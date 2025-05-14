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Meteoroloji saat verdi: 5 bölge için sağanak, toz taşınımı, çamur yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji saat verdi: 5 bölge için sağanak, toz taşınımı, çamur yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji 14 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz’de sağanak yağış bekleniyor. Güneydoğu’da toz taşınımı ve çamur yağışı, Doğu Anadolu’da ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
2025-05-14T07:00+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Mayıs Çarşamba günü hava tahminlerine göre, hava sıcaklığı kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sabah saatlerinde Türkiye'nin doğusunda etkili olacak yağış, öğle saatlerine doğru Ege ve Marmara Bölgesi hariç diğer 5 bölgede etkili olacak.Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'den uyarılarYapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun doğusu (Van hariç), Adana, Çankırı, Kırıkkale, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor. Toz taşınımı çamur yağışına dönüşecekÖte yandan, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bu durumun hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar ve çamur şeklinde yağış gibi etkiler yaratabilir.MARMARAParçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor; zamanla az bulutlu.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerinde Adana çevreleri ve Hatay kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde öğle saatlerinde yağışlar yer yer kuvvetli olabilir. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, iç kesimler ile Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin doğusu (Van hariç) ile Bingöl çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olabilir. Güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.GÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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14 mayıs hava durumu, kuvvetli sağanak yağış, toz taşınımı uyarısı, kuvvetli rüzgar uyarısı, bugün hava nasıl, bölgelere göre hava durumu, çarşamba yağmur var mı, sağanak ne zaman başlayacak, doğu anadolu hava durumu, güneydoğu anadolu toz uyarısı, i̇stanbul 14 mayıs hava, sis ve pus görülecek mi
14 mayıs hava durumu, kuvvetli sağanak yağış, toz taşınımı uyarısı, kuvvetli rüzgar uyarısı, bugün hava nasıl, bölgelere göre hava durumu, çarşamba yağmur var mı, sağanak ne zaman başlayacak, doğu anadolu hava durumu, güneydoğu anadolu toz uyarısı, i̇stanbul 14 mayıs hava, sis ve pus görülecek mi

Meteoroloji saat verdi: 5 bölge için sağanak, toz taşınımı, çamur yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı

07:00 14.05.2025 (güncellendi: 07:07 14.05.2025)
© FotoğrafMeteoroloji saat verdi: 5 bölge için sağanak, toz taşınımı, çamur yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji saat verdi: 5 bölge için sağanak, toz taşınımı, çamur yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© Fotoğraf
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Meteoroloji'nin 14 Mayıs Çarşamba günü hava tahminlerine göre Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde başlayan yağış öğle saatlerine doğru 5 bölgeye yayılacak. Doğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli rüzgar etkili olacak, Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Mayıs Çarşamba günü hava tahminlerine göre, hava sıcaklığı kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sabah saatlerinde Türkiye'nin doğusunda etkili olacak yağış, öğle saatlerine doğru Ege ve Marmara Bölgesi hariç diğer 5 bölgede etkili olacak.
Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den uyarılar

Yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun doğusu (Van hariç), Adana, Çankırı, Kırıkkale, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.
Ayrıca, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.

Toz taşınımı çamur yağışına dönüşecek

Öte yandan, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bu durumun hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar ve çamur şeklinde yağış gibi etkiler yaratabilir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Balıkesir: 20°C, Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 21°C, Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 19°C, Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 19°C, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor; zamanla az bulutlu.
Afyonkarahisar: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Denizli: 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
İzmir: 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Muğla: 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerinde Adana çevreleri ve Hatay kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Adana: 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli
Antalya: 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay: 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli
Isparta: 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde öğle saatlerinde yağışlar yer yer kuvvetli olabilir. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Ankara: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler ile Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bolu: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Amasya: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Artvin: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin doğusu (Van hariç) ile Bingöl çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olabilir. Güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Erzurum: 11°C, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli
Kars: 11°C, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli
Malatya: 22°C, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van: 14°C, Çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Diyarbakır: 21°C, Çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Gaziantep: 24°C, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mardin: 20°C, Çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli
Siirt: 18°C, Çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli
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