https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/lavrov-rusyanin-musluman-ulkelerle-cok-ortak-noktasi-bulunuyor-1096226577.html
Lavrov: Rusya'nın Müslüman ülkelerle çok ortak noktası bulunuyor
Lavrov: Rusya'nın Müslüman ülkelerle çok ortak noktası bulunuyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile Müslüman ülkeleri arasında çok kutuplu düzen inşasına bağlılık, neo-sömürgeci uygulamaların reddi ve dünyanın kültürel... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T17:22+0300
2025-05-14T17:22+0300
2025-05-14T17:22+0300
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sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dokuzuncu Genç Diplomatlar Forumu’nun katılımcılarına video mesaj ile seslenerek, Rusya ile Müslüman ülkeleri arasında çok sayıda ortak nokta bulunduğunu vurguladı.Lavrov, “Müslüman ülkelerle birçok alanda iş birliğimizi genişletmeye devam ediyoruz. Birbirimizle çok ortak noktamız bulunuyor. Bunlar, genel kabul görmüş uluslararası hukuk normlarına dayalı sürdürülebilir çok kutuplu bir dünya düzeninin inşasına bağlılık, dünyanın kültürel ve medeniyetsel çeşitliliğine saygı, tek taraflı kısıtlayıcı önlemler de dahil olmak üzere her türlü neo-sömürgeci uygulamaların reddedilmesidir” diye konuştu.Haziran sonunda Rusya’nın İİT’ye gözlemci olarak kabul edilmesinin 20. yıldönümünün kutlanacağına dikkat çeken Lavrov, Avrasya'nın en büyük gücü olan ve vatandaşlarının büyük çoğunluğunun İslam dinine mensup olduğu bir devlet-medeniyet olarak Rusya’nın geleneksel olarak İslam dünyasıyla güven ve dostluk ilişkileri sürdürmekte olduğunu vurguladı.Rus diplomat, “Birleşmiş Milletler’in 80. yıldönümü bağlamında BM'nin dünya meselelerinde merkezi koordinasyon rolünün sağlanması, BM Şartı’nda yer alan ilkelere bütünüyle uyulması konularına özel olarak yoğunlaşacağınızı umarım” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/lavrov-neredeyse-tum-avrupa-nazi-bayragi-altinda-rusyaya-savas-acti-1095966980.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, i̇slam dünyası, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t), bm, birleşmiş milletler (bm), avrasya
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, i̇slam dünyası, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t), bm, birleşmiş milletler (bm), avrasya
Lavrov: Rusya'nın Müslüman ülkelerle çok ortak noktası bulunuyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile Müslüman ülkeleri arasında çok kutuplu düzen inşasına bağlılık, neo-sömürgeci uygulamaların reddi ve dünyanın kültürel ve medeniyet çeşitliliğine saygı gibi çok sayıda ortak nokta bulunduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dokuzuncu Genç Diplomatlar Forumu’nun katılımcılarına video mesaj ile seslenerek, Rusya ile Müslüman ülkeleri arasında çok sayıda ortak nokta bulunduğunu vurguladı.
Lavrov, “Müslüman ülkelerle birçok alanda iş birliğimizi genişletmeye devam ediyoruz. Birbirimizle çok ortak noktamız bulunuyor. Bunlar, genel kabul görmüş uluslararası hukuk normlarına dayalı sürdürülebilir çok kutuplu bir dünya düzeninin inşasına bağlılık, dünyanın kültürel ve medeniyetsel çeşitliliğine saygı, tek taraflı kısıtlayıcı önlemler de dahil olmak üzere her türlü neo-sömürgeci uygulamaların reddedilmesidir” diye konuştu.
Haziran sonunda Rusya’nın İİT’ye gözlemci olarak kabul edilmesinin 20. yıldönümünün kutlanacağına dikkat çeken Lavrov, Avrasya'nın en büyük gücü olan ve vatandaşlarının büyük çoğunluğunun İslam dinine mensup olduğu bir devlet-medeniyet olarak Rusya’nın geleneksel olarak İslam dünyasıyla güven ve dostluk ilişkileri sürdürmekte olduğunu vurguladı.
Rus diplomat, “Birleşmiş Milletler’in 80. yıldönümü bağlamında BM'nin dünya meselelerinde merkezi koordinasyon rolünün sağlanması, BM Şartı’nda yer alan ilkelere bütünüyle uyulması konularına özel olarak yoğunlaşacağınızı umarım” ifadelerini kullandı.