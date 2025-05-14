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Malezya Başbakanı Enver İbrahim resmi bir ziyaret kapsamında Rusya'da
Malezya Başbakanı Enver İbrahim resmi bir ziyaret kapsamında Rusya'da
Sputnik Türkiye
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, resmi bir ziyaret kapsamında Rusya'ya geldi. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T04:48+0300
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dünya
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rusya
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada resmi bir ziyaret için Rusya'ya geldiğini ve yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.İbrahim açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:Enver İbrahim ayrıca, Malezya’ya daha etkili yatırımlar çekmek amacıyla 'Rus sanayi sektörünün bazı önemli liderleriyle' görüşmeler yapmayı ve “Rusya-İslam Dünyası: Kazan Forum” başlıklı 16. Uluslararası Ekonomik Forumu’na katılmayı planladığını belirtti.Enver açıklamasına, “Malezya ve halkı için uzun vadeli faydalar sağlayacak sonuçlara ulaşmayı ve dostane ilişkilerimizi güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” diye ekledi.
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vladimir putin, enver i̇brahim, rusya, malezya
vladimir putin, enver i̇brahim, rusya, malezya

Malezya Başbakanı Enver İbrahim resmi bir ziyaret kapsamında Rusya'da

04:48 14.05.2025
© AP Photo / Franck RobichonMalezya Başbakanı Enver İbrahim
Malezya Başbakanı Enver İbrahim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Franck Robichon
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, resmi bir ziyaret kapsamında Rusya'ya geldi.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada resmi bir ziyaret için Rusya'ya geldiğini ve yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.
İbrahim açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
“Bugün öğleden sonra, bu Cuma gününe kadar sürecek olan resmi ziyaretimi başlatmak üzere Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’ya sağ salim ulaştım. Bu ziyaret sırasında, Malezya ve Rusya arasındaki dostluğu güçlendirmek ve çeşitli stratejik alanlarda yeni işbirlikleri başlatmak üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile üst düzey bir toplantı gerçekleştireceğim."
Enver İbrahim ayrıca, Malezya’ya daha etkili yatırımlar çekmek amacıyla 'Rus sanayi sektörünün bazı önemli liderleriyle' görüşmeler yapmayı ve “Rusya-İslam Dünyası: Kazan Forum” başlıklı 16. Uluslararası Ekonomik Forumu’na katılmayı planladığını belirtti.
Enver açıklamasına, “Malezya ve halkı için uzun vadeli faydalar sağlayacak sonuçlara ulaşmayı ve dostane ilişkilerimizi güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” diye ekledi.
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