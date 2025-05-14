https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/putin-brezilya-devlet-baskani-da-silva-ile-telefonda-gorustu-1096231713.html

Putin Brezilya Devlet Başkanı Da Silva ile telefonda görüştü

Putin Brezilya Devlet Başkanı Da Silva ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Putin’in Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile uçağının Moskova'daki teknik molası sırasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T22:15+0300

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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin'den hareket eden Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva’nın uçağının Moskova'daki teknik molası sırasında Brezilya lideriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva arasında, Çin'den hareket eden Brezilya hükümetine ait uçağın Moskova’daki teknik molası sırasında telefon görüşmesi gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.Uçuş takip platformu FlightRadar24’e göre, Pekin'den yola çıkan Brezilya hükümetine ait uçak Moskova'ya 14.05'te ulaştı ve 16.53'te başkentten ayrıldı.İkinci Dünya Savaşı Zaferinin 80. Yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Moskova'yı ziyaret eden Lula da Silva, Vladimir Putin ile görüşmelerde bulunduktan sonra resmi ziyaret için Çin’e hareket etmişti. Brezilya lideri, dönüş yolunda Rusya'yı tekrar ziyaret edeceğini ve Putin'den İstanbul'a giderek Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik görüşmelere katılmasını isteyeceğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/rusya-moskova-kiev-ile-istanbulda-ciddi-gorusmeler-yapmaya-hazirlaniyor-1096230110.html

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lula da silva, vladimir putin, görüşme, moskova, pekin, ukrayna, i̇stanbul, çin, kremlin