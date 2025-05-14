https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/rusya-moskova-kiev-ile-istanbulda-ciddi-gorusmeler-yapmaya-hazirlaniyor-1096230110.html
Rusya: Moskova Kiev ile İstanbul'da ciddi görüşmeler yapmaya hazırlanıyor
Rusya: Moskova Kiev ile İstanbul'da ciddi görüşmeler yapmaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Viyana’daki askeri güvenlik ve silah kontrolü görüşmelerindeki Rus heyetinin başkanı Yuliya Jdanova, Rus tarafının, İstanbul'da yapılması planlanan Ukrayna ile... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T19:55+0300
2025-05-14T19:55+0300
2025-05-14T19:53+0300
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rusya
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müzakere
i̇stanbul
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ateşkes
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AGİT Güvenlik İşbirliği Forumu 1105. Genel Kurul Toplantısında konuşan Jdanova, Rus tarafının, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan ciddi müzakerelere hazır olduğunu söyledi.Jdanova, “Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan ciddi görüşmelere hazırız. Türk tarafına arabuluculuk yapmaya hazır olduğu için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki müzakerelerin amacı, çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve tarihi bir perspektifle uzun vadeli kalıcı bir barışın tesis edilmesini sağlamaktır. Olası nihai ateşkesi silahlı çatışmanın devamına yönelik olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini yeniden silahlandırma ve donatma girişimleri kesinlikle kabul edilemez” dedi.Jdanova, Rusya'nın, Kiev'i yönlendirenlerin kişisel siyasi ihtiraslara kapılıp Ukraynalı milliyetçilerin eliyle Avrupa kıtasındaki halkların güvenliği ve refahı pahasına Rusya ile savaşı sürdürme eğiliminde oldukları gerçeğini görmezden gelemeyeceğini vurguladı.Rus diplomat ayrıca Moskova'nın, Ukrayna krizinin barışçıl çözümü için samimi arabuluculuk çabaları gösteren başta Çin, Brezilya, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ile yeni ABD yönetimi olmak üzere tüm uluslararası ortaklara minnettar olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/trump-putinle-istanbulda-gorusme-olasiligini-dislamiyorum-1096218813.html
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rusya, ukrayna, müzakere, i̇stanbul, agi̇t, ateşkes, avrupa, moskova, kiev, abd, çin, afrika, ortadoğu
rusya, ukrayna, müzakere, i̇stanbul, agi̇t, ateşkes, avrupa, moskova, kiev, abd, çin, afrika, ortadoğu
Rusya: Moskova Kiev ile İstanbul'da ciddi görüşmeler yapmaya hazırlanıyor
Viyana’daki askeri güvenlik ve silah kontrolü görüşmelerindeki Rus heyetinin başkanı Yuliya Jdanova, Rus tarafının, İstanbul'da yapılması planlanan Ukrayna ile ciddi müzakerelere hazır olduğunu belirtti.
AGİT Güvenlik İşbirliği Forumu 1105. Genel Kurul Toplantısında konuşan Jdanova, Rus tarafının, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan ciddi müzakerelere hazır olduğunu söyledi.
Jdanova, “Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan ciddi görüşmelere hazırız. Türk tarafına arabuluculuk yapmaya hazır olduğu için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki müzakerelerin amacı, çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve tarihi bir perspektifle uzun vadeli kalıcı bir barışın tesis edilmesini sağlamaktır. Olası nihai ateşkesi silahlı çatışmanın devamına yönelik olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini yeniden silahlandırma ve donatma girişimleri kesinlikle kabul edilemez” dedi.
Jdanova, Rusya'nın, Kiev'i yönlendirenlerin kişisel siyasi ihtiraslara kapılıp Ukraynalı milliyetçilerin eliyle Avrupa kıtasındaki halkların güvenliği ve refahı pahasına Rusya ile savaşı sürdürme eğiliminde oldukları gerçeğini görmezden gelemeyeceğini vurguladı.
Rus diplomat ayrıca Moskova'nın, Ukrayna krizinin barışçıl çözümü için samimi arabuluculuk çabaları gösteren başta Çin, Brezilya, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ile yeni ABD yönetimi olmak üzere tüm uluslararası ortaklara minnettar olduğunu belirtti.