https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/rusya-moskova-kiev-ile-istanbulda-ciddi-gorusmeler-yapmaya-hazirlaniyor-1096230110.html

Rusya: Moskova Kiev ile İstanbul'da ciddi görüşmeler yapmaya hazırlanıyor

Rusya: Moskova Kiev ile İstanbul'da ciddi görüşmeler yapmaya hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Viyana’daki askeri güvenlik ve silah kontrolü görüşmelerindeki Rus heyetinin başkanı Yuliya Jdanova, Rus tarafının, İstanbul'da yapılması planlanan Ukrayna ile... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T19:55+0300

2025-05-14T19:55+0300

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AGİT Güvenlik İşbirliği Forumu 1105. Genel Kurul Toplantısında konuşan Jdanova, Rus tarafının, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan ciddi müzakerelere hazır olduğunu söyledi.Jdanova, “Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan ciddi görüşmelere hazırız. Türk tarafına arabuluculuk yapmaya hazır olduğu için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki müzakerelerin amacı, çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve tarihi bir perspektifle uzun vadeli kalıcı bir barışın tesis edilmesini sağlamaktır. Olası nihai ateşkesi silahlı çatışmanın devamına yönelik olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini yeniden silahlandırma ve donatma girişimleri kesinlikle kabul edilemez” dedi.Jdanova, Rusya'nın, Kiev'i yönlendirenlerin kişisel siyasi ihtiraslara kapılıp Ukraynalı milliyetçilerin eliyle Avrupa kıtasındaki halkların güvenliği ve refahı pahasına Rusya ile savaşı sürdürme eğiliminde oldukları gerçeğini görmezden gelemeyeceğini vurguladı.Rus diplomat ayrıca Moskova'nın, Ukrayna krizinin barışçıl çözümü için samimi arabuluculuk çabaları gösteren başta Çin, Brezilya, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ile yeni ABD yönetimi olmak üzere tüm uluslararası ortaklara minnettar olduğunu belirtti.

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