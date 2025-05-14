https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/putin-malezya-basbakani-ibrahim-ile-gorustu-1096227926.html

Putin, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü

Putin, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim arasında Kremlin'de yapılan görüşme sona erdi. 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T17:48+0300

2025-05-14T17:48+0300

2025-05-14T17:46+0300

dünya

vladimir putin

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kremlin

görüşme

rusya

malezya

moskova

turizm

nükleer enerji

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Rusya lideri Putin, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Malezya Başbakanı İbrahim ile bir dizi güncel ikili konuyu ve uluslararası gündemi ele aldıklarını söyledi.Putin’in açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:Malezya Başbakanı İbrahim ise, ülkesinin Rusya ile olan ilişkilerinden mutluluk duyduğunu belirterek, Putin'e sıcak karşılama için teşekkür etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/malezya-basbakani-enver-ibrahim-resmi-bir-ziyaret-kapsaminda-rusyada-1096199495.html

rusya

malezya

moskova

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vladimir putin, enver i̇brahim, kremlin, görüşme, rusya, malezya, moskova, turizm, nükleer enerji, kuala lumpur