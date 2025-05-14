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Dörtlü zirve: Erdoğan, Trump, Selman ve Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi
Dörtlü zirve: Erdoğan, Trump, Selman ve Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-Suudi Arabistan-Suriye liderleriyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen toplantıya Beştepe'den çevrim içi olarak katıldı.Dörtlü görüşmeErdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.Suriye mesajıEdinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Türkiye'nin, Suriye'nin bölge ülkeleri ile birlikte çalışan, komşularına tehdit oluşturmayan, istikrarlı, refah üreten bir ülke olmasını arzuladığını ve bunun için gayret gösterdiğini ifade etti.Suriye'ye yaptırımların kaldırılmasıCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye çevrim içi toplantısında Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirtti. Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararının yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını ifade etti.'Şiddet sarmalı durmalı'Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini, şiddet sarmalını durdurmak için Türkiye'nin gayretlerinin devam ettiğini aktaran Erdoğan, Gazze'deki insani trajediye son verme zamanının geldiğini söyledi.
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recep tayyip erdoğan, donald trump, ahmed hüseyin el-şara, kral selman, suriye
recep tayyip erdoğan, donald trump, ahmed hüseyin el-şara, kral selman, suriye

Dörtlü zirve: Erdoğan, Trump, Selman ve Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi

10:47 14.05.2025 (güncellendi: 11:57 14.05.2025)
© Binnur Ege Gürün KoçakErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© Binnur Ege Gürün Koçak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-Suudi Arabistan-Suriye liderleriyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen toplantıya Beştepe'den çevrim içi olarak katıldı.

Dörtlü görüşme

Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.

Suriye mesajı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Türkiye'nin, Suriye'nin bölge ülkeleri ile birlikte çalışan, komşularına tehdit oluşturmayan, istikrarlı, refah üreten bir ülke olmasını arzuladığını ve bunun için gayret gösterdiğini ifade etti.
© Bandar Al-Jaloud/Saudi Royal CourtErdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.
Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.
© Bandar Al-Jaloud/Saudi Royal Court

Suriye'ye yaptırımların kaldırılması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye çevrim içi toplantısında Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirtti. Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararının yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
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Trump, Riyad'daki Körfez Ülkeleri Zirvesi'ne katılacak
04:32

'Şiddet sarmalı durmalı'

Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini, şiddet sarmalını durdurmak için Türkiye'nin gayretlerinin devam ettiğini aktaran Erdoğan, Gazze'deki insani trajediye son verme zamanının geldiğini söyledi.
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