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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/trump-putinle-istanbulda-gorusme-olasiligini-dislamiyorum-1096218813.html
Trump: Putin'le İstanbul'da görüşme olasılığını dışlamıyorum
Trump: Putin'le İstanbul'da görüşme olasılığını dışlamıyorum
Sputnik Türkiye
Putin'in 15 Mayıs'ta İstanbul'da Ukrayna'yla müzakere önerisi sonrası yarın için tüm gözler Türkiye'ye çevrilirken ABD Başkanı ve Rus Devlet Başkanı'nın... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T13:49+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, eğer çatışmanın sonuna yaklaşmayı sağlayacaksa, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le İstanbul'da bir araya gelme olasılığını dışlamadığını vurguladı.Ortadoğu turu bağlamında çok yoğun bir programı olduğunu kaydeden Trump, ancak bunun 'canları kurtarmak için' Putin'le yapacağı olası görüşmenin önünde bir engel teşkil etmeyeceğinin altını çizdi.ABD Başkanı, "Onun (Putin'in) gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Benim orada olmamı isteyeceğini biliyorum ve bu mümkün. Eğer savaşa son verebileceksek, bunu düşünürüm. Ancak yarın için tüm programım doldu. Her şeyimiz planlandı. Fakat yoğun programa rağmen 'canları kurtarmak uğruna' böyle bir adımı reddetmeyeceğim. Bu gitmeyeceğim anlamına gelmiyor, eğer bu adım canları kurtaracaksa, gideceğim" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ise, Rossiya 1 televizyonuna verdiği demeçte, Türkiye'de Putin-Trump görüşmesi olasılığının sorulması üzerine, "Trump'ın Ortadoğu'da bulunduğunu ve orada ciddi meselelerle meşgul olduğunu biliyoruz" demekle yetindi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/peskov-istanbula-gidecek-rus-temsilciler-putinden-talimat-gelince-aciklanacak-1096216207.html
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haberler, donald trump, rusya, abd, vladimir putin, i̇stanbul
haberler, donald trump, rusya, abd, vladimir putin, i̇stanbul

Trump: Putin'le İstanbul'da görüşme olasılığını dışlamıyorum

13:49 14.05.2025 (güncellendi: 13:57 14.05.2025)
© Sputnik / Алексей Никольский / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin-Donald Trump
Vladimir Putin-Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© Sputnik / Алексей Никольский
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Putin'in 15 Mayıs'ta İstanbul'da Ukrayna'yla müzakere önerisi sonrası yarın için tüm gözler Türkiye'ye çevrilirken ABD Başkanı ve Rus Devlet Başkanı'nın buluşup buluşmayacağı büyük bir merakla bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, eğer çatışmanın sonuna yaklaşmayı sağlayacaksa, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le İstanbul'da bir araya gelme olasılığını dışlamadığını vurguladı.

Ortadoğu turu bağlamında çok yoğun bir programı olduğunu kaydeden Trump, ancak bunun 'canları kurtarmak için' Putin'le yapacağı olası görüşmenin önünde bir engel teşkil etmeyeceğinin altını çizdi.

ABD Başkanı, "Onun (Putin'in) gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Benim orada olmamı isteyeceğini biliyorum ve bu mümkün. Eğer savaşa son verebileceksek, bunu düşünürüm. Ancak yarın için tüm programım doldu. Her şeyimiz planlandı. Fakat yoğun programa rağmen 'canları kurtarmak uğruna' böyle bir adımı reddetmeyeceğim. Bu gitmeyeceğim anlamına gelmiyor, eğer bu adım canları kurtaracaksa, gideceğim" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ise, Rossiya 1 televizyonuna verdiği demeçte, Türkiye'de Putin-Trump görüşmesi olasılığının sorulması üzerine, "Trump'ın Ortadoğu'da bulunduğunu ve orada ciddi meselelerle meşgul olduğunu biliyoruz" demekle yetindi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
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Peskov: İstanbul'a gidecek Rus temsilciler, Putin'den talimat gelince açıklanacak
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