https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/peskov-putin-hakkindaki-ucm-karari-ortaklarla-iliskilerimizi-kisitlamaz-1087615210.html
Peskov: Putin hakkındaki UCM kararı, ortaklarla ilişkilerimizi kısıtlamaz
Peskov: Putin hakkındaki UCM kararı, ortaklarla ilişkilerimizi kısıtlamaz
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi Moğolistan'a yaptığı ziyaretin ardından konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, bu... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
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Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dmitriy Peskov, Putin'in Moğolistan'a yaptığı gezinin ardından UCM'ye taraf ülkelere yapılan ziyaretlerin sayısının artıp artmayacağı sorusuna verdiği yanıtında, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin hakkında çıkardığı ‘tutuklama’ kararının, Rusya'nın kendisiyle diyaloğa ilgi duyan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesini hiçbir şekilde kısıtlamadığını vurguladı.Uluslararası çoğunluğun işbirliği olasılıkları konusundaki görüşünün ‘UCM'nin sunduğu at gözlüklerinden’ çok daha geniş olduğuna dikkat çeken Peskov, konuşmasının devamında, “Bildiğiniz gibi yargı yetkisini tanımadığımız UCM ile ilgili tüm bu hikaye, Rusya'nın ortaklarıyla, ikili ilişkileri geliştirmek isteyen devletlerle ve uluslararası temasların uygulanmasıyla ilgili bir sınırlama olamaz, olmayacaktır” ifadelerini kullandı.BRICS’in genişlemesinde ‘sınır’ vurgusuMalezya Başbakan Enver İbrahim'in bugün Rusya Devlet Başkanı ile yapacağı görüşmede gündeme getirmesi beklenen BRICS'e katılma niyetine Putin'in tepkisinin ne olacağı sorulan Peskov, BRICS'in birliğe yeni üyelerin katılımına konsolide olarak karar verdiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu tür kararları tek başına alamayacağını ekledi.Malezya'nın BRCIS’e katılım arzusuyla birlikte birliğin büyüme dinamiklerini de değerlendiren Peskov, BRICS'in genişlemesinin sınırları olduğuna vurgu yaparken, birliğin katılımcılarının bu platformla ortaklarının statüsünü belirlemesi gerektiğini söyledi.Bu statülerin Kazan'daki zirvede tartışılacağına değinen Kremlin Sözcüsü, “Elbette genişleme yörüngesinin sınırları var. BRICS’e ortak ülkeler için statülerinin belirlenmesi kapsamında bir öneri var. Buna göre, bu ortaklardan kaç tane olabileceği, kimlerin ortak olabileceği ve benzeri konuları birlikte belirlemek hepimize bağlı. Tüm bunlar Kazan'da ele alınacak” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/kremlin-erdogan-rusyada-yapilacak-brics-zirvesine-katilmayi-kabul-etti-1087586322.html
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putin ucm, uluslararası ceza mahkemesi putin, putin tutuklama
Peskov: Putin hakkındaki UCM kararı, ortaklarla ilişkilerimizi kısıtlamaz
07:47 04.09.2024 (güncellendi: 08:08 04.09.2024)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi Moğolistan'a yaptığı ziyaretin ardından konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, bu kararın ortaklarla ilişkilerin geliştirilmesine engel olmadığını söyledi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dmitriy Peskov, Putin'in Moğolistan'a yaptığı gezinin ardından
UCM'ye taraf ülkelere yapılan ziyaretlerin sayısının artıp artmayacağı sorusuna verdiği yanıtında, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin hakkında çıkardığı ‘tutuklama’ kararının, Rusya'nın kendisiyle diyaloğa ilgi duyan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesini hiçbir şekilde kısıtlamadığını vurguladı.
Uluslararası çoğunluğun işbirliği olasılıkları konusundaki görüşünün ‘UCM'nin sunduğu at gözlüklerinden’ çok daha geniş olduğuna dikkat çeken Peskov, konuşmasının devamında, “Bildiğiniz gibi yargı yetkisini tanımadığımız UCM ile ilgili tüm bu hikaye, Rusya'nın ortaklarıyla, ikili ilişkileri geliştirmek isteyen devletlerle ve uluslararası temasların uygulanmasıyla ilgili bir sınırlama olamaz, olmayacaktır” ifadelerini kullandı.
BRICS’in genişlemesinde ‘sınır’ vurgusu
Malezya Başbakan Enver İbrahim'in bugün Rusya Devlet Başkanı ile yapacağı görüşmede gündeme getirmesi beklenen BRICS'e katılma niyetine Putin'in tepkisinin ne olacağı sorulan Peskov, BRICS'in birliğe yeni üyelerin katılımına konsolide olarak karar verdiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu tür kararları tek başına alamayacağını ekledi.
Malezya'nın BRCIS’e katılım arzusuyla birlikte birliğin büyüme dinamiklerini de değerlendiren Peskov, BRICS'in genişlemesinin sınırları olduğuna vurgu yaparken, birliğin katılımcılarının bu platformla ortaklarının statüsünü belirlemesi gerektiğini söyledi.
Bu statülerin Kazan'daki zirvede tartışılacağına değinen Kremlin Sözcüsü, “Elbette genişleme yörüngesinin sınırları var. BRICS’e ortak ülkeler için statülerinin belirlenmesi kapsamında bir öneri var. Buna göre, bu ortaklardan kaç tane olabileceği, kimlerin ortak olabileceği ve benzeri konuları birlikte belirlemek hepimize bağlı. Tüm bunlar Kazan'da ele alınacak” dedi.