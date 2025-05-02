https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/saglik-bakanligi-sozlesmeli-personel-alimi-icin-tercihler-basladi-osym-tercih-islemleri-nasil-1095873919.html

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihler başladı: ÖSYM tercih işlemleri nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihler başladı: ÖSYM tercih işlemleri nasıl yapılır?

Sputnik Türkiye

ÖSYM, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih sürecini başlattı. Adayların tercihlerini 8 Mayıs saat 23.59'a kadar ÖSYM’nin resmi... 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T17:46+0300

2025-05-02T17:46+0300

2025-05-02T17:46+0300

türki̇ye

ösym

sağlık bakanlığı

personel

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personel alımı

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devlet personel başkanlığı

tercih

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Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için tercih süreci ÖSYM tarafından başlatıldı.Adaylar, tercih işlemlerini 8 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak bireysel olarak gerçekleştirebilecek. Tercihler, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak olup, kılavuzda yer alan niteliklere uygun kadroların dikkatle incelenmesinin adaylar açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/saglik-bakanligi-3-bin-658-personel-aliyor-basvuru-tarihleri-ve-kadrolar-aciklandi-1095854867.html

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ösym, sağlık bakanlığı, personel, sözleşmeli personel, personel alımı, personel sayısı, devlet personel başkanlığı, tercih