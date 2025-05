TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: Arzumuz bu görüşmeler sonucunda bölgede barışın sağlanması

“Hatırlayacağınız üzere, 2022 yılında Antalya Diplomasi Formu kapsamında başlayan ve İstanbul Dolmabahçe Ofisinde devam eden Rusya Federasyonu-Ukrayna arasındaki üst düzey doğrudan görüşmelerde, savaşı sonlandıracak kalıcı bir çözümün bulunması hususunda önemli bir mesafe kat edilmişti. Ancak, bazı ülkelerin müdahalesi ile barış sekteye uğratıldı. O dönem, Batılı ülkeler, Rusya Federasyonu’nun masada olmaması gerektiğini söylüyorlardı. Türkiye olarak ilkeli davranarak buna karşı çıktık. Barışın sağlanması için savaşan her iki tarafın da masaya oturması gerektiğini ifade ettik ve bu konuda kararlı bir duruş sergiledik. Bu çerçevede, her iki tarafın da dâhil edildiği uluslararası girişimleri destekledik. Bugün de barışın sağlanması için her iki tarafın masa başında olması gerektiğini savunuyor, kolaylaştırıcı olarak elimizden gelen katkıları veriyoruz. Nitekim, Sayın Putin, 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmeler yapılmasını önerince, Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ve süreci sonuna kadar destekleyeceğini ifade etmiştir. Arzumuz bu görüşmeler sonucunda bölgede gerginliğin azalması ve barışın sağlanmasıdır.”