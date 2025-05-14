https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/trump-suudi-arabistanda-sara-ile-gorustu-1096218468.html
Trump, Suudi Arabistan'da Şara ile görüştü
Trump, Suudi Arabistan'da Şara ile görüştü
Sputnik Türkiye
Orta Doğu ziyaretinin Suudi Arabistan bölümünde ABD Başkanı Trump, Suriye'deki Geçici Hükümetin Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüştü. Görüşmeye Suudi Arabistan... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T13:41+0300
2025-05-14T13:41+0300
2025-05-14T13:41+0300
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ebu muhammed el colani
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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Suriye Geçici Hükümetin Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüştü. Görüşmenin 30 dakikadan kısa sürdüğü açıklandı. Görüşmeye Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da bulundu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı çevrimiçi 'Dörtlü' zirve yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-Suudi Arabistan-Suriye liderleriyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen toplantıya Beştepe'den çevrim içi olarak katıldı.Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Türkiye'nin, Suriye'nin bölge ülkeleri ile birlikte çalışan, komşularına tehdit oluşturmayan, istikrarlı, refah üreten bir ülke olmasını arzuladığını ve bunun için gayret gösterdiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/dortlu-zirve-erdogan-trump-selman-ve-sara-cevrim-ici-toplantida-bir-araya-geldi-1096207624.html
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suudi arabistan, abd, ortadoğu, ahmed hüseyin el-şara, ahmet şara, ahmed eş-şara, ebu muhammed el colani
suudi arabistan, abd, ortadoğu, ahmed hüseyin el-şara, ahmet şara, ahmed eş-şara, ebu muhammed el colani
Trump, Suudi Arabistan'da Şara ile görüştü
Orta Doğu ziyaretinin Suudi Arabistan bölümünde ABD Başkanı Trump, Suriye'deki Geçici Hükümetin Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüştü. Görüşmeye Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da katıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Suriye Geçici Hükümetin Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüştü. Görüşmenin 30 dakikadan kısa sürdüğü açıklandı.
Görüşmeye Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da bulundu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı çevrimiçi 'Dörtlü' zirve yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-Suudi Arabistan-Suriye liderleriyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen toplantıya Beştepe'den çevrim içi olarak katıldı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Türkiye'nin, Suriye'nin bölge ülkeleri ile birlikte çalışan, komşularına tehdit oluşturmayan, istikrarlı, refah üreten bir ülke olmasını arzuladığını ve bunun için gayret gösterdiğini ifade etti.