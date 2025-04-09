https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/ankarada-sahte-ickiden-olenlerin-sayisi-82-oldu-iki-aydir-entube-edilen-genc-hastanede-hayatini-1095256309.html
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 82 oldu: İki aydır entübe edilen genç hastanede hayatını kaybetti
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 82 oldu: İki aydır entübe edilen genç hastanede hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ankara'da sahte içkiden zehirlenen kişi, 2 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 28 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesiyle Ankara'da sahte alkol... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T16:03+0300
2025-04-09T16:03+0300
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Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 82 oldu. Son olarak 28 yaşındaki Taha Adem Koç 2 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.Ankara'da sahte alkol ölümleri: 82 kişi öldüAnkara Valiliği son olarak 3 Mart'ta açıklama yapmış ve sahte alkol ölümlerinin 82 kişiye yükseldiğini duyurmuştu. 2 ay önce sahte alkolden zehirlenen ve entübe olarak tedavisi süren bir kişi daha bugün hayatını kaybetti.Alkolü nereden aldı?Etimesgut ilçesinde yaşayan Taha Adem Koç, rahatsızlanarak Etlik Şehir Hastanesi'ne gitti.Burada alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alınan ve entübe edilen Koç, iki ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Taha Adem Koç'un yakını Cemal Özberk, Koç'un tekel bayisinde bandrollü satılan kaçak içkiden zehirlendiğini öne sürdü.Özberk, "Nereden aldığına dair fikrimiz yok, muhtemelen Eryaman içinde bir yerden. Hastanede onunla beraber 8 kişi entübeydi, vefat ettiler. Normal bandrollü, bildiğimiz şişede. Ambulanstan indiğinde 'gözlerim görmüyor' dedi. Gözleri açık bir şekilde bağırıyordu." diye konuştu.Alkol ölümlerinde soruşturma ne aşamada?Ankara'da bir hayli yükselen sahte içki ölümlerinde soruşturma ise devam ediyor.Başsavcılıkça yürütülen, sahte içki dağıtımı yaparak ölüme sebebiyet verdiği değerlendirilen kişilere yönelik soruşturmalar sürüyor.Sahte alkol soruşturmasında tutuklamaBu kapsamda, Yenimahalle ilçesinde tespit edilen M.A.G'nin evinde yapılan aramada 20 litre etil alkol, 18 alkol kiti, 545 gram plastik kap içerisinde anason ele geçirildi. Şüpheli M.A.G, soruşturmayı yürüten savcı tarafından yapılan sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "olası kastla adam öldürme" ve "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na aykırılık" suçlarından tutuklandı.
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Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 82 oldu: İki aydır entübe edilen genç hastanede hayatını kaybetti
16:03 09.04.2025 (güncellendi: 17:21 09.04.2025)
Ankara'da sahte içkiden zehirlenen kişi, 2 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 28 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesiyle Ankara'da sahte alkol sebebiyle ölenlerin sayısı 82'ye yükseldi.
Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 82 oldu. Son olarak 28 yaşındaki Taha Adem Koç 2 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.
Ankara'da sahte alkol ölümleri: 82 kişi öldü
Ankara Valiliği son olarak 3 Mart'ta açıklama yapmış ve sahte alkol ölümlerinin 82 kişiye yükseldiğini duyurmuştu.
2 ay önce sahte alkolden zehirlenen ve entübe olarak tedavisi süren bir kişi daha bugün hayatını kaybetti.
Etimesgut ilçesinde yaşayan Taha Adem Koç, rahatsızlanarak Etlik Şehir Hastanesi'ne gitti.
Burada alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alınan ve entübe edilen Koç, iki ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Taha Adem Koç'un yakını Cemal Özberk, Koç'un tekel bayisinde bandrollü satılan kaçak içkiden zehirlendiğini öne sürdü.
Özberk, "Nereden aldığına dair fikrimiz yok, muhtemelen Eryaman içinde bir yerden. Hastanede onunla beraber 8 kişi entübeydi, vefat ettiler. Normal bandrollü, bildiğimiz şişede. Ambulanstan indiğinde 'gözlerim görmüyor' dedi. Gözleri açık bir şekilde bağırıyordu." diye konuştu.
Alkol ölümlerinde soruşturma ne aşamada?
Ankara'da bir hayli yükselen sahte içki ölümlerinde soruşturma ise devam ediyor.
Başsavcılıkça yürütülen, sahte içki dağıtımı yaparak ölüme sebebiyet verdiği değerlendirilen kişilere yönelik soruşturmalar sürüyor.
Sahte alkol soruşturmasında tutuklama
Bu kapsamda, Yenimahalle ilçesinde tespit edilen M.A.G'nin evinde yapılan aramada 20 litre etil alkol, 18 alkol kiti, 545 gram plastik kap içerisinde anason ele geçirildi. Şüpheli M.A.G, soruşturmayı yürüten savcı tarafından yapılan sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "olası kastla adam öldürme" ve "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na aykırılık" suçlarından tutuklandı.