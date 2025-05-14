https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/peskov-istanbula-gidecek-rus-temsilciler-putinden-talimat-gelince-aciklanacak-1096216207.html

Peskov: İstanbul'a gidecek Rus temsilciler, Putin'den talimat gelince açıklanacak

Peskov: İstanbul'a gidecek Rus temsilciler, Putin'den talimat gelince açıklanacak

Sputnik Türkiye

Putin'in teklifi üzerine yarın İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılması planlanan müzakerelerde Rus tarafını temsil edecek üyeler için Rusya... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T12:50+0300

2025-05-14T12:50+0300

2025-05-14T13:03+0300

ukrayna kri̇zi̇

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i̇stanbul

rusya

dmitriy peskov

vladimir putin

müzakere

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafıyla müzakere için İstanbul'a gidecek Rus temsilcilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den talimat geldiğinde duyurulacağını söyledi.Peskov, Rus heyetin yarın İstanbul'da Ukraynalı temsilcileri bekleyeceğinin altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, Putin'in 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece İstanbul'da müzakere teklifini sunarken yaptığı tüm açıklamaların güncelliğini koruduğunu da vurguladı.'Putin bugün basının karşısına çıkacak'Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:▪️Putin, bugün Malezya Başbakanı ile görüşecek ve görüşmelerin ardından medyaya açıklama yapacak.▪️Putin ile Brezilya Devlet Başkanı arasında olası temaslarla ilgili mutabakata varılması halinde, kamuoyuna bilgi verilecek.▪️Avrupa'daki stratejik güvenlik mimarisi şu anda içler acısı bir durumda.▪️Nükleer silaha sahip ülkelerin Avrupa'da stratejik güvenlik mimarisi oluşturma konusunda önemli çaba sarf etmesi gerekecek.▪️Avrupa'da nükleer silahların yayılması, Avrupa kıtasının güvenliğine katkıda bulunmayacak.▪️Putin'in İran ziyaretinin kesin tarihleri ​​henüz kararlaştırılmadı ancak bu ülkeyi ziyaret etmesi için halen geçerli bir davet var.

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ukrayna, i̇stanbul, rusya, dmitriy peskov, vladimir putin, müzakere