https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/rus-disislerinden-eski-litvanya-cumhurbaskaninin-rus-nukleer-silahlari-hakkindaki-aciklamasina-1096188236.html
Rus Dışişleri'nden eski Litvanya Cumhurbaşkanı’nın Rus nükleer silahları hakkındaki açıklamasına değerlendirme
Rus Dışişleri'nden eski Litvanya Cumhurbaşkanı’nın Rus nükleer silahları hakkındaki açıklamasına değerlendirme
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus nükleer silahlarının artık hiç kimseyi korkutmadığını söyleyen eski Litvanya Cumhurbaşkanı Grybauskaite’ye... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T15:38+0300
2025-05-13T15:38+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında eski Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite’nin Rus nükleer silahlarının artık hiç kimseyi korkutmadığı şeklindeki açıklamasını yorumladı.Zaharova, “Elysee Sarayı’nı arasın, orada nükleer şemsiye konusunda iyi sohbet arkadaşları bulur” ifadelerini kullandı.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın Fransa ve tüm Avrupa için ‘tehdit’ haline geldiğini söylemişti. Askeri bütçeyi artırma ve savunmaya daha fazla yatırım yapma sözünü veren Macron, Fransız nükleer silahlarını tüm Avrupa Birliği’ni korumak amacıyla kullanma konusuyla ilgili müzakereleri başlatmayı önermişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macron’un söz konusu açıklamasının zıtlaşmaya yönelik olduğunu ifade etmiş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Moskova'nın Fransa Cumhurbaşkanı’nın nükleer söylemlerini Rusya için bir tehdit olarak gördüğünü vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/lavrov-moskova-macronun-nukleer-soylemini-rusya-icin-bir-tehdit-olarak-goruyor-1094251878.html
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Rus Dışişleri'nden eski Litvanya Cumhurbaşkanı’nın Rus nükleer silahları hakkındaki açıklamasına değerlendirme
15:38 13.05.2025 (güncellendi: 15:39 13.05.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus nükleer silahlarının artık hiç kimseyi korkutmadığını söyleyen eski Litvanya Cumhurbaşkanı Grybauskaite’ye nükleer silahları Paris’e sormasını önerdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında eski Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite’nin Rus nükleer silahlarının artık hiç kimseyi korkutmadığı şeklindeki açıklamasını yorumladı.
Zaharova, “Elysee Sarayı’nı arasın, orada nükleer şemsiye konusunda iyi sohbet arkadaşları bulur” ifadelerini kullandı.
Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın Fransa ve tüm Avrupa için ‘tehdit’ haline geldiğini söylemişti. Askeri bütçeyi artırma ve savunmaya daha fazla yatırım yapma sözünü veren Macron, Fransız nükleer silahlarını tüm Avrupa Birliği’ni korumak amacıyla kullanma konusuyla ilgili müzakereleri başlatmayı önermişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macron’un söz konusu açıklamasının zıtlaşmaya yönelik olduğunu ifade etmiş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Moskova'nın Fransa Cumhurbaşkanı’nın nükleer söylemlerini Rusya için bir tehdit olarak gördüğünü vurgulamıştı.