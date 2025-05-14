SGK duyurmuştu: Yıpranma payı düzenlemesi ne anlama geliyor? Erken emeklilik kalktı mı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Risk primi düştü, borsa yükseldi'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Soma maden faciasının üzerinden 11 yıl geçti: ‘İlla ölmemiz mi gerekiyor?’
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
PKK’nın fesih kararının şifreleri
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Şeffaf olunan hiçbir yerde bağırış, çağrış, gürültü olmaz'
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Haftanın maçları ve analizleri
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
PKK kongre bildirisi süreci nasıl etkiler?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Cenevre'de ABD-Çin görüşmesi
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Meyhanelerden doğan bir deyim nasıl dillere pelesenk oldu?
17:39
2 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
17:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
TÜİK doğum istatistiklerini açıkladı: Türkiye nüfusu alarm veriyor
18:17
8 dk
SESLİ HABER
Prof. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da bugün yaşanan depremi anlattı
18:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
DEYİM YERİNDEYSE
'Güme gitmek' deyiminin yeniçeriler ile bağlantısı
19:13
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Barış Terkoğlu: “PKK’nın fesih kararı yeni bir yapılanmanın habercisi”
19:18
28 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Soma maden faciasının üzerinden 11 yıl geçti: ‘İlla ölmemiz mi gerekiyor?’
20:15
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Boğaziçi Üniversitesi kendini korumaya çalışıyor'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/sgk-duyurmustu-yipranma-payi-duzenlemesi-ne-anlama-geliyor-erken-emeklilik-kalkti-mi-1096205405.html
SGK duyurmuştu: Yıpranma payı düzenlemesi ne anlama geliyor? Erken emeklilik kalktı mı?
SGK duyurmuştu: Yıpranma payı düzenlemesi ne anlama geliyor? Erken emeklilik kalktı mı?
Sputnik Türkiye
SGK, fiili hizmet süresi zammı (yıpranma hakkı) ile erken emekliliğe ilişkin kritik bir düzenleme yaptı. Artık 4 bin 873 meslek için yıpranma hakkı geçerli... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T10:05+0300
2025-05-14T10:05+0300
ekonomi̇
yıpranma payı
erken emeklilik
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33679cb2450ae30a275db647f9321e3b.jpg
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fiili hizmet süresi zammı, yani kamuoyunda bilinen adıyla yıpranma hakkı ile ilgili önemli bir değişikliğe gitti. SGK geçen günlerde, artık hangi mesleklerin bu haktan yararlanamayacağını içeren yeni bir kısıtlanan meslek kodu listesi yayımladı. Peki, Peki SGK yıpranma payı kaldırılan meslekler neler? Erken emeklilik kalktı mı? İşte merak edilenler...Erken emeklilik kalktı mı?SGK’nın tespitlerine göre, bazı işyerleri aşçı, bekçi, çaycı, danışman, hizmetli, sekreter gibi normalde yıpranma hakkı olmayan çalışanları da bu kapsamdaymış gibi göstererek hatalı bildirimlerde bulundu. Kurum bu tür uygulamaların önüne geçmek için kapsam dışı meslekleri netleştirdi.Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın aktardığına göre, SGK yaptığı incelemelerde, bazı çalışanların yanlış meslek koduyla bildirildiği için fiilen yıpranma hakkına sahip olsa da erken emeklilik hakkını kaybettiğini ortaya koydu. Özellikle itfaiye şoförlerinin, yanlışlıkla sadece “şoför” olarak bildirildiğinde bu haktan mahrum kaldığı belirtildi.4 Bin 873 meslek erken emeklilik kapsamı dışındaSGK’nın açıkladığı yeni listede tam 4 bin 873 meslek fiili hizmet süresi zammı kapsamı dışına çıkarıldı. Bu meslekler arasında dikkat çekenler şöyle:oda başkanları, siyasi parti başkanları, armatör, genel müdürler, rektör, banka kredi müdürü, finans müdürü, halkla ilişkiler uzmanı, yazılım koordinatörü, dekan, öğretmen, müftü, veteriner, tercüman, matematikçi, ziraat uzmanı, aşçı, hırdavatçı.SGK’dan i̇şverenlere uyarıSGK ayrıca, işverenleri doğru bildirim yapmaları konusunda sert biçimde uyardı. Özellikle fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işyerlerinde, sadece riskli ve yıpratıcı işlerde çalışanların bu haktan yararlanabileceği hatırlatıldı. “Çalışmanın fiilen yapılması ve mesleki risklere maruz kalınması gerekir” vurgusu yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/akaryakit-fiyatlari-yeniden-degisecek-benzinin-ardindan-motorine-de-buyuk-zam-geliyor-1096204007.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_730f067684c37c2ccff73f17329b96e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sgk yıpranma hakkı, erken emeklilik, fiili hizmet süresi zammı, yıpranma payı kaldırılan meslekler, 2025 sgk düzenlemesi, yıpranma hakkı meslek listesi, sgk meslek kodu kısıtlaması, yıpranma payı nedir, sgk erken emeklilik şartları, yıpranma hakkı olan meslekler
sgk yıpranma hakkı, erken emeklilik, fiili hizmet süresi zammı, yıpranma payı kaldırılan meslekler, 2025 sgk düzenlemesi, yıpranma hakkı meslek listesi, sgk meslek kodu kısıtlaması, yıpranma payı nedir, sgk erken emeklilik şartları, yıpranma hakkı olan meslekler

SGK duyurmuştu: Yıpranma payı düzenlemesi ne anlama geliyor? Erken emeklilik kalktı mı?

10:05 14.05.2025
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© AA
Abone ol
SGK, fiili hizmet süresi zammı (yıpranma hakkı) ile erken emekliliğe ilişkin kritik bir düzenleme yaptı. Artık 4 bin 873 meslek için yıpranma hakkı geçerli olmayacak. Kurum, bazı meslek gruplarının hatalı bildirimlerle SGK’ya bildirildiğini belirleyerek işverenleri uyardı. Peki, erken emeklilik uygulamasında neler değişti?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fiili hizmet süresi zammı, yani kamuoyunda bilinen adıyla yıpranma hakkı ile ilgili önemli bir değişikliğe gitti. SGK geçen günlerde, artık hangi mesleklerin bu haktan yararlanamayacağını içeren yeni bir kısıtlanan meslek kodu listesi yayımladı. Peki, Peki SGK yıpranma payı kaldırılan meslekler neler? Erken emeklilik kalktı mı? İşte merak edilenler...

Erken emeklilik kalktı mı?

SGK’nın tespitlerine göre, bazı işyerleri aşçı, bekçi, çaycı, danışman, hizmetli, sekreter gibi normalde yıpranma hakkı olmayan çalışanları da bu kapsamdaymış gibi göstererek hatalı bildirimlerde bulundu. Kurum bu tür uygulamaların önüne geçmek için kapsam dışı meslekleri netleştirdi.
Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın aktardığına göre, SGK yaptığı incelemelerde, bazı çalışanların yanlış meslek koduyla bildirildiği için fiilen yıpranma hakkına sahip olsa da erken emeklilik hakkını kaybettiğini ortaya koydu. Özellikle itfaiye şoförlerinin, yanlışlıkla sadece “şoför” olarak bildirildiğinde bu haktan mahrum kaldığı belirtildi.

4 Bin 873 meslek erken emeklilik kapsamı dışında

SGK’nın açıkladığı yeni listede tam 4 bin 873 meslek fiili hizmet süresi zammı kapsamı dışına çıkarıldı. Bu meslekler arasında dikkat çekenler şöyle:
oda başkanları, siyasi parti başkanları, armatör, genel müdürler, rektör, banka kredi müdürü, finans müdürü, halkla ilişkiler uzmanı, yazılım koordinatörü, dekan, öğretmen, müftü, veteriner, tercüman, matematikçi, ziraat uzmanı, aşçı, hırdavatçı.

SGK’dan i̇şverenlere uyarı

SGK ayrıca, işverenleri doğru bildirim yapmaları konusunda sert biçimde uyardı. Özellikle fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işyerlerinde, sadece riskli ve yıpratıcı işlerde çalışanların bu haktan yararlanabileceği hatırlatıldı. “Çalışmanın fiilen yapılması ve mesleki risklere maruz kalınması gerekir” vurgusu yapıldı.
Benzin, motorin, LPG - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
EKONOMİ
Akaryakıt fiyatları yeniden değişecek: Benzinin ardından motorine de büyük zam geliyor
09:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала