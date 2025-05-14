https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/macrondan-ukraynaya-daha-fazla-silah-veremeyiz-uyarisi-1096207303.html

Macron’dan ‘Ukrayna'ya daha fazla silah veremeyiz’ uyarısı

Macron’dan ‘Ukrayna'ya daha fazla silah veremeyiz’ uyarısı

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin kendi ordusunu silahlardan mahrum bırakarak Ukrayna'ya daha fazla silah veremeyeceğini, zaten elinden geleni yaptığını... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T10:37+0300

2025-05-14T10:37+0300

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ukrayna kri̇zi̇

fransa

emmanuel macron

ukrayna

caesar

askeri yardım

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Fransa lideri Emmanuel Macron, ülkesinin uzun sürecek yüksek yoğunluklu bir savaşa hazır olmadığına dikkat çekti.TF1 televizyonuna röportaj veren Macron, Ukrayna'ya yeterince yardım yapılmadığı yönündeki eleştirilere ilişkin bir soruya, “Ordumuz uzun süreli yüksek yoğunluklu bir çatışmaya hazır değil... Elimizde olmayan bir şeyi veremeyiz ve kendi ordumuzu da yolamayız. Verebileceğimiz her şeyi verdik, üretimimizi üç katına çıkardık” dedi.Kiev'e sağladıkları Caesar obüslerinin savaş alanında son derece etkili olduğunu savunan Macron, Danimarka gibi diğer ortaklara vaat edilen Caesar’ları bile Ukrayna'ya verdiklerini ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/rusya-guvenlik-konseyi-bilim-konseyi-uyesi-yakovenko-batinin-varligi-ic-kriz-nedeniyle-sona-1096207062.html

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fransa, emmanuel macron, ukrayna, caesar, askeri yardım