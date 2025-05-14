https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/meteoroloji-saat-verdi-5-bolge-icin-saganak-toz-tasinimi-camur-yagisi-ve-kuvvetli-ruzgar-uyarisi-1096199638.html

Meteoroloji saat verdi: 5 bölge için sağanak, toz taşınımı, çamur yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji saat verdi: 5 bölge için sağanak, toz taşınımı, çamur yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 14 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz’de sağanak yağış bekleniyor. Güneydoğu’da toz taşınımı ve çamur yağışı, Doğu Anadolu’da ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

2025-05-14T07:00+0300

2025-05-14T07:00+0300

2025-05-14T07:07+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Mayıs Çarşamba günü hava tahminlerine göre, hava sıcaklığı kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sabah saatlerinde Türkiye'nin doğusunda etkili olacak yağış, öğle saatlerine doğru Ege ve Marmara Bölgesi hariç diğer 5 bölgede etkili olacak.Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'den uyarılarYapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun doğusu (Van hariç), Adana, Çankırı, Kırıkkale, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor. Toz taşınımı çamur yağışına dönüşecekÖte yandan, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bu durumun hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar ve çamur şeklinde yağış gibi etkiler yaratabilir.MARMARAParçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor; zamanla az bulutlu.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerinde Adana çevreleri ve Hatay kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde öğle saatlerinde yağışlar yer yer kuvvetli olabilir. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, iç kesimler ile Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin doğusu (Van hariç) ile Bingöl çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olabilir. Güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.GÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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