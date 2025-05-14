https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/macrondan-ukraynaya-daha-fazla-silah-veremeyiz-uyarisi-1096207303.html
Macron’dan ‘Ukrayna'ya daha fazla silah veremeyiz’ uyarısı
Macron’dan ‘Ukrayna'ya daha fazla silah veremeyiz’ uyarısı
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin kendi ordusunu silahlardan mahrum bırakarak Ukrayna'ya daha fazla silah veremeyeceğini, zaten elinden geleni yaptığını... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T10:37+0300
2025-05-14T10:37+0300
2025-05-14T10:35+0300
ukrayna kri̇zi̇
fransa
emmanuel macron
ukrayna
caesar
askeri yardım
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Fransa lideri Emmanuel Macron, ülkesinin uzun sürecek yüksek yoğunluklu bir savaşa hazır olmadığına dikkat çekti.TF1 televizyonuna röportaj veren Macron, Ukrayna'ya yeterince yardım yapılmadığı yönündeki eleştirilere ilişkin bir soruya, “Ordumuz uzun süreli yüksek yoğunluklu bir çatışmaya hazır değil... Elimizde olmayan bir şeyi veremeyiz ve kendi ordumuzu da yolamayız. Verebileceğimiz her şeyi verdik, üretimimizi üç katına çıkardık” dedi.Kiev'e sağladıkları Caesar obüslerinin savaş alanında son derece etkili olduğunu savunan Macron, Danimarka gibi diğer ortaklara vaat edilen Caesar’ları bile Ukrayna'ya verdiklerini ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/rusya-guvenlik-konseyi-bilim-konseyi-uyesi-yakovenko-batinin-varligi-ic-kriz-nedeniyle-sona-1096207062.html
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fransa, emmanuel macron, ukrayna, caesar, askeri yardım
fransa, emmanuel macron, ukrayna, caesar, askeri yardım
Macron’dan ‘Ukrayna'ya daha fazla silah veremeyiz’ uyarısı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin kendi ordusunu silahlardan mahrum bırakarak Ukrayna'ya daha fazla silah veremeyeceğini, zaten elinden geleni yaptığını ve üretimi üç katına çıkardığını belirtti.
Fransa lideri Emmanuel Macron, ülkesinin uzun sürecek yüksek yoğunluklu bir savaşa hazır olmadığına dikkat çekti.
TF1 televizyonuna röportaj veren Macron, Ukrayna'ya yeterince yardım yapılmadığı yönündeki eleştirilere ilişkin bir soruya, “Ordumuz uzun süreli yüksek yoğunluklu bir çatışmaya hazır değil... Elimizde olmayan bir şeyi veremeyiz ve kendi ordumuzu da yolamayız. Verebileceğimiz her şeyi verdik, üretimimizi üç katına çıkardık” dedi.
Kiev'e sağladıkları Caesar obüslerinin savaş alanında son derece etkili olduğunu savunan Macron, Danimarka gibi diğer ortaklara vaat edilen Caesar’ları bile Ukrayna'ya verdiklerini ekledi.