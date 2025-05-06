Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı mücadelede birleştiğini ve bunu yine Nazizm bayrağı altında yaptığını vurguladı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı binasındaki anıt levhalarına çelenk bırakma töreninde konuşan Lavrov, "Bize geleceğimizi ve bugünkü kalkınmamızı sağlayan, ki bunun önümüzdeki on yıllar, yüzyıllar boyunca sürecek bir kalkınma olduğuna eminim, Büyük Anavatan Savaşı ve 2. Dünya Savaşı kahramanlarının sadece anısını yaşatmak değil, aynı zamanda bu olayların diplomatik deneyimini, diplomatik derslerini hatırlamak da çok önemlidir. Bu dersler paha biçilemez. Özellikle de, silah altına alınan neredeyse tüm Avrupa'nın daha önce de söylediğim gibi Nazi bayrağı altında bize karşı yeniden savaştığı mevcut durumda" dedi.



Şu anda Avrupa'nın aleni şekilde Rusya karşıtı olan Zelenskiy rejimini desteklediğini kaydeden Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı'nın üniformalarında Nazi bölüklerinin apoletlerini taşıyan ve Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma tehdidi savuran savaşçıları 'kıyma makinesine' gönderdiğinin altını çizdi.



Başta İngiltere'nin katılımıyla olmak üzere, Sovyetler Birliği'ne stratejik bir yenilgi yaşatmak amacıyla düzenlenen 'Düşünülemez Operasyonun' hazırlıklarına ilişkin gizliliği kaldırılmış belgeleri hatırlatan Lavrov, "Bugün, elbette, bu deneyim bizim için paha biçilemez. Koalisyonlar kurma deneyimi, ancak yalnızca kendi çıkarlarımıza dayanarak, saflık yapmadan, boş vaatlere aşırı güvenmeden. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yakın zamanda verdiği röportajlardan birinde bundan ayrıntılı olarak bahsetti" diye ekledi.