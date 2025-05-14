Rusya: Moskova Kiev ile İstanbul'da ciddi görüşmeler yapmaya hazırlanıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Risk primi düştü, borsa yükseldi'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Soma maden faciasının üzerinden 11 yıl geçti: ‘İlla ölmemiz mi gerekiyor?’
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
PKK’nın fesih kararının şifreleri
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Şeffaf olunan hiçbir yerde bağırış, çağrış, gürültü olmaz'
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Haftanın maçları ve analizleri
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Ünal: Batı kendi kurduğu düzeni kendi yıkıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘ABD’nin kibrini, Çin’in sabrını gördük’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Meyhanelerden doğan bir deyim nasıl dillere pelesenk oldu?
17:39
2 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
17:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
TÜİK doğum istatistiklerini açıkladı: Türkiye nüfusu alarm veriyor
18:17
8 dk
SESLİ HABER
Prof. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da bugün yaşanan depremi anlattı
18:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
DEYİM YERİNDEYSE
'Güme gitmek' deyiminin yeniçeriler ile bağlantısı
19:13
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Barış Terkoğlu: “PKK’nın fesih kararı yeni bir yapılanmanın habercisi”
19:18
28 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Soma maden faciasının üzerinden 11 yıl geçti: ‘İlla ölmemiz mi gerekiyor?’
20:15
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Boğaziçi Üniversitesi kendini korumaya çalışıyor'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: ‘Sürekli değişen politikalar sektöre zarar veriyor'
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TEİS İzmir Basın Sözcüsü Murat Çiftçi: 'Bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay Zeka kullanımında yaşanan artışla özel 5G ağlarında güvenlik açıkları alarm veriyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Gelmiş geçmiş en karışık pazar
15:12
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Adı müzik tarihine geçti
15:44
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Ecz. Murat Çiftçi: ‘Ticarethane değil, sağlık kuruluşuyuz’
17:46
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Osmanlı'da fes ile başlayan bir zorluk hikâyesi
18:13
2 dk
TARİHTE BUGÜN
NATO'ya karşı Varşova Paktı
18:19
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: ‘Sürekli değişen politikalar sektöre zarar veriyor”
18:26
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/rusya-moskova-kiev-ile-istanbulda-ciddi-gorusmeler-yapmaya-hazirlaniyor-1096230110.html
Rusya: Moskova Kiev ile İstanbul'da ciddi görüşmeler yapmaya hazırlanıyor
Rusya: Moskova Kiev ile İstanbul'da ciddi görüşmeler yapmaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Viyana’daki askeri güvenlik ve silah kontrolü görüşmelerindeki Rus heyetinin başkanı Yuliya Jdanova, Rus tarafının, İstanbul'da yapılması planlanan Ukrayna ile... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T19:55+0300
2025-05-14T19:53+0300
dünya
rusya
ukrayna
müzakere
i̇stanbul
agi̇t
ateşkes
avrupa
moskova
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0f/1095403177_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_82e1c57684586f18c8ce9d7939d91a6b.jpg
AGİT Güvenlik İşbirliği Forumu 1105. Genel Kurul Toplantısında konuşan Jdanova, Rus tarafının, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan ciddi müzakerelere hazır olduğunu söyledi.Jdanova, “Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan ciddi görüşmelere hazırız. Türk tarafına arabuluculuk yapmaya hazır olduğu için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki müzakerelerin amacı, çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve tarihi bir perspektifle uzun vadeli kalıcı bir barışın tesis edilmesini sağlamaktır. Olası nihai ateşkesi silahlı çatışmanın devamına yönelik olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini yeniden silahlandırma ve donatma girişimleri kesinlikle kabul edilemez” dedi.Jdanova, Rusya'nın, Kiev'i yönlendirenlerin kişisel siyasi ihtiraslara kapılıp Ukraynalı milliyetçilerin eliyle Avrupa kıtasındaki halkların güvenliği ve refahı pahasına Rusya ile savaşı sürdürme eğiliminde oldukları gerçeğini görmezden gelemeyeceğini vurguladı.Rus diplomat ayrıca Moskova'nın, Ukrayna krizinin barışçıl çözümü için samimi arabuluculuk çabaları gösteren başta Çin, Brezilya, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ile yeni ABD yönetimi olmak üzere tüm uluslararası ortaklara minnettar olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/trump-putinle-istanbulda-gorusme-olasiligini-dislamiyorum-1096218813.html
rusya
ukrayna
i̇stanbul
moskova
kiev
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0f/1095403177_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_133e46d953a2cb6318a7bbde91890189.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, müzakere, i̇stanbul, agi̇t, ateşkes, avrupa, moskova, kiev, abd, çin, afrika, ortadoğu
rusya, ukrayna, müzakere, i̇stanbul, agi̇t, ateşkes, avrupa, moskova, kiev, abd, çin, afrika, ortadoğu

Rusya: Moskova Kiev ile İstanbul'da ciddi görüşmeler yapmaya hazırlanıyor

19:55 14.05.2025
© AAİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© AA
Abone ol
Viyana’daki askeri güvenlik ve silah kontrolü görüşmelerindeki Rus heyetinin başkanı Yuliya Jdanova, Rus tarafının, İstanbul'da yapılması planlanan Ukrayna ile ciddi müzakerelere hazır olduğunu belirtti.
AGİT Güvenlik İşbirliği Forumu 1105. Genel Kurul Toplantısında konuşan Jdanova, Rus tarafının, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan ciddi müzakerelere hazır olduğunu söyledi.
Jdanova, “Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan ciddi görüşmelere hazırız. Türk tarafına arabuluculuk yapmaya hazır olduğu için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki müzakerelerin amacı, çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve tarihi bir perspektifle uzun vadeli kalıcı bir barışın tesis edilmesini sağlamaktır. Olası nihai ateşkesi silahlı çatışmanın devamına yönelik olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini yeniden silahlandırma ve donatma girişimleri kesinlikle kabul edilemez” dedi.
Jdanova, Rusya'nın, Kiev'i yönlendirenlerin kişisel siyasi ihtiraslara kapılıp Ukraynalı milliyetçilerin eliyle Avrupa kıtasındaki halkların güvenliği ve refahı pahasına Rusya ile savaşı sürdürme eğiliminde oldukları gerçeğini görmezden gelemeyeceğini vurguladı.
Rus diplomat ayrıca Moskova'nın, Ukrayna krizinin barışçıl çözümü için samimi arabuluculuk çabaları gösteren başta Çin, Brezilya, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ile yeni ABD yönetimi olmak üzere tüm uluslararası ortaklara minnettar olduğunu belirtti.
Vladimir Putin-Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Trump: Putin'le İstanbul'da görüşme olasılığını dışlamıyorum
13:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала