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Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlunun ölümündeki sır perdesi kalktı: Kaza değil cinayet çıktı
Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlunun ölümündeki sır perdesi kalktı: Kaza değil cinayet çıktı
Sputnik Türkiye
Yedi yıl önce bir inşaat şantiyesinde ölü olarak bulunan ve 'yüksekten düşme' sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili yeni... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T17:28+0300
2025-05-14T17:28+0300
türki̇ye
cinayet
i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
emekli tümgeneral ethem büyükışık
doruk büyükışık
iddianame
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İzmir'de bir inşaatta yedi yıl önce cansız bedeni bulunan emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Doruk Büyükışık'ın ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Büyükışık'ın yüksekten düşme sonucu ölmediği cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İnşaatta çalışan beş kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Türkiye Dağcılık Federasyonu üyeleri 'düşme' iddialarını incelediİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Mayıs 2018'de Narlıdere ilçesindeki inşaat şantiyesinde Büyükışık'ın, ölü bulunmasına ilişkin iddianame hazırladı. İddianamede, otopside elde edilen bulgular dikkate alınarak kesin ölüm sebebinin tespitine ilişkin rapora yer verilirken, Büyükışık'ın şantiyede inşa halindeki binadan düşebilmesi yönündeki ihtimaller de değerlendirildiği, muhtemel mesafenin belirlenmesi için Türkiye Dağcılık Federasyonu görevlilerine inceleme yaptırıldığı aktarıldı.Şüphelilerin beyanlarındaki çelişkiler dikkat çektiBüyükışık'ın girdiği şantiye sahasında görevli bekçiler H.K, H.A, T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında bekçi A.G'nin kamera görüntülerince tespitinin yapıldığı kaydedilirken, şüphelilerin farklı tarihlerde alınan beyanlarında çelişkilerin bulunduğu bildirildi.Öldükten sonra bulunduğu yere getirildiği belirlendiAyrıca iddianamede, Büyükışık'ın ölümüne neden olan davranışın hangi şüpheli tarafından ne şekilde gerçekleştiğinin tespit edilemediği, yapılan incelemeler neticesinde ölümün yüksekten düşmeyle gerçekleşmesi ihtimaliyle uyumlu olamayacağı değerlendirildi. Büyükışık'ın ölümünün sırt bölgesine sert ve etkili bir aletle vurmayla gerçekleşmesinin tespitinin ardından cesedin bulunduğu konuma getirilmiş olabileceği kanaatine varıldığı ifade edilen iddianamede, şüpheliler hakkında yeterli delil ve şüphe bulunduğu değerlendirilerek, 5 zanlının müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.Ne olmuştu?İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın (26), bir inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin şikayeti üzerine olay yerine gelen polisler hakkında inceleme başlatılmıştı.-
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cinayet, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, emekli tümgeneral ethem büyükışık, doruk büyükışık, iddianame
cinayet, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, emekli tümgeneral ethem büyükışık, doruk büyükışık, iddianame

Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlunun ölümündeki sır perdesi kalktı: Kaza değil cinayet çıktı

17:28 14.05.2025
Ethem Büyükışık sosyal medya
Ethem Büyükışık sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
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Yedi yıl önce bir inşaat şantiyesinde ölü olarak bulunan ve 'yüksekten düşme' sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Olayın kaza değil cinayet olduğu ortaya çıktı.
İzmir'de bir inşaatta yedi yıl önce cansız bedeni bulunan emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Doruk Büyükışık'ın ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Büyükışık'ın yüksekten düşme sonucu ölmediği cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İnşaatta çalışan beş kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu üyeleri 'düşme' iddialarını inceledi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Mayıs 2018'de Narlıdere ilçesindeki inşaat şantiyesinde Büyükışık'ın, ölü bulunmasına ilişkin iddianame hazırladı. İddianamede, otopside elde edilen bulgular dikkate alınarak kesin ölüm sebebinin tespitine ilişkin rapora yer verilirken, Büyükışık'ın şantiyede inşa halindeki binadan düşebilmesi yönündeki ihtimaller de değerlendirildiği, muhtemel mesafenin belirlenmesi için Türkiye Dağcılık Federasyonu görevlilerine inceleme yaptırıldığı aktarıldı.

Şüphelilerin beyanlarındaki çelişkiler dikkat çekti

Büyükışık'ın girdiği şantiye sahasında görevli bekçiler H.K, H.A, T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında bekçi A.G'nin kamera görüntülerince tespitinin yapıldığı kaydedilirken, şüphelilerin farklı tarihlerde alınan beyanlarında çelişkilerin bulunduğu bildirildi.

Öldükten sonra bulunduğu yere getirildiği belirlendi

Ayrıca iddianamede, Büyükışık'ın ölümüne neden olan davranışın hangi şüpheli tarafından ne şekilde gerçekleştiğinin tespit edilemediği, yapılan incelemeler neticesinde ölümün yüksekten düşmeyle gerçekleşmesi ihtimaliyle uyumlu olamayacağı değerlendirildi.
Büyükışık'ın ölümünün sırt bölgesine sert ve etkili bir aletle vurmayla gerçekleşmesinin tespitinin ardından cesedin bulunduğu konuma getirilmiş olabileceği kanaatine varıldığı ifade edilen iddianamede, şüpheliler hakkında yeterli delil ve şüphe bulunduğu değerlendirilerek, 5 zanlının müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ne olmuştu?

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın (26), bir inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.
Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin şikayeti üzerine olay yerine gelen polisler hakkında inceleme başlatılmıştı.
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