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Mayıs ayının ortasında kar sürprizi: Lapa lapa kar yağdı
Mayıs ayının ortasında kar sürprizi: Lapa lapa kar yağdı
Sputnik Türkiye
Erzurum'a ilkbahar mevsiminin son ayı olan mayısta lapa lapa kar yağdı. Araçlar ve çatılar beyaza büründü, vatandaşlar şaşkına döndü. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T09:58+0300
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Erzurum’da birkaç gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağış, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı. Mayıs ayının ortasında lapa lapa yağan kar, sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için yola çıkan vatandaşları şaşkına çevirdi.İlkbaharın son ayında kent merkezinde araçların üzeri ve çatılar beyaz örtüyle kaplanırken, yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı dikkat çekti. Erzurum’un İspir ilçesindeki Gölyurt Geçidi ile Kars ve Ardahan’daki bazı dağlar da karla kaplandı.Erzurum ve çevre bölgelerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşmesi sonrasında havaların bir anda soğumasıyla adeta kışa geri dönüldü.
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erzurum, kar, kar yağışı, yoğun kar yağışı
erzurum, kar, kar yağışı, yoğun kar yağışı

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi: Lapa lapa kar yağdı

09:58 14.05.2025
© AA / Muhammet MutafMayıs ayının ortasında lapa lapa kar yağdı
Mayıs ayının ortasında lapa lapa kar yağdı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© AA / Muhammet Mutaf
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Erzurum'a ilkbahar mevsiminin son ayı olan mayısta lapa lapa kar yağdı. Araçlar ve çatılar beyaza büründü, vatandaşlar şaşkına döndü.
Erzurum’da birkaç gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağış, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı. Mayıs ayının ortasında lapa lapa yağan kar, sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için yola çıkan vatandaşları şaşkına çevirdi.
© AA / Muhammet MutafMayıs ayının ortasında kar sürprizi: Lapa lapa kar yağdı
Mayıs ayının ortasında kar sürprizi: Lapa lapa kar yağdı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
Mayıs ayının ortasında kar sürprizi: Lapa lapa kar yağdı
© AA / Muhammet Mutaf
İlkbaharın son ayında kent merkezinde araçların üzeri ve çatılar beyaz örtüyle kaplanırken, yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı dikkat çekti. Erzurum’un İspir ilçesindeki Gölyurt Geçidi ile Kars ve Ardahan’daki bazı dağlar da karla kaplandı.
Erzurum ve çevre bölgelerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşmesi sonrasında havaların bir anda soğumasıyla adeta kışa geri dönüldü.
Meteoroloji saat verdi: 5 bölge için sağanak, toz taşınımı, çamur yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
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