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Putin, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü
Putin, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim arasında Kremlin'de yapılan görüşme sona erdi. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T17:48+0300
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Rusya lideri Putin, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Malezya Başbakanı İbrahim ile bir dizi güncel ikili konuyu ve uluslararası gündemi ele aldıklarını söyledi.Putin’in açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:Malezya Başbakanı İbrahim ise, ülkesinin Rusya ile olan ilişkilerinden mutluluk duyduğunu belirterek, Putin'e sıcak karşılama için teşekkür etti.
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vladimir putin, enver i̇brahim, kremlin, görüşme, rusya, malezya, moskova, turizm, nükleer enerji, kuala lumpur
vladimir putin, enver i̇brahim, kremlin, görüşme, rusya, malezya, moskova, turizm, nükleer enerji, kuala lumpur

Putin, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü

17:48 14.05.2025
Putin, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü
Putin, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim arasında Kremlin'de yapılan görüşme sona erdi.
Rusya lideri Putin, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Malezya Başbakanı İbrahim ile bir dizi güncel ikili konuyu ve uluslararası gündemi ele aldıklarını söyledi.
Putin’in açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:
İbrahim'in ziyareti Rusya ve Malezya arasındaki ilişkilerin yükselişte olduğunu gösteriyor.
Taraflar, aralarındakiilişkilerin geliştirilmesine ilgi duyuyor; bunun için tüm ön koşullar mevcut.
Moskova ve Kuala Lumpur gelecekte işbirliğini güçlendirmeye yönelik somut planların ana hatlarını çizdi.
Rusya ve Malezya, gaz sektöründe ve barışçıl nükleer enerjide ortak projeler yürütebilir.
Rus üreticiler Malezya'ya kaliteli et ve süt ürünleri tedarikini arttırmak istiyor.
İki ülke arasında doğrudan hava seferlerinin başlatılması çalışmaları yürütülüyor.
Turizm karşılıklı olarak gelişiyor ve Malezya tatil bölgeleri Ruslar arasında giderek daha popüler hale geliyor.
Malezya Başbakanı İbrahim ise, ülkesinin Rusya ile olan ilişkilerinden mutluluk duyduğunu belirterek, Putin'e sıcak karşılama için teşekkür etti.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
DÜNYA
Malezya Başbakanı Enver İbrahim resmi bir ziyaret kapsamında Rusya'da
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