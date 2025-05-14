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'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi güncellendi: 7 sucuk markası listede
'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi güncellendi: 7 sucuk markası listede
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel listede 7 farklı sucuk markasında mevzuata aykırı içerikler tespit edildi. Sucuklarda baş eti, kanatlı eti, deri dokusu ve soya bulundu. İşte ifşa edilen markalar ve detaylar…
2025-05-14T09:48+0300
2025-05-14T09:48+0300
2025-05-14T10:01+0300
yaşam
taklit
taklit tağşiş listesi
sucuk
tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ifşa ettiği 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncelledi. Yeni açıklanan listede, üretiminde mevzuata aykırılık tespit edilen 7 farklı sucuk firması yer aldı. 13 Mayıs tarihli güncellemede listeye çok sayıda zeytinyağı, tereyağı ve peynir üreticisi eklendi. Mevzuata aykırı üretim yaptığı belirlenen sucuk markaları listenin dikkat çeken ürünü oldu. Sucuk markalarında kanatlı eti, deri dokusu, sakatat ve soya tespit edildi.ifşa edilen sucuk markaları ve tespit edilen mevzuat aykırılıkları madde madde listelenmiş şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/6-kasar-peynirinde-4-bal-urununde-hile-tespit-edildi-bakanlik-firmalari-ifsa-etti-1095738357.html
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sucuk markaları ifşa, tağşiş gıdalar listesi 2025, tarım bakanlığı sucuk açıklaması, sucukta kanatlı eti, taklit gıda listesi, sucuk markaları sahte, tarım bakanlığı ifşa listesi, gıda güvenliği türkiye, 2025 tağşiş listesi
sucuk markaları ifşa, tağşiş gıdalar listesi 2025, tarım bakanlığı sucuk açıklaması, sucukta kanatlı eti, taklit gıda listesi, sucuk markaları sahte, tarım bakanlığı ifşa listesi, gıda güvenliği türkiye, 2025 tağşiş listesi
'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi güncellendi: 7 sucuk markası listede
09:48 14.05.2025 (güncellendi: 10:01 14.05.2025)
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. 7 sucuk markasında, kanatlı eti, deri dokusu, sakatat ve soya tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ifşa ettiği 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncelledi. Yeni açıklanan listede, üretiminde mevzuata aykırılık tespit edilen 7 farklı sucuk firması yer aldı.
13 Mayıs tarihli güncellemede listeye çok sayıda zeytinyağı, tereyağı ve peynir üreticisi eklendi. Mevzuata aykırı üretim yaptığı belirlenen sucuk markaları listenin dikkat çeken ürünü oldu.
Sucuk markalarında kanatlı eti, deri dokusu, sakatat ve soya tespit edildi.
ifşa edilen sucuk markaları ve tespit edilen mevzuat aykırılıkları madde madde listelenmiş şekilde:
Öztürk Sucukları (Sakarya):
Sakatat (baş eti) tespit edildi
Akkoyun (ALTUN PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ.):
Dana sucuklarda deri dokusu ve kanatlı eti bulundu.
Ertürk (ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA LTD. ŞTİ.):
Sucuklarda mekanik ayrılmamış kanatlı eti ve soya tespit edildi.
Efem Sucukları (Afyonkarahisar):
Piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.
Ceylaner:
Piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.
Afyon Keyf-i Sucuk:
Isıl işlem görmüş piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.
Afyon Gürkasap (Merkil Deniz Ürünleri Gıda İçecek Tic.):
Dana sucuklarda kanatlı eti tespit edildi.