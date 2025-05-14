https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/nebenzya-rusya-hamasin-israilli-rehineyi-serbest-birakmasinin-anlasmalara-varilmasina-katki-1096199255.html

Nebenzya: Rusya, Hamas'ın İsrailli rehineyi serbest bırakmasının anlaşmalara varılmasına katkı sağlayacağını umuyor

Nebenzya: Rusya, Hamas'ın İsrailli rehineyi serbest bırakmasının anlaşmalara varılmasına katkı sağlayacağını umuyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Hamas'ın İsrailli asker Edan Aleksandr’ı serbest bırakmasının taraflar arasında daha ileri... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T03:40+0300

2025-05-14T03:40+0300

2025-05-14T03:40+0300

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Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Hamas’ın İsrailli asker Edan Aleksandr’ı serbest bırakmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve bu adımın taraflar arasında daha ileri anlaşmalara varılmasına katkı sağlayacağını umduklarını belirtti. Nebenzya, “ABD ve İsrail vatandaşı Edan Aleksandr’ın Hamas tarafından serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu iyi niyet jestinin, Hamas ile İsrail arasında Mısır, Katar ve ABD’nin arabuluculuğunda hızlı bir anlaşmaya varılmasına yardımcı olacağını umuyoruz.” diyerek bu sürecin, iki devletli çözüm temelinde barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için bir 'önsöz' olabileceğini vurguladı. Filistinli Hamas Hareketi, 7 Ekim 2023’te İsrail’in güneyine düzenlenen saldırı sırasında kaçırılan İsrail ordusu mensubu Edan Aleksandr’ı serbest bırakmıştı. Hamas, bu adıma Washington’a yönelik bir iyi niyet göstergesi olarak attığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Whitkoff, serbest bırakılan rehineyle görüşmek üzere bölgeye gitmişti. İsrailli yetkililer ise Trump’a teşekkür ederek, bu gelişmenin İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde Hamas’a yönelik artan askeri baskısı sayesinde mümkün olduğunu savunmuştu. Yetkililere göre Hamas, çoğu öldüğü tahmin edilen 58 İsrailli rehineyi hala tutuyor.

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vasiliy nebenzya, i̇srail, rusya, hamas, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi