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6 kaşar peynirinde, 4 bal ürününde hile tespit edildi: Bakanlık firmaları ifşa etti
6 kaşar peynirinde, 4 bal ürününde hile tespit edildi: Bakanlık firmaları ifşa etti
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellenen taklit ve tağşiş listesinde birçok gıda firmasını ifşa etti. Kaşar peynirinde nişasta ve bitkisel yağ, balda sahtecilik... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
tarım ve orman bakanlığı
bal
kaşar peyniri
taklit
taklit ürün
taklit tağşiş listesi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar testleri sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen gıda ürünlerini ve üretici firmaları kamuoyuna açıkladı. Bu kapsamda, birçok kaşar peyniri, bal ve zeytinyağı üreticisinin ürünlerinde ciddi hileler tespit edildi.Kaşar peynirlerinde nişasta ve bitkisel yağ tespitiDenetimler sonucunda kaşar peynirlerinde ciddi sahteciliğe rastlandı. Tespit edilen firmalar ve bulgular şöyle:Baldaki sahtecilikBal ürünlerinde de önemli sahteciliğe rastlandı:Zeytinyağında tohum yağı ve kalite düşüklüğü tespit edildiZeytinyağı ürünlerinde ise tohum yağı karıştırıldığı veya kalite düşüklüğü olduğu belirlendi:
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tarım ve orman bakanlığı, bal, kaşar peyniri, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi
tarım ve orman bakanlığı, bal, kaşar peyniri, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi

6 kaşar peynirinde, 4 bal ürününde hile tespit edildi: Bakanlık firmaları ifşa etti

13:06 28.04.2025
© AAKaşar peyniri
Kaşar peyniri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellenen taklit ve tağşiş listesinde birçok gıda firmasını ifşa etti. Kaşar peynirinde nişasta ve bitkisel yağ, balda sahtecilik ve zeytinyağında karışım yağlar tespit edildi. Hileli ürünlerin listesi bakanlık tarafından güncelleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar testleri sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen gıda ürünlerini ve üretici firmaları kamuoyuna açıkladı. Bu kapsamda, birçok kaşar peyniri, bal ve zeytinyağı üreticisinin ürünlerinde ciddi hileler tespit edildi.

Kaşar peynirlerinde nişasta ve bitkisel yağ tespiti

Denetimler sonucunda kaşar peynirlerinde ciddi sahteciliğe rastlandı. Tespit edilen firmalar ve bulgular şöyle:
ZENİ Süt ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (TATSAN Süt Ürünleri markası): Tam yağlı kaşar peynirinde yağ oranı düşük çıktı, bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi (Osmaneli, Bilecik).
ZENİ Süt ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Karapınar markası): Ayçekirdeği çeşnili taze eritme tost peynirinde nişasta tespit edildi.
AYLAÇ Süt ve Yem Üretim Sanayi Ticaret Limited Şirketi (AYLAÇ markası): Tam yağlı taze kaşar peynirinde yağ oranı düşük ve bitkisel yağ tespit edildi (Merkez, Aksaray).
BEREKET Mandıra Et ve Süt Ürünleri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi (OKÇULAR markası): Tam yağlı kaşar peynirinde düşük yağ oranı ve bitkisel yağ bulundu (Seyhan, Adana).
ŞARLAK Hayvancılık Gıda Tarım Ürünleri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi (EFEMAN markası): Tost peynirinde bitkisel yağ tespit edildi (Torbalı, İzmir).

Baldaki sahtecilik

Bal ürünlerinde de önemli sahteciliğe rastlandı:
SEM-AS Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Yazanoğlu markası): Süzme çiçek balında taklit veya tağşiş tespit edildi (Kahramankazan, Ankara).
HASTÜRK Gıda Otomotiv İnşaat Emlak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (HASKAYMAK markası): Süzme çiçek balında sahtecilik tespit edildi (Akyurt, Ankara).
BAL KOP Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (BİTABAL markası): Süzme çiçek balında tağşiş tespit edildi.
CD Organik Gıda Ürünleri İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (HappyLife markası): Organik çiçek balında taklit veya tağşiş tespit edildi (Maltepe, İstanbul).

Zeytinyağında tohum yağı ve kalite düşüklüğü tespit edildi

Zeytinyağı ürünlerinde ise tohum yağı karıştırıldığı veya kalite düşüklüğü olduğu belirlendi:
ZEKİ KOÇHAN (Özel Ayvalık markası): Natürel sızma zeytinyağında tohum yağı tespit edildi (Köşk, Aydın).
POLAT Hipermarket - Mahmut Polat (New Ayvalık Taş Baskı ve Tad Ayvalık Taş Baskı markaları): Natural sızma zeytinyağlarında tohum yağ karışımı bulundu (Ataşehir, İstanbul).
ÖZDEĞİRMENCİLER Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Marmara Edremit markası): Soğuk sıkım naturel zeytinyağlarında tohum yağ karıştırıldığı tespit edildi (Gaziemir, İzmir).
ONAY Ticaret - Sabri Akın (Ayvalık Kooperatif markası): Erken hasat soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağında düşük kaliteli zeytinyağı ve tohum yağı karıştırıldığı tespit edildi (Nilüfer, Bursa).
Sosyal konut - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
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