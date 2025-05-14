Trump: Putin'le İstanbul'da görüşme olasılığını dışlamıyorum
13:49 14.05.2025 (güncellendi: 13:57 14.05.2025)
© Sputnik / Алексей Никольский/
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Putin'in 15 Mayıs'ta İstanbul'da Ukrayna'yla müzakere önerisi sonrası yarın için tüm gözler Türkiye'ye çevrilirken ABD Başkanı ve Rus Devlet Başkanı'nın buluşup buluşmayacağı büyük bir merakla bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, eğer çatışmanın sonuna yaklaşmayı sağlayacaksa, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le İstanbul'da bir araya gelme olasılığını dışlamadığını vurguladı.
Ortadoğu turu bağlamında çok yoğun bir programı olduğunu kaydeden Trump, ancak bunun 'canları kurtarmak için' Putin'le yapacağı olası görüşmenin önünde bir engel teşkil etmeyeceğinin altını çizdi.
ABD Başkanı, "Onun (Putin'in) gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Benim orada olmamı isteyeceğini biliyorum ve bu mümkün. Eğer savaşa son verebileceksek, bunu düşünürüm. Ancak yarın için tüm programım doldu. Her şeyimiz planlandı. Fakat yoğun programa rağmen 'canları kurtarmak uğruna' böyle bir adımı reddetmeyeceğim. Bu gitmeyeceğim anlamına gelmiyor, eğer bu adım canları kurtaracaksa, gideceğim" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ise, Rossiya 1 televizyonuna verdiği demeçte, Türkiye'de Putin-Trump görüşmesi olasılığının sorulması üzerine, "Trump'ın Ortadoğu'da bulunduğunu ve orada ciddi meselelerle meşgul olduğunu biliyoruz" demekle yetindi.
Ortadoğu turu bağlamında çok yoğun bir programı olduğunu kaydeden Trump, ancak bunun 'canları kurtarmak için' Putin'le yapacağı olası görüşmenin önünde bir engel teşkil etmeyeceğinin altını çizdi.
ABD Başkanı, "Onun (Putin'in) gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Benim orada olmamı isteyeceğini biliyorum ve bu mümkün. Eğer savaşa son verebileceksek, bunu düşünürüm. Ancak yarın için tüm programım doldu. Her şeyimiz planlandı. Fakat yoğun programa rağmen 'canları kurtarmak uğruna' böyle bir adımı reddetmeyeceğim. Bu gitmeyeceğim anlamına gelmiyor, eğer bu adım canları kurtaracaksa, gideceğim" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ise, Rossiya 1 televizyonuna verdiği demeçte, Türkiye'de Putin-Trump görüşmesi olasılığının sorulması üzerine, "Trump'ın Ortadoğu'da bulunduğunu ve orada ciddi meselelerle meşgul olduğunu biliyoruz" demekle yetindi.