https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/donbassta-bir-koy-daha-rus-ordusunun-kontrolunde-bin-400-kadar-ukraynali-asker-etkisiz-hale-1096218343.html
Donbass’ta bir köy daha Rus ordusunun kontrolünde: Bin 400 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Donbass’ta bir köy daha Rus ordusunun kontrolünde: Bin 400 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim yerinin daha kontrolünü ele geçiren Rus birliklerin, son bir gün içerisinde bin 395 Ukraynalı askeri etkisiz hale... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T13:38+0300
2025-05-14T13:38+0300
2025-05-14T13:37+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Mihaylovka köyünü Ukrayna işgalinden kurtardı.Ukrayna ordusunun kaybı bin 395 asker, iki tank ve yedi zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 141 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, insansız hücumbotların bulunduğu yer, mühimmatın depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 5 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, bir adet HIMARS füzesi ve 162 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/yeni-papadan-catisma-ortaminda-diyalog-cagrisi-baris-ekenler-tarihe-gecer-1096216747.html
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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
Donbass’ta bir köy daha Rus ordusunun kontrolünde: Bin 400 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim yerinin daha kontrolünü ele geçiren Rus birliklerin, son bir gün içerisinde bin 395 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Mihaylovka köyünü Ukrayna işgalinden kurtardı.
Ukrayna ordusunun kaybı bin 395 asker, iki tank ve yedi zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 141 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, insansız hücumbotların bulunduğu yer, mühimmatın depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 5 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, bir adet HIMARS füzesi ve 162 uçak tipi İHA imha etti.