https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/mayista-lapa-lapa-kar-yagdi-meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-senden-tarihli-kuvvetli-yagis-uyarisi-1096209861.html

Mayısta lapa lapa kar yağdı: Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den tarihli kuvvetli yağış uyarısı

Mayısta lapa lapa kar yağdı: Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den tarihli kuvvetli yağış uyarısı

Sputnik Türkiye

Erzurum, mayıs ayının ortasında kar yağışıyla beyaza büründü. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaşanan durumu “İklim değişiyor, küresel ısınma var, bu... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T11:20+0300

2025-05-14T11:20+0300

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İlkbaharın son ayında Erzurum ve çevresinde kar sürprizi yaşandı. Kentte birkaç gündür aralıklarla devam eden sağanak yağış, 14 Mayıs sabahı yerini lapa lapa kara bıraktı. Özellikle İspir ilçesine bağlı Gölyurt Geçidi ile Kars ve Ardahan'ın dağlık bölgeleri karla kaplandı.Sabah işlerine gitmek üzere dışarı çıkan vatandaşlar, mayıs ayında yağan kar karşısında şaşkınlık yaşadı. Araçların üzeri ve çatılar kısmen beyaza büründü.'Sıcaklık sıfırın altına düştü'Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışını şu sözlerle değerlendirdi:“Bu kar yağışı, sıcaklığın dün akşam o bölgede kuvvetli bir şekilde düşmesiyle başladı. Sıcaklık sıfır dereceye kadar indi. Yağışlı bulutlar da kar ve sulu kara dönüştü. Çok abartılacak bir durum değil ama bu tür olaylar, özellikle Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde 10 yılda bir olur.”İstanbul’a yağmur, sonra yaz geliyorProf. Dr. Şen, hafta sonu için İstanbul başta olmak üzere birçok bölgeye kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Açıklamasında, “Cumartesi günü İstanbul’da kuvvetli yağmur bekleniyor. Ancak 20 Mayıs’tan sonra sıcaklıklar 27-28 dereceye kadar çıkacak. İstanbul yaz havasına kavuşacak” dedi.Hangi bölgelerde hava nasıl olacak?Prof. Dr. Şen’in açıklamasına göre, bugün için Anadolu genelinde yağmur, Güneydoğu’da ise toz taşınımı bekleniyor. Özellikle şu illerde yaşayanlar kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olmalı:Bu bölgelerde yağışların çamur şeklinde olabileceği uyarısında da bulunuldu.'İklim değişiyor, sürprizler kaçınılmaz'Kar yağışıyla ilgili son değerlendirmeyi yapan Prof. Dr. Şen, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekerek şunları söyledi:“İklim değişiyor, küresel ısınma var, bunlar etkiliyor. Bu tür sürprizler olabiliyor. Mayıs ayında Adalar’da denize girerdik, bu yıl hala montlarımızı çıkarmadık.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/meteoroloji-saat-verdi-5-bolge-icin-saganak-toz-tasinimi-camur-yagisi-ve-kuvvetli-ruzgar-uyarisi-1096199638.html

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