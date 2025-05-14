https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/mugla-aciklarindaki-depremin-ardindan-prof-dr-ahmet-ercandan-72-ve-uzeri-deprem-uyarisi-1096213350.html
Muğla açıklarındaki depremin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7.2 ve üzeri deprem uyarısı
Muğla açıklarındaki depremin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7.2 ve üzeri deprem uyarısı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Datça açıklarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. AFAD depremin merkez üssünün 20.41 km derinlikte, Rodos ile... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T12:43+0300
2025-05-14T12:43+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.51'de meydana gelen depremin 6.0 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Sarsıntının merkez üssü, Datça’ya 155 kilometre mesafede, yerin 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Deprem, yalnızca Muğla’da değil; Antalya ve İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hafif şekilde hissedildi.Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden 7.2 ve daha büyük deprem uyarısında bulundu. Ercan, şu ifadeleri kullandı:“Girit ile Rodos arasında Çoban adası yakında bugün 01:20’de M6,0 büyüklüğünde deprem 80 km derinde oldu. Depremin odağı Ege Denizi altına 17 derece ile 10 milyon yıldır 800 km dalan Afrika kıtasının uzantısı üzerindedir. Bu bölgenin yaratabileceği büyük deprem M7.2 ya da daha büyüktür. Geçmişte süpürtü dalgaları da üretmiştir.”Bu açıklama, bölgede tsunami riskini de gündeme getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/akdenizdeki-60lik-deprem-sonrasi-prof-dr-suleyman-pampaldan-uyari-surpriz-olmaz-diyerek-riskli-1096203014.html
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deprem, ahmet ercan, akdeniz, ege denizi
deprem, ahmet ercan, akdeniz, ege denizi
Muğla açıklarındaki depremin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7.2 ve üzeri deprem uyarısı
Muğla'nın Datça açıklarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. AFAD depremin merkez üssünün 20.41 km derinlikte, Rodos ile Girit Adası arasında olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Ahmet Ercan, 'Bu bölgede 7.2 ve üzeri büyüklükte depremler olabilir' uyarısında bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.51'de meydana gelen depremin 6.0 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Sarsıntının merkez üssü, Datça’ya 155 kilometre mesafede, yerin 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem, yalnızca Muğla’da değil; Antalya ve İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hafif şekilde hissedildi.
Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden 7.2 ve daha büyük deprem uyarısında bulundu. Ercan, şu ifadeleri kullandı:
“Girit ile Rodos arasında Çoban adası yakında bugün 01:20’de M6,0 büyüklüğünde deprem 80 km derinde oldu. Depremin odağı Ege Denizi altına 17 derece ile 10 milyon yıldır 800 km dalan Afrika kıtasının uzantısı üzerindedir. Bu bölgenin yaratabileceği büyük deprem M7.2 ya da daha büyüktür. Geçmişte süpürtü dalgaları da üretmiştir.”
Bu açıklama, bölgede tsunami riskini de gündeme getirdi.