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Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihler başladı: ÖSYM tercih işlemleri nasıl yapılır?
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihler başladı: ÖSYM tercih işlemleri nasıl yapılır?
Sputnik Türkiye
ÖSYM, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih sürecini başlattı. Adayların tercihlerini 8 Mayıs saat 23.59'a kadar ÖSYM’nin resmi... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T17:46+0300
2025-05-02T17:46+0300
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sağlık bakanlığı
personel
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personel alımı
personel sayısı
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Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için tercih süreci ÖSYM tarafından başlatıldı.Adaylar, tercih işlemlerini 8 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak bireysel olarak gerçekleştirebilecek. Tercihler, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak olup, kılavuzda yer alan niteliklere uygun kadroların dikkatle incelenmesinin adaylar açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/saglik-bakanligi-3-bin-658-personel-aliyor-basvuru-tarihleri-ve-kadrolar-aciklandi-1095854867.html
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ösym, sağlık bakanlığı, personel, sözleşmeli personel, personel alımı, personel sayısı, devlet personel başkanlığı, tercih
ösym, sağlık bakanlığı, personel, sözleşmeli personel, personel alımı, personel sayısı, devlet personel başkanlığı, tercih

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihler başladı: ÖSYM tercih işlemleri nasıl yapılır?

17:46 02.05.2025
© AASağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© AA
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ÖSYM, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih sürecini başlattı. Adayların tercihlerini 8 Mayıs saat 23.59'a kadar ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden yapabileceği duyuruldu. Tercih işlemleri, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için tercih süreci ÖSYM tarafından başlatıldı.
Adaylar, tercih işlemlerini 8 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak bireysel olarak gerçekleştirebilecek.
Tercihler, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak olup, kılavuzda yer alan niteliklere uygun kadroların dikkatle incelenmesinin adaylar açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
TÜRKİYE
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 personel alıyor: Başvuru tarihleri ve kadrolar açıklandı
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