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Akaryakıt fiyatları yeniden değişecek: Benzinin ardından motorine de büyük zam geliyor
Akaryakıt fiyatları yeniden değişecek: Benzinin ardından motorine de büyük zam geliyor
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarında yeni zam dalgası başladı. Benzin fiyatı gece yarısından itibaren 1.5 TL arttı. Motorine ise 15 Mayıs 2025’ten itibaren 1.83 TL’lik bir... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T09:44+0300
2025-05-14T09:44+0300
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Türkiye’deki akaryakıt fiyatları, rafineri çıkışlarındaki maliyet değişiklikleriyle birlikte yeniden yükselişe geçti. Benzin litre fiyatı, gece yarısından itibaren 1.5 TL artışla güncellendi. Söz konusu zam pompaya yansıdı.Motorine yeni zam yoldaSektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sırada motorin var. Litre fiyatına 1.83 TL zam yapılması bekleniyor. Bu artışın 15 Mayıs 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olacağı öngörülüyor.LPG fiyatlarında şimdilik değişiklik yokAkaryakıt ürünleri içinde en az etkilenen kalem LPG (otogaz) oldu. Güncel bilgilere göre, LPG fiyatlarında herhangi bir artış beklenmiyor.Güncel akaryakıt fiyatları14 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:
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Akaryakıt fiyatları yeniden değişecek: Benzinin ardından motorine de büyük zam geliyor

09:44 14.05.2025
© AABenzin, motorin, LPG
Benzin, motorin, LPG - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© AA
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Akaryakıt fiyatlarında yeni zam dalgası başladı. Benzin fiyatı gece yarısından itibaren 1.5 TL arttı. Motorine ise 15 Mayıs 2025’ten itibaren 1.83 TL’lik bir zam daha bekleniyor. LPG fiyatları şimdilik sabit kaldı.
Türkiye’deki akaryakıt fiyatları, rafineri çıkışlarındaki maliyet değişiklikleriyle birlikte yeniden yükselişe geçti. Benzin litre fiyatı, gece yarısından itibaren 1.5 TL artışla güncellendi. Söz konusu zam pompaya yansıdı.

Motorine yeni zam yolda

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sırada motorin var. Litre fiyatına 1.83 TL zam yapılması bekleniyor. Bu artışın 15 Mayıs 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olacağı öngörülüyor.

LPG fiyatlarında şimdilik değişiklik yok

Akaryakıt ürünleri içinde en az etkilenen kalem LPG (otogaz) oldu. Güncel bilgilere göre, LPG fiyatlarında herhangi bir artış beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

14 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

Şehir

Benzin (TL)

Motorin (TL)

LPG (TL)

İstanbul (Avrupa)

46.79

44.22

26.19

İstanbul (Anadolu)

46.65

44.11

25.59

Ankara

47.43

45.05

26.09

İzmir

47.77

45.38

26.04

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