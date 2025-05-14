https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/macron-fransa-ukraynaya-daha-fazla-silah-veremez-1096198277.html
Macron: Fransa Ukrayna'ya daha fazla silah veremez
Macron: Fransa Ukrayna'ya daha fazla silah veremez
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa’nın Ukrayna'ya daha fazla silah vererek kendi ordusunu silahsız bırakamayacağını belirtti. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T00:15+0300
2025-05-14T00:15+0300
2025-05-14T00:13+0300
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 televizyonuna verdiği demeçte, Fransa’nın Ukrayna'ya daha fazla silah vererek kendi ordusunu silahsız bırakamayacağını, zaten verebileceği her şeyi verdiğini ve silah üretimini üç katına çıkardığını söyledi.Macron, “Ordumuz uzun süreli yüksek yoğunluklu bir çatışmaya hazır değil. Elimizde olmayan bir şeyi veremeyiz ve kendi ordumuzu yolamayız. Verebileceğimiz her şeyi verdik, üretimi üçe katladık” dedi.Fransız lider, Kiev'e tedarik ettikleri Caesar obüslerinin savaş alanında yüksek verimlilik gösterdiğini, Fransa'nın Danimarka gibi diğer ortaklarına söz verdiği obüsleri bile Ukrayna'ya verdiğini kaydetti.‘Ateşkesin ardından Putin ile görüşmeye hazırım’Macron, Ukryna’da ateşkes sağlanmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.‘Ateşkes durumunda Rus liderle görüşmeye hazır olup olmadığının’ sorulması üzerine Fransız lider, “Evet, elbette bunu şeffaf bir şekilde, Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı ortaklarla koordinasyon içinde yapacağım. Onunla (Putin) diyalog gerekli” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/witkoff-putinin-onayi-olmadan-ukraynada-baris-anlasmasi-olmaz-1096166408.html
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emmanuel macron, fransa, ukrayna, avrupa, vladimir zelenskiy, kiev, tf1, vladimir putin, caesar, ateşkes, silah
emmanuel macron, fransa, ukrayna, avrupa, vladimir zelenskiy, kiev, tf1, vladimir putin, caesar, ateşkes, silah
Macron: Fransa Ukrayna'ya daha fazla silah veremez
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa’nın Ukrayna'ya daha fazla silah vererek kendi ordusunu silahsız bırakamayacağını belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 televizyonuna verdiği demeçte, Fransa’nın Ukrayna'ya daha fazla silah vererek kendi ordusunu silahsız bırakamayacağını, zaten verebileceği her şeyi verdiğini ve silah üretimini üç katına çıkardığını söyledi.
Macron, “Ordumuz uzun süreli yüksek yoğunluklu bir çatışmaya hazır değil. Elimizde olmayan bir şeyi veremeyiz ve kendi ordumuzu yolamayız. Verebileceğimiz her şeyi verdik, üretimi üçe katladık” dedi.
Fransız lider, Kiev'e tedarik ettikleri Caesar obüslerinin savaş alanında yüksek verimlilik gösterdiğini, Fransa'nın Danimarka gibi diğer ortaklarına söz verdiği obüsleri bile Ukrayna'ya verdiğini kaydetti.
‘Ateşkesin ardından Putin ile görüşmeye hazırım’
Macron, Ukryna’da ateşkes sağlanmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
‘Ateşkes durumunda Rus liderle görüşmeye hazır olup olmadığının’ sorulması üzerine Fransız lider, “Evet, elbette bunu şeffaf bir şekilde, Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı ortaklarla koordinasyon içinde yapacağım. Onunla (Putin) diyalog gerekli” ifadelerini kullandı.