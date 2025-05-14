https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/abd-ve-suriye-disisleri-bakanlari-turkiyede-gorusecek-1096199135.html
ABD ve Suriye Dışişleri Bakanları Türkiye'de görüşecek
ABD ve Suriye Dışişleri Bakanları Türkiye'de görüşecek
Sputnik Türkiye
Türk diplomatik kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye Dışişleri Bakanı Asaad el-Şeybani arasında planlanan görüşmenin büyük olasılıkla 14-15... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T03:10+0300
2025-05-14T03:10+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı El Şeybani arasındaki görüşmelerin 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya'da gerçekleşebileceği bildirildi.Bir Türk diplomatik kaynak, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye Dışişleri Bakanı Asaad al-Şeybani arasında yapılması planlanan görüşmelerin 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısı çerçevesinde gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump Salı günü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu hafta Türkiye'ye yapacağı ziyaret sırasında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan El Şeybani ile görüşeceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/iran-ve-avrupa-uclusu-temsilcileri-16-mayista-istanbulda-bir-araya-gelecek--1096198983.html
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marco rubio, abd, antalya, suriye, nato
ABD ve Suriye Dışişleri Bakanları Türkiye'de görüşecek
Türk diplomatik kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye Dışişleri Bakanı Asaad el-Şeybani arasında planlanan görüşmenin büyük olasılıkla 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı çerçevesinde Antalya'da gerçekleşeceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı El Şeybani arasındaki görüşmelerin 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya'da gerçekleşebileceği bildirildi.
Bir Türk diplomatik kaynak, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye Dışişleri Bakanı Asaad al-Şeybani arasında yapılması planlanan görüşmelerin 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısı çerçevesinde gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu söyledi.
Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump Salı günü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu hafta Türkiye'ye yapacağı ziyaret sırasında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan El Şeybani ile görüşeceğini söyledi.
"Suriye'nin uluslararası toplumla bütünleşmesine yönelik tüm çabaları destekliyoruz. ABD ile Suriye arasındaki temasları yoğunlaştırma çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu görüşmeyi 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısı vesilesiyle yapmaktan mutluluk duyacağız"