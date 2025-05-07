https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/sokak-roportajlariyla-taninan-arif-kocabiyik-gozaltina-alindi-1096014136.html
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındı
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sokak röportajlarıyla tanınan İlave TV yöneticisi Arif Kocabıyık, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan gözaltına alındı. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T12:44+0300
2025-05-07T12:44+0300
2025-05-07T12:48+0300
türki̇ye
arif kocabıyık
emniyet genel müdürlüğü (egm)
gözaltı
gözaltı kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/07/1096015109_0:98:929:621_1920x0_80_0_0_18cc86ca623dd5f0ac27bedad61805d9.jpg
Sosyal medyada "İlave TV" olarak bilinen Arif Kocabıyık, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı.Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 kullanıcı adı/rumuzlu hesap yöneticisi A.K. bir röportaj sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle, Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/ahmet-minguzzi-cinayetinde-iki-cocuk-daha-gozaltina-alindi-1095993408.html
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arif kocabıyık, arif kocabıyık gözaltı, arif kocabıyık cumhurbaşkanı hakaret, arif kocabıyık gözaltına mı alındı, arif kocabıyık neden gözaltına alındı
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındı
12:44 07.05.2025 (güncellendi: 12:48 07.05.2025)
Sokak röportajlarıyla tanınan İlave TV yöneticisi Arif Kocabıyık, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan gözaltına alındı.
Sosyal medyada "İlave TV" olarak bilinen Arif Kocabıyık, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 kullanıcı adı/rumuzlu hesap yöneticisi A.K. bir röportaj sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle, Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır" denildi.