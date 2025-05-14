https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/abd-ve-suriye-disisleri-bakanlari-turkiyede-gorusecek-1096199135.html

ABD ve Suriye Dışişleri Bakanları Türkiye'de görüşecek

ABD ve Suriye Dışişleri Bakanları Türkiye'de görüşecek

Sputnik Türkiye

Türk diplomatik kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye Dışişleri Bakanı Asaad el-Şeybani arasında planlanan görüşmenin büyük olasılıkla 14-15... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

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dünya

marco rubio

abd

antalya

suriye

nato

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı El Şeybani arasındaki görüşmelerin 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya'da gerçekleşebileceği bildirildi.Bir Türk diplomatik kaynak, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye Dışişleri Bakanı Asaad al-Şeybani arasında yapılması planlanan görüşmelerin 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısı çerçevesinde gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump Salı günü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu hafta Türkiye'ye yapacağı ziyaret sırasında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan El Şeybani ile görüşeceğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/iran-ve-avrupa-uclusu-temsilcileri-16-mayista-istanbulda-bir-araya-gelecek--1096198983.html

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