https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/6-kasar-peynirinde-4-bal-urununde-hile-tespit-edildi-bakanlik-firmalari-ifsa-etti-1095738357.html

6 kaşar peynirinde, 4 bal ürününde hile tespit edildi: Bakanlık firmaları ifşa etti

6 kaşar peynirinde, 4 bal ürününde hile tespit edildi: Bakanlık firmaları ifşa etti

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellenen taklit ve tağşiş listesinde birçok gıda firmasını ifşa etti. Kaşar peynirinde nişasta ve bitkisel yağ, balda sahtecilik... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T13:06+0300

2025-04-28T13:06+0300

2025-04-28T13:06+0300

türki̇ye

tarım ve orman bakanlığı

bal

kaşar peyniri

taklit

taklit ürün

taklit tağşiş listesi

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Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar testleri sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen gıda ürünlerini ve üretici firmaları kamuoyuna açıkladı. Bu kapsamda, birçok kaşar peyniri, bal ve zeytinyağı üreticisinin ürünlerinde ciddi hileler tespit edildi.Kaşar peynirlerinde nişasta ve bitkisel yağ tespitiDenetimler sonucunda kaşar peynirlerinde ciddi sahteciliğe rastlandı. Tespit edilen firmalar ve bulgular şöyle:Baldaki sahtecilikBal ürünlerinde de önemli sahteciliğe rastlandı:Zeytinyağında tohum yağı ve kalite düşüklüğü tespit edildiZeytinyağı ürünlerinde ise tohum yağı karıştırıldığı veya kalite düşüklüğü olduğu belirlendi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/tokiden-dar-gelirliye-yeni-konut-kampanyasi-basvuru-sartlari-neler-odeme-plani-nasil-olacak-1095728780.html

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tarım ve orman bakanlığı, bal, kaşar peyniri, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi