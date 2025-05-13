https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/witkoff-putinin-onayi-olmadan-ukraynada-baris-anlasmasi-olmaz-1096166408.html

Witkoff: Putin'in onayı olmadan Ukrayna'da barış anlaşması olmaz

Witkoff: Putin'in onayı olmadan Ukrayna'da barış anlaşması olmaz

Sputnik Türkiye

ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayı olmadan Ukrayna konusunda barış anlaşması yapılamayacağını belirtti. 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T09:14+0300

2025-05-13T09:14+0300

2025-05-13T09:22+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

steve witkoff

rusya

ukrayna

müzakere

vladimir putin

donald trump

zaporojye nükleer güç santrali

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ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Breitbart portalına verdiği röportajda, Moskova ve Kiev arasındaki olası müzakerelerin ana konularının toprak meselesi, Zaporijye Nükleer Santralinin statüsü, Ukrayna'nın Dinyeper'i kullanımı ve Karadeniz'e erişimi olacağını söyledi.Witkoff, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılması beklenen müzakerelerle ilgili, “Bence ana konular bölgeler, nükleer enerji santrali (Zaporijye), Ukraynalıların Dinyeper Nehri'ni nasıl kullanabilecekleri ve okyanusa nasıl gidebilecekleri” dedi.Zaporojye Nükleer Santrali konusunun, kapasitesi nedeniyle bu müzakerelerde son derece önemli olduğuna dikkat çeken ABD’li yetkili, “Başkan Putin'in onayı olmadan anlaşma olmayacak” ifadesini kullandı.Ukrayna çözümünü sadece Moskova ve Kiev’le değil, aynı zamanda İngiltere, Fransa ve İtalya’nın ulusal güvenlik danışmanlarıyla da görüştüğünü anlatan Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump’ın doğrudan diyalog konusunda taraflara ‘ültimatom’ verdiğini savundu.Putin daha önce Ukrayna'ya 15 Mayıs'ta İstanbul'da önkoşulsuz olarak doğrudan görüşmelere devam etmeyi teklif etmişti. Devlet Başkanı, ilgili müzakereler sırasında tarafların bir ateşkes anlaşmasına varabileceklerini de göz ardı etmemişti.Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını ciddi bir şekilde aramaya kararlı olduğunu söylemiş, Ukrayna ile önerilen müzakerelerin amacının çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve Rusya'nın çıkarlarını güvence altına almak olduğunu belirtmişti.

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abd, steve witkoff, rusya, ukrayna, müzakere, vladimir putin, donald trump, zaporojye nükleer güç santrali