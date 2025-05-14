https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/kurban-bayrami-2025-emekli-ikramiyesi-ne-zaman-yatacak-kimler-alacak-miktari-ne-kadar-1096218621.html

Kurban Bayramı 2025 emekli i̇kramiyesi: Ne zaman yatacak, kimler alacak, miktarı ne kadar?

Kurban Bayramı 2025 emekli i̇kramiyesi: Ne zaman yatacak, kimler alacak, miktarı ne kadar?

Sputnik Türkiye

2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için milyonlarca emekli beklemede. Emekli, dul-yetim, gazi ve şehit yakını dahil olmak üzere pek çok kesime verilen 4.000... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T13:57+0300

2025-05-14T13:57+0300

2025-05-14T13:57+0300

ekonomi̇

sgk

ptt

emekli

ikramiye

i̇kramiye

emekli ikramiyesi

emekli bayram ikramiyesi

bayram ikramiyesi

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2025 yılı Kurban Bayramı öncesi, emekli ikramiyesi takvimi netleşmeye başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramdan yaklaşık bir hafta önce, emeklilerin hesaplarına 4.000 TL bayram ikramiyesi yatırılması bekleniyor. Ramazan Bayramı’nda da benzer bir takvim uygulanmıştı.İkramiyeler ne zaman yatacak?Kurban Bayramı 2025, bu yıl 6 Haziran Perşembe günü başlıyor. Geçmiş ödeme takvimlerine bakıldığında, 2 Haziran Pazartesi itibarıyla ikramiyelerin yatırılmaya başlanacağı öngörülüyor. Ancak resmi tarihler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandığında netlik kazanacak.Kimler Bayram i̇kramiyesi alacak?Bayram ikramiyesi, sadece SGK emeklilerine değil, aşağıdaki gruplara da ödenmektedir:Bu gruplar arasında yer alan herkes, herhangi bir başvuru yapmadan ödemeyi alabilecek.2025 kurban bayramı emekli i̇kramiyesi ne kadar?Kurban Bayramı ikramiyesi 2025 yılı için 4.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam, Ramazan Bayramı’nda da aynen ödenmişti. Son yıllarda artış gösteren ikramiyeler, emekliler için önemli bir maddi destek kaynağı haline gelmiş durumda.Ödemeler otomatik yapılacakBayram ikramiyeleri, emekli maaşı ödemesi yapılan hesaplara otomatik olarak yatırılacak. Banka veya PTT şubeleri aracılığıyla alınabilecek olan ikramiye için ayrıca başvuru yapılması gerekmiyor.Beklenen resmî açıklama ne zaman gelecek?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK, ödeme tarihlerine ilişkin resmi duyuruyu önümüzdeki günlerde yapacak. Güncel bilgiye erişmek isteyen vatandaşların, SGK resmi web sitesi ve e-Devlet sistemini takip etmeleri öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/asgari-ucrete-ara-zam-var-mi-ev-kadinlarina-emeklilik-hakki-geliyor-mu-bakan-isikhandan-net-1096215705.html

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