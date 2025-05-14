https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/sgk-duyurmustu-yipranma-payi-duzenlemesi-ne-anlama-geliyor-erken-emeklilik-kalkti-mi-1096205405.html

SGK duyurmuştu: Yıpranma payı düzenlemesi ne anlama geliyor? Erken emeklilik kalktı mı?

SGK duyurmuştu: Yıpranma payı düzenlemesi ne anlama geliyor? Erken emeklilik kalktı mı?

Sputnik Türkiye

SGK, fiili hizmet süresi zammı (yıpranma hakkı) ile erken emekliliğe ilişkin kritik bir düzenleme yaptı. Artık 4 bin 873 meslek için yıpranma hakkı geçerli... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T10:05+0300

2025-05-14T10:05+0300

2025-05-14T10:05+0300

ekonomi̇

yıpranma payı

erken emeklilik

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fiili hizmet süresi zammı, yani kamuoyunda bilinen adıyla yıpranma hakkı ile ilgili önemli bir değişikliğe gitti. SGK geçen günlerde, artık hangi mesleklerin bu haktan yararlanamayacağını içeren yeni bir kısıtlanan meslek kodu listesi yayımladı. Peki, Peki SGK yıpranma payı kaldırılan meslekler neler? Erken emeklilik kalktı mı? İşte merak edilenler...Erken emeklilik kalktı mı?SGK’nın tespitlerine göre, bazı işyerleri aşçı, bekçi, çaycı, danışman, hizmetli, sekreter gibi normalde yıpranma hakkı olmayan çalışanları da bu kapsamdaymış gibi göstererek hatalı bildirimlerde bulundu. Kurum bu tür uygulamaların önüne geçmek için kapsam dışı meslekleri netleştirdi.Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın aktardığına göre, SGK yaptığı incelemelerde, bazı çalışanların yanlış meslek koduyla bildirildiği için fiilen yıpranma hakkına sahip olsa da erken emeklilik hakkını kaybettiğini ortaya koydu. Özellikle itfaiye şoförlerinin, yanlışlıkla sadece “şoför” olarak bildirildiğinde bu haktan mahrum kaldığı belirtildi.4 Bin 873 meslek erken emeklilik kapsamı dışındaSGK’nın açıkladığı yeni listede tam 4 bin 873 meslek fiili hizmet süresi zammı kapsamı dışına çıkarıldı. Bu meslekler arasında dikkat çekenler şöyle:oda başkanları, siyasi parti başkanları, armatör, genel müdürler, rektör, banka kredi müdürü, finans müdürü, halkla ilişkiler uzmanı, yazılım koordinatörü, dekan, öğretmen, müftü, veteriner, tercüman, matematikçi, ziraat uzmanı, aşçı, hırdavatçı.SGK’dan i̇şverenlere uyarıSGK ayrıca, işverenleri doğru bildirim yapmaları konusunda sert biçimde uyardı. Özellikle fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işyerlerinde, sadece riskli ve yıpratıcı işlerde çalışanların bu haktan yararlanabileceği hatırlatıldı. “Çalışmanın fiilen yapılması ve mesleki risklere maruz kalınması gerekir” vurgusu yapıldı.

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