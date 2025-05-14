https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/mugla-aciklarindaki-depremin-ardindan-prof-dr-ahmet-ercandan-72-ve-uzeri-deprem-uyarisi-1096213350.html

Muğla açıklarındaki depremin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7.2 ve üzeri deprem uyarısı

Muğla açıklarındaki depremin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7.2 ve üzeri deprem uyarısı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Datça açıklarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. AFAD depremin merkez üssünün 20.41 km derinlikte, Rodos ile... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T12:43+0300

2025-05-14T12:43+0300

2025-05-14T12:43+0300

türki̇ye

deprem

ahmet ercan

akdeniz

ege denizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067621603_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_f9bc9214f123c22fab25307123449232.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.51'de meydana gelen depremin 6.0 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Sarsıntının merkez üssü, Datça’ya 155 kilometre mesafede, yerin 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Deprem, yalnızca Muğla’da değil; Antalya ve İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hafif şekilde hissedildi.Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden 7.2 ve daha büyük deprem uyarısında bulundu. Ercan, şu ifadeleri kullandı:“Girit ile Rodos arasında Çoban adası yakında bugün 01:20’de M6,0 büyüklüğünde deprem 80 km derinde oldu. Depremin odağı Ege Denizi altına 17 derece ile 10 milyon yıldır 800 km dalan Afrika kıtasının uzantısı üzerindedir. Bu bölgenin yaratabileceği büyük deprem M7.2 ya da daha büyüktür. Geçmişte süpürtü dalgaları da üretmiştir.”Bu açıklama, bölgede tsunami riskini de gündeme getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/akdenizdeki-60lik-deprem-sonrasi-prof-dr-suleyman-pampaldan-uyari-surpriz-olmaz-diyerek-riskli-1096203014.html

türki̇ye

akdeniz

ege denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, ahmet ercan, akdeniz, ege denizi