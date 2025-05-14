https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/rusya-istanbulda-siyasi-ve-teknik-meseleler-ele-alinacak-1096219271.html
Rusya: İstanbul’da siyasi ve teknik meseleler ele alınacak
Rusya: İstanbul’da siyasi ve teknik meseleler ele alınacak
Sputnik Türkiye
Ukrayna’yla doğrudan müzakereye hazır olduklarını kaydeden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, İstanbul'da Ukrayna heyetiyle görüşmede siyasi ve teknik... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T14:05+0300
2025-05-14T14:05+0300
2025-05-14T14:03+0300
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus televizyonuna açıklamasında, ülkesinin 15 Mayıs’ta İstanbul’da Ukrayna heyetiyle doğrudan müzakereye hazır olduğunu söyleyerek Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bunu daha önce dile getirdiğini anımsattı.Uşakov, “Heyet siyasi ve sayısız teknik meseleyi görüşecek. Bu temelde, heyette kimlerin yer alacağı belirlenecek” ifadesini kullandı.Görüşme yerinin, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Türk makamları tarafından hazırlandığını bildiren Rus yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le telefon görüşmesinde “geleneksel Türk misafirperverliği” sağlama sözünü verdiğini belirtti.Uşakov, gazetecinin Türkiye’de Rusya lideri Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında olası görüşmeye ilişkin bir ima olup olmadığı sorusuna, “Trump’ın Ortadoğu’da olduğunu biliyoruz ve orada ciddi işlerle meşgul” diyerek görüşmelerle ilgili çok sayıda açıklama olduğunu ve durumun nasıl gelişeceğini görmeleri gerektiğini ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/donbassta-bir-koy-daha-rus-ordusunun-kontrolunde-bin-400-kadar-ukraynali-asker-etkisiz-hale-1096218343.html
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rusya, yuriy uşakov, türkiye, i̇stanbul, ukrayna, vladimir putin, donald trump
rusya, yuriy uşakov, türkiye, i̇stanbul, ukrayna, vladimir putin, donald trump
Rusya: İstanbul’da siyasi ve teknik meseleler ele alınacak
Ukrayna’yla doğrudan müzakereye hazır olduklarını kaydeden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, İstanbul'da Ukrayna heyetiyle görüşmede siyasi ve teknik meselelerin ele alınacağını belirtti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus televizyonuna açıklamasında, ülkesinin 15 Mayıs’ta İstanbul’da Ukrayna heyetiyle doğrudan müzakereye hazır olduğunu söyleyerek Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bunu daha önce dile getirdiğini anımsattı.
Uşakov, “Heyet siyasi ve sayısız teknik meseleyi görüşecek. Bu temelde, heyette kimlerin yer alacağı belirlenecek” ifadesini kullandı.
Görüşme yerinin, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Türk makamları tarafından hazırlandığını bildiren Rus yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le telefon görüşmesinde “geleneksel Türk misafirperverliği” sağlama sözünü verdiğini belirtti.
Uşakov, gazetecinin Türkiye’de Rusya lideri Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında olası görüşmeye ilişkin bir ima olup olmadığı sorusuna, “Trump’ın Ortadoğu’da olduğunu biliyoruz ve orada ciddi işlerle meşgul” diyerek görüşmelerle ilgili çok sayıda açıklama olduğunu ve durumun nasıl gelişeceğini görmeleri gerektiğini ekledi.