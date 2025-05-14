https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/mayis-ayinin-ortasinda-kar-surprizi-lapa-lapa-kar-yagdi-1096206205.html
Mayıs ayının ortasında kar sürprizi: Lapa lapa kar yağdı
Mayıs ayının ortasında kar sürprizi: Lapa lapa kar yağdı
Sputnik Türkiye
Erzurum'a ilkbahar mevsiminin son ayı olan mayısta lapa lapa kar yağdı. Araçlar ve çatılar beyaza büründü, vatandaşlar şaşkına döndü. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T09:58+0300
2025-05-14T09:58+0300
2025-05-14T09:58+0300
yaşam
erzurum
kar
kar yağışı
yoğun kar yağışı
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Erzurum’da birkaç gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağış, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı. Mayıs ayının ortasında lapa lapa yağan kar, sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için yola çıkan vatandaşları şaşkına çevirdi.İlkbaharın son ayında kent merkezinde araçların üzeri ve çatılar beyaz örtüyle kaplanırken, yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı dikkat çekti. Erzurum’un İspir ilçesindeki Gölyurt Geçidi ile Kars ve Ardahan’daki bazı dağlar da karla kaplandı.Erzurum ve çevre bölgelerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşmesi sonrasında havaların bir anda soğumasıyla adeta kışa geri dönüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/meteoroloji-saat-verdi-5-bolge-icin-saganak-toz-tasinimi-camur-yagisi-ve-kuvvetli-ruzgar-uyarisi-1096199638.html
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erzurum, kar, kar yağışı, yoğun kar yağışı
erzurum, kar, kar yağışı, yoğun kar yağışı
Mayıs ayının ortasında kar sürprizi: Lapa lapa kar yağdı
Erzurum'a ilkbahar mevsiminin son ayı olan mayısta lapa lapa kar yağdı. Araçlar ve çatılar beyaza büründü, vatandaşlar şaşkına döndü.
Erzurum’da birkaç gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağış, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı. Mayıs ayının ortasında lapa lapa yağan kar, sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için yola çıkan vatandaşları şaşkına çevirdi.
İlkbaharın son ayında kent merkezinde araçların üzeri ve çatılar beyaz örtüyle kaplanırken, yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı dikkat çekti. Erzurum’un İspir ilçesindeki Gölyurt Geçidi ile Kars ve Ardahan’daki bazı dağlar da karla kaplandı.
Erzurum ve çevre bölgelerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşmesi sonrasında havaların bir anda soğumasıyla adeta kışa geri dönüldü.