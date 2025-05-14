https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/nurettin-yildizin-katildigi-konferansi-protesto-eden-ve-gozaltina-alinin-15-ogrenciden-4u-1096225857.html

Nurettin Yıldız'ın katıldığı konferansı protesto eden ve gözaltına alınan 15 öğrenciden 4'ü tutuklandı

Nurettin Yıldız'ın katıldığı konferansı protesto eden ve gözaltına alınan 15 öğrenciden 4'ü tutuklandı

Sputnik Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi'nde Nureddin Yıldız'ın konuşmasının protesto edilmesi sırasında gözaltına alınan 15 öğrenci tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T17:05+0300

2025-05-14T17:05+0300

2025-05-14T17:29+0300

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Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğrenci kulübünce düzenlenen etkinlikle ilgili yaşanan olaylarda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 15 şüpheli "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Öğrencilerden 4'ü tutuklandı.Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde toplanıp bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket ederken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine de saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 97 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılardan 82'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 15'i adliyeye sevk edimişti.Ne olmuştu?Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü bir etkinliğe Nurettin Yıldız'ı çağırdı. Çocuk yaşta evliliği meşru gören söylemleri nedeniyle gündeme gelen Yıldız'ın konferansı gerginliğe yol açtı. Konferans öncesi Yıldız'a yönelik tepki yürüyüşü düzenlendi.Nurettin Yıldız, kürsüde konuşma yaptığı sırada yumurtalı saldırıya uğradı. Çıkan arbedede protestocular salondan çıkarıldı. Kampüste de çok sayıda öğrenci etkinliği protesto etti.Öğrenciler ile polis arasında olaylar çıktı. Arbedede 13 polis hafif yaralandı. 97 öğrenci gözaltına alındı..

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/gelecek-partisi-konya-milletvekili-ekici-ve-4-belediye-baskani-ak-partiye-katildi-1096225307.html

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