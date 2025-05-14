https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/taklit-veya-tagsis-yapilan-gidalar-listesi-guncellendi-7-sucuk-markasi-listede-1096204976.html

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi güncellendi: 7 sucuk markası listede

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi güncellendi: 7 sucuk markası listede

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel listede 7 farklı sucuk markasında mevzuata aykırı içerikler tespit edildi. Sucuklarda baş eti, kanatlı eti, deri dokusu ve soya bulundu. İşte ifşa edilen markalar ve detaylar…

2025-05-14T09:48+0300

2025-05-14T09:48+0300

2025-05-14T10:01+0300

yaşam

taklit

taklit tağşiş listesi

sucuk

tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ifşa ettiği 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncelledi. Yeni açıklanan listede, üretiminde mevzuata aykırılık tespit edilen 7 farklı sucuk firması yer aldı. 13 Mayıs tarihli güncellemede listeye çok sayıda zeytinyağı, tereyağı ve peynir üreticisi eklendi. Mevzuata aykırı üretim yaptığı belirlenen sucuk markaları listenin dikkat çeken ürünü oldu. Sucuk markalarında kanatlı eti, deri dokusu, sakatat ve soya tespit edildi.ifşa edilen sucuk markaları ve tespit edilen mevzuat aykırılıkları madde madde listelenmiş şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/6-kasar-peynirinde-4-bal-urununde-hile-tespit-edildi-bakanlik-firmalari-ifsa-etti-1095738357.html

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