.2025 (güncellendi: 08:40 14.05.2025)
İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyinde düzenlediği saldırılarda 56 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Al-Jazeera, Gazzeli sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 56 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirdi.
Haberde, “İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği saldırıda Çarşamba sabahı itibariyle 50’si bölgenin kuzeyinde olmak üzere 56 kişi hayatını kaybetti” ifadesi
Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı’nın istatistiğine göre, İsrail’in saldırılara yeniden başladığı 18 Mart’tan bu yana bölgede en az 2 bin 700 Filistinli hayatını kaybederken 7 bin 600’den fazla kişi de yaralandı.