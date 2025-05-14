https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/tbmm-disisleri-komisyonu-baskani-oktay-arzumuz-bu-gorusmeler-sonucunda-bolgede-barisin-saglanmasi-1096205570.html
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: Arzumuz bu görüşmeler sonucunda bölgede barışın sağlanması
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: Arzumuz bu görüşmeler sonucunda bölgede barışın sağlanması
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin'in çağrısı ile dünya kamuoyunun gözü İstanbul’a çevrildi. 15 Mayıs’ta gerçekleşmesi planlanan müzakerelere ilişkin Sputnik’e... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T10:27+0300
2025-05-14T10:27+0300
2025-05-14T10:33+0300
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haberler
rusya federasyonu
i̇stanbul
tbmm
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tbmm başkanlığı
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in 15 Mayıs’ta İstanbul’da müzakerelere yeniden başlama teklifi dünya kamuoyunda geniş bir yankı ve beklenti yarattı. Daha önce İstanbul’da anlaşmaya çok yakın olan taraflar bir kez daha İstanbul’da masaya oturacak.Barış görüşmeleri için ikinci defa Türkiye'nin adres olarak seçilmesini Sputnik’e değerlendiren TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay şu ifadeleri kullandı:‘Türkiye her iki tarafın da masaya oturması gerektiğini savundu’İstanbul’da 2022 yılında gerçekleşen müzakereleri hatırlatan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Türkiye’nin çözümden yana olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/abd-ve-suriye-disisleri-bakanlari-turkiyede-gorusecek-1096199135.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
fuat oktay açıklama, türkiye barış diplomasisi, putin türkiye barış görüşmesi15 mayıs istanbul müzakereleri, türkiye rusya ukrayna arabuluculuk, dolmabahçe barış görüşmeleri, antalya diplomasi forumu barış, türkiye savaşta tarafsızlık
fuat oktay açıklama, türkiye barış diplomasisi, putin türkiye barış görüşmesi15 mayıs istanbul müzakereleri, türkiye rusya ukrayna arabuluculuk, dolmabahçe barış görüşmeleri, antalya diplomasi forumu barış, türkiye savaşta tarafsızlık
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: Arzumuz bu görüşmeler sonucunda bölgede barışın sağlanması
10:27 14.05.2025 (güncellendi: 10:33 14.05.2025)
Özel
Rusya Devlet Başkanı Putin'in çağrısı ile dünya kamuoyunun gözü İstanbul’a çevrildi. 15 Mayıs’ta gerçekleşmesi planlanan müzakerelere ilişkin Sputnik’e değerlendirme yapan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay Türkiye'nin barıştan yana ilkeli bir tavır sergilediğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in
15 Mayıs’ta İstanbul’da müzakerelere yeniden başlama teklifi dünya kamuoyunda geniş bir yankı ve beklenti yarattı. Daha önce İstanbul’da
anlaşmaya çok yakın olan taraflar bir kez daha İstanbul’da masaya oturacak.
Barış görüşmeleri için ikinci defa Türkiye'nin adres olarak seçilmesini Sputnik’e değerlendiren TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasındaki güvene dayalı yakın iletişim ve güçlü ilişki, kurumlarımız ve halklarımız arasında dostane bağların gelişmesinde ve işbirliğinin artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Rusya Federasyonu ile ülkemiz arasında bugün enerji, ticaret, turizm gibi alanlarda ilişkilerimiz ve işbirliğimiz artarak devam etmektedir. Karadeniz’deki en uzun sahile sahip ülke olarak, Türkiye esasen hem Rusya Federasyonu hem Ukrayna ile yakın komşuluk ilişkileri içerisindedir. Ülkemiz savaşının başından bu yana, bölgede barışın sağlanması için son derece ilkeli bir tutum sergilemiştir. Doğrudan barış görüşmelerinin gerçekleştirilmesi, tahıl girişimi, esir değişimi ve savaşın yan etkilerini azaltacak birçok alanda ülkemiz öncülük etmiş ve kolaylaştırıcı olarak rol almıştır. Bu açıdan, Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin’in müzakereler için İstanbul'u tercih etmesi son derece anlamlıdır.”
‘Türkiye her iki tarafın da masaya oturması gerektiğini savundu’
İstanbul’da 2022 yılında gerçekleşen müzakereleri hatırlatan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Türkiye’nin çözümden yana olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hatırlayacağınız üzere, 2022 yılında Antalya Diplomasi Formu kapsamında başlayan ve İstanbul Dolmabahçe Ofisinde devam eden Rusya Federasyonu-Ukrayna arasındaki üst düzey doğrudan görüşmelerde, savaşı sonlandıracak kalıcı bir çözümün bulunması hususunda önemli bir mesafe kat edilmişti. Ancak, bazı ülkelerin müdahalesi ile barış sekteye uğratıldı. O dönem, Batılı ülkeler, Rusya Federasyonu’nun masada olmaması gerektiğini söylüyorlardı. Türkiye olarak ilkeli davranarak buna karşı çıktık. Barışın sağlanması için savaşan her iki tarafın da masaya oturması gerektiğini ifade ettik ve bu konuda kararlı bir duruş sergiledik. Bu çerçevede, her iki tarafın da dâhil edildiği uluslararası girişimleri destekledik. Bugün de barışın sağlanması için her iki tarafın masa başında olması gerektiğini savunuyor, kolaylaştırıcı olarak elimizden gelen katkıları veriyoruz. Nitekim, Sayın Putin, 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmeler yapılmasını önerince, Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ve süreci sonuna kadar destekleyeceğini ifade etmiştir. Arzumuz bu görüşmeler sonucunda bölgede gerginliğin azalması ve barışın sağlanmasıdır.”