https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/dortlu-zirve-erdogan-trump-selman-ve-sara-cevrim-ici-toplantida-bir-araya-geldi-1096207624.html
Dörtlü zirve: Erdoğan, Trump, Selman ve Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi
Dörtlü zirve: Erdoğan, Trump, Selman ve Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T10:47+0300
2025-05-14T10:47+0300
2025-05-14T11:57+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
donald trump
ahmed hüseyin el-şara
kral selman
suriye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-Suudi Arabistan-Suriye liderleriyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen toplantıya Beştepe'den çevrim içi olarak katıldı.Dörtlü görüşmeErdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.Suriye mesajıEdinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Türkiye'nin, Suriye'nin bölge ülkeleri ile birlikte çalışan, komşularına tehdit oluşturmayan, istikrarlı, refah üreten bir ülke olmasını arzuladığını ve bunun için gayret gösterdiğini ifade etti.Suriye'ye yaptırımların kaldırılmasıCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye çevrim içi toplantısında Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirtti. Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararının yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını ifade etti.'Şiddet sarmalı durmalı'Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini, şiddet sarmalını durdurmak için Türkiye'nin gayretlerinin devam ettiğini aktaran Erdoğan, Gazze'deki insani trajediye son verme zamanının geldiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/trump-riyaddaki-korfez-ulkeleri-zirvesine-katilacak-1096199375.html
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recep tayyip erdoğan, donald trump, ahmed hüseyin el-şara, kral selman, suriye
recep tayyip erdoğan, donald trump, ahmed hüseyin el-şara, kral selman, suriye
Dörtlü zirve: Erdoğan, Trump, Selman ve Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi
10:47 14.05.2025 (güncellendi: 11:57 14.05.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-Suudi Arabistan-Suriye liderleriyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen toplantıya Beştepe'den çevrim içi olarak katıldı.
Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Türkiye'nin, Suriye'nin bölge ülkeleri ile birlikte çalışan, komşularına tehdit oluşturmayan, istikrarlı, refah üreten bir ülke olmasını arzuladığını ve bunun için gayret gösterdiğini ifade etti.
Suriye'ye yaptırımların kaldırılması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye çevrim içi toplantısında Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirtti. Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararının yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını ifade etti.
Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini, şiddet sarmalını durdurmak için Türkiye'nin gayretlerinin devam ettiğini aktaran Erdoğan, Gazze'deki insani trajediye son verme zamanının geldiğini söyledi.