https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/rusya-guvenlik-konseyi-bilim-konseyi-uyesi-yakovenko-batinin-varligi-ic-kriz-nedeniyle-sona-1096207062.html

Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko: ‘Batı'nın varlığı iç kriz nedeniyle sona erebilir’

Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko: ‘Batı'nın varlığı iç kriz nedeniyle sona erebilir’

Sputnik Türkiye

Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko, çok kutuplu dünyaya geçiş ve iç krizler sonucunda... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T10:10+0300

2025-05-14T10:10+0300

2025-05-14T10:18+0300

dünya

rusya

aleksandr yakovenko

rusya güvenlik konseyi

batı

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

avrasya

kuzey amerika

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Aleksandr Yakovenko, ‘2025: Dünyanın dönüşmesi’ başlıklı raporunda, “Donald Trump'ın Cumhuriyetçi yönetimi, Batılı elitlerin atalet politikalarıyla Soğuk Savaş sonrası dönemin sonunu işaret ediyor. Bu, dünyanın kültürel ve medeniyet çeşitliliğini yansıtan, uluslararası ilişkilerin doğal bir durumu olarak çok kutupluluğa zaman içinde gecikmiş bir geçişti” diye yazdı.Çok kutupluluğa geçişin bir parçası olarak, Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere reform yapılması gerektiğini ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin medeniyetler arası bir temelde yeniden yazılması gerektiğini belirten Yakovenko, “Aksi takdirde, gerekli koşullar hazırlandığında Batı dışı dünya tarafından yeni bir evrensel uluslararası örgütün oluşturulmasını bekleyebiliriz” ifadesini kullandı.Eskiden dünya hegemonu rolünü oynayan Batı'nın statüsünün sıradan bir bölgeye ve sıradan bir medeniyete doğru küçülmesi söz konusu olduğunu kaydeden Yakovenko, “Bildiğimiz haliyle tarihi Batı'nın varlığının sona ereceğini ve onu oluşturan ülkelerin kendi coğrafi düzenlerine - Avrupa/Avrasya, Kuzey Amerika ve Doğu Asya - gireceğini tahmin edebiliriz” diye ekledi.

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rusya, aleksandr yakovenko, rusya güvenlik konseyi, batı, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), avrasya, kuzey amerika