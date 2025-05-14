https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/malezya-basbakani-enver-ibrahim-resmi-bir-ziyaret-kapsaminda-rusyada-1096199495.html

Malezya Başbakanı Enver İbrahim resmi bir ziyaret kapsamında Rusya'da

Malezya Başbakanı Enver İbrahim resmi bir ziyaret kapsamında Rusya'da

Sputnik Türkiye

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, resmi bir ziyaret kapsamında Rusya'ya geldi. 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T04:48+0300

2025-05-14T04:48+0300

2025-05-14T04:48+0300

dünya

vladimir putin

enver i̇brahim

rusya

malezya

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada resmi bir ziyaret için Rusya'ya geldiğini ve yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.İbrahim açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:Enver İbrahim ayrıca, Malezya’ya daha etkili yatırımlar çekmek amacıyla 'Rus sanayi sektörünün bazı önemli liderleriyle' görüşmeler yapmayı ve “Rusya-İslam Dünyası: Kazan Forum” başlıklı 16. Uluslararası Ekonomik Forumu’na katılmayı planladığını belirtti.Enver açıklamasına, “Malezya ve halkı için uzun vadeli faydalar sağlayacak sonuçlara ulaşmayı ve dostane ilişkilerimizi güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” diye ekledi.

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vladimir putin, enver i̇brahim, rusya, malezya