https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/rusya-guvenlik-konseyi-bilim-konseyi-uyesi-yakovenko-batinin-varligi-ic-kriz-nedeniyle-sona-1096207062.html
Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko: ‘Batı'nın varlığı iç kriz nedeniyle sona erebilir’
Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko: ‘Batı'nın varlığı iç kriz nedeniyle sona erebilir’
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko, çok kutuplu dünyaya geçiş ve iç krizler sonucunda... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T10:10+0300
2025-05-14T10:10+0300
2025-05-14T10:18+0300
dünya
rusya
aleksandr yakovenko
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Aleksandr Yakovenko, ‘2025: Dünyanın dönüşmesi’ başlıklı raporunda, “Donald Trump'ın Cumhuriyetçi yönetimi, Batılı elitlerin atalet politikalarıyla Soğuk Savaş sonrası dönemin sonunu işaret ediyor. Bu, dünyanın kültürel ve medeniyet çeşitliliğini yansıtan, uluslararası ilişkilerin doğal bir durumu olarak çok kutupluluğa zaman içinde gecikmiş bir geçişti” diye yazdı.Çok kutupluluğa geçişin bir parçası olarak, Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere reform yapılması gerektiğini ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin medeniyetler arası bir temelde yeniden yazılması gerektiğini belirten Yakovenko, “Aksi takdirde, gerekli koşullar hazırlandığında Batı dışı dünya tarafından yeni bir evrensel uluslararası örgütün oluşturulmasını bekleyebiliriz” ifadesini kullandı.Eskiden dünya hegemonu rolünü oynayan Batı'nın statüsünün sıradan bir bölgeye ve sıradan bir medeniyete doğru küçülmesi söz konusu olduğunu kaydeden Yakovenko, “Bildiğimiz haliyle tarihi Batı'nın varlığının sona ereceğini ve onu oluşturan ülkelerin kendi coğrafi düzenlerine - Avrupa/Avrasya, Kuzey Amerika ve Doğu Asya - gireceğini tahmin edebiliriz” diye ekledi.
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rusya, aleksandr yakovenko, rusya güvenlik konseyi, batı, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), avrasya, kuzey amerika
rusya, aleksandr yakovenko, rusya güvenlik konseyi, batı, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), avrasya, kuzey amerika
Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko: ‘Batı'nın varlığı iç kriz nedeniyle sona erebilir’
10:10 14.05.2025 (güncellendi: 10:18 14.05.2025)
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko, çok kutuplu dünyaya geçiş ve iç krizler sonucunda Batı'nın varlığı sona erebileceğini ve Batılı ülkelerin farklı kıtalarda oluşan gruplara yönelebileceğini belirtti.
Aleksandr Yakovenko, ‘2025: Dünyanın dönüşmesi’ başlıklı raporunda, “Donald Trump'ın Cumhuriyetçi yönetimi, Batılı elitlerin atalet politikalarıyla Soğuk Savaş sonrası dönemin sonunu işaret ediyor. Bu, dünyanın kültürel ve medeniyet çeşitliliğini yansıtan, uluslararası ilişkilerin doğal bir durumu olarak çok kutupluluğa zaman içinde gecikmiş bir geçişti” diye yazdı.
Çok kutupluluğa geçişin bir parçası olarak, Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere reform yapılması gerektiğini ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin medeniyetler arası bir temelde yeniden yazılması gerektiğini belirten Yakovenko, “Aksi takdirde, gerekli koşullar hazırlandığında Batı dışı dünya tarafından yeni bir evrensel uluslararası örgütün oluşturulmasını bekleyebiliriz” ifadesini kullandı.
Eskiden dünya hegemonu rolünü oynayan Batı'nın statüsünün sıradan bir bölgeye ve sıradan bir medeniyete doğru küçülmesi söz konusu olduğunu kaydeden Yakovenko, “Bildiğimiz haliyle tarihi Batı'nın varlığının sona ereceğini ve onu oluşturan ülkelerin kendi coğrafi düzenlerine - Avrupa/Avrasya, Kuzey Amerika ve Doğu Asya - gireceğini tahmin edebiliriz” diye ekledi.