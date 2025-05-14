https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/mayis-ayinin-ortasinda-kar-surprizi-lapa-lapa-kar-yagdi-1096206205.html

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi: Lapa lapa kar yağdı

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi: Lapa lapa kar yağdı

Sputnik Türkiye

Erzurum'a ilkbahar mevsiminin son ayı olan mayısta lapa lapa kar yağdı. Araçlar ve çatılar beyaza büründü, vatandaşlar şaşkına döndü. 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T09:58+0300

2025-05-14T09:58+0300

2025-05-14T09:58+0300

yaşam

erzurum

kar

kar yağışı

yoğun kar yağışı

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Erzurum’da birkaç gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağış, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı. Mayıs ayının ortasında lapa lapa yağan kar, sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için yola çıkan vatandaşları şaşkına çevirdi.İlkbaharın son ayında kent merkezinde araçların üzeri ve çatılar beyaz örtüyle kaplanırken, yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı dikkat çekti. Erzurum’un İspir ilçesindeki Gölyurt Geçidi ile Kars ve Ardahan’daki bazı dağlar da karla kaplandı.Erzurum ve çevre bölgelerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşmesi sonrasında havaların bir anda soğumasıyla adeta kışa geri dönüldü.

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erzurum, kar, kar yağışı, yoğun kar yağışı