https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/dortlu-zirve-erdogan-trump-selman-ve-sara-cevrim-ici-toplantida-bir-araya-geldi-1096207624.html

Dörtlü zirve: Erdoğan, Trump, Selman ve Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi

Dörtlü zirve: Erdoğan, Trump, Selman ve Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi. 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T10:47+0300

2025-05-14T10:47+0300

2025-05-14T11:57+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

donald trump

ahmed hüseyin el-şara

kral selman

suriye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-Suudi Arabistan-Suriye liderleriyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen toplantıya Beştepe'den çevrim içi olarak katıldı.Dörtlü görüşmeErdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.Suriye mesajıEdinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Türkiye'nin, Suriye'nin bölge ülkeleri ile birlikte çalışan, komşularına tehdit oluşturmayan, istikrarlı, refah üreten bir ülke olmasını arzuladığını ve bunun için gayret gösterdiğini ifade etti.Suriye'ye yaptırımların kaldırılmasıCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye çevrim içi toplantısında Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirtti. Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararının yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını ifade etti.'Şiddet sarmalı durmalı'Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini, şiddet sarmalını durdurmak için Türkiye'nin gayretlerinin devam ettiğini aktaran Erdoğan, Gazze'deki insani trajediye son verme zamanının geldiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/trump-riyaddaki-korfez-ulkeleri-zirvesine-katilacak-1096199375.html

suriye

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, donald trump, ahmed hüseyin el-şara, kral selman, suriye