https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/sokak-roportajlariyla-taninan-arif-kocabiyik-tahliye-edildi-1096228464.html
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık tahliye edildi
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan Arif Kocabıyık tahliye edildi. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T18:07+0300
2025-05-14T18:07+0300
2025-05-14T18:07+0300
türki̇ye
arif kocabıyık
cumhurbaşkanına hakaret
tahliye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla tutuklanan İlave TV yöneticisi Arif Kocabıyık tahliye edildi. Sokak röportajlarıyla tanınıyorSokak röportajlarıyla tanınan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanan İlave TV Yöneticisi Arif Kocabıyık'in tahliye edildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/sokak-roportajlariyla-taninan-arif-kocabiyik-gozaltina-alindi-1096014136.html
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arif kocabıyık, cumhurbaşkanına hakaret, tahliye
arif kocabıyık, cumhurbaşkanına hakaret, tahliye
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık tahliye edildi
Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan Arif Kocabıyık tahliye edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla tutuklanan İlave TV yöneticisi Arif Kocabıyık tahliye edildi.
Sokak röportajlarıyla tanınıyor
Sokak röportajlarıyla tanınan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanan İlave TV Yöneticisi Arif Kocabıyık'in tahliye edildiği belirtildi.