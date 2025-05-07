https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/sokak-roportajlariyla-taninan-arif-kocabiyik-gozaltina-alindi-1096014136.html

Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Sokak röportajlarıyla tanınan İlave TV yöneticisi Arif Kocabıyık, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan gözaltına alındı. 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T12:44+0300

2025-05-07T12:44+0300

2025-05-07T12:48+0300

türki̇ye

arif kocabıyık

emniyet genel müdürlüğü (egm)

gözaltı

gözaltı kararı

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Sosyal medyada "İlave TV" olarak bilinen Arif Kocabıyık, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı.Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 kullanıcı adı/rumuzlu hesap yöneticisi A.K. bir röportaj sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle, Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır" denildi.

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