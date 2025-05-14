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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/macrondan-ukraynaya-daha-fazla-silah-veremeyiz-uyarisi-1096207303.html
Macron’dan ‘Ukrayna'ya daha fazla silah veremeyiz’ uyarısı
Macron’dan ‘Ukrayna'ya daha fazla silah veremeyiz’ uyarısı
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin kendi ordusunu silahlardan mahrum bırakarak Ukrayna'ya daha fazla silah veremeyeceğini, zaten elinden geleni yaptığını... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T10:37+0300
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fransa
emmanuel macron
ukrayna
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Fransa lideri Emmanuel Macron, ülkesinin uzun sürecek yüksek yoğunluklu bir savaşa hazır olmadığına dikkat çekti.TF1 televizyonuna röportaj veren Macron, Ukrayna'ya yeterince yardım yapılmadığı yönündeki eleştirilere ilişkin bir soruya, “Ordumuz uzun süreli yüksek yoğunluklu bir çatışmaya hazır değil... Elimizde olmayan bir şeyi veremeyiz ve kendi ordumuzu da yolamayız. Verebileceğimiz her şeyi verdik, üretimimizi üç katına çıkardık” dedi.Kiev'e sağladıkları Caesar obüslerinin savaş alanında son derece etkili olduğunu savunan Macron, Danimarka gibi diğer ortaklara vaat edilen Caesar’ları bile Ukrayna'ya verdiklerini ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/rusya-guvenlik-konseyi-bilim-konseyi-uyesi-yakovenko-batinin-varligi-ic-kriz-nedeniyle-sona-1096207062.html
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fransa, emmanuel macron, ukrayna, caesar, askeri yardım
fransa, emmanuel macron, ukrayna, caesar, askeri yardım

Macron’dan ‘Ukrayna'ya daha fazla silah veremeyiz’ uyarısı

10:37 14.05.2025
© AA / Mustafa YalçınFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© AA / Mustafa Yalçın
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin kendi ordusunu silahlardan mahrum bırakarak Ukrayna'ya daha fazla silah veremeyeceğini, zaten elinden geleni yaptığını ve üretimi üç katına çıkardığını belirtti.
Fransa lideri Emmanuel Macron, ülkesinin uzun sürecek yüksek yoğunluklu bir savaşa hazır olmadığına dikkat çekti.
TF1 televizyonuna röportaj veren Macron, Ukrayna'ya yeterince yardım yapılmadığı yönündeki eleştirilere ilişkin bir soruya, “Ordumuz uzun süreli yüksek yoğunluklu bir çatışmaya hazır değil... Elimizde olmayan bir şeyi veremeyiz ve kendi ordumuzu da yolamayız. Verebileceğimiz her şeyi verdik, üretimimizi üç katına çıkardık” dedi.
Kiev'e sağladıkları Caesar obüslerinin savaş alanında son derece etkili olduğunu savunan Macron, Danimarka gibi diğer ortaklara vaat edilen Caesar’ları bile Ukrayna'ya verdiklerini ekledi.
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Aleksandr Yakovenko - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
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