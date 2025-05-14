https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/kurban-bayrami-2025-emekli-ikramiyesi-ne-zaman-yatacak-kimler-alacak-miktari-ne-kadar-1096218621.html
Kurban Bayramı 2025 emekli i̇kramiyesi: Ne zaman yatacak, kimler alacak, miktarı ne kadar?
Kurban Bayramı 2025 emekli i̇kramiyesi: Ne zaman yatacak, kimler alacak, miktarı ne kadar?
Sputnik Türkiye
2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için milyonlarca emekli beklemede. Emekli, dul-yetim, gazi ve şehit yakını dahil olmak üzere pek çok kesime verilen 4.000... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T13:57+0300
2025-05-14T13:57+0300
2025-05-14T13:57+0300
ekonomi̇
sgk
ptt
emekli
ikramiye
i̇kramiye
emekli ikramiyesi
emekli bayram ikramiyesi
bayram ikramiyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088800865_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a3bb9f7c16454798505f0118dcded513.jpg
2025 yılı Kurban Bayramı öncesi, emekli ikramiyesi takvimi netleşmeye başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramdan yaklaşık bir hafta önce, emeklilerin hesaplarına 4.000 TL bayram ikramiyesi yatırılması bekleniyor. Ramazan Bayramı’nda da benzer bir takvim uygulanmıştı.İkramiyeler ne zaman yatacak?Kurban Bayramı 2025, bu yıl 6 Haziran Perşembe günü başlıyor. Geçmiş ödeme takvimlerine bakıldığında, 2 Haziran Pazartesi itibarıyla ikramiyelerin yatırılmaya başlanacağı öngörülüyor. Ancak resmi tarihler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandığında netlik kazanacak.Kimler Bayram i̇kramiyesi alacak?Bayram ikramiyesi, sadece SGK emeklilerine değil, aşağıdaki gruplara da ödenmektedir:Bu gruplar arasında yer alan herkes, herhangi bir başvuru yapmadan ödemeyi alabilecek.2025 kurban bayramı emekli i̇kramiyesi ne kadar?Kurban Bayramı ikramiyesi 2025 yılı için 4.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam, Ramazan Bayramı’nda da aynen ödenmişti. Son yıllarda artış gösteren ikramiyeler, emekliler için önemli bir maddi destek kaynağı haline gelmiş durumda.Ödemeler otomatik yapılacakBayram ikramiyeleri, emekli maaşı ödemesi yapılan hesaplara otomatik olarak yatırılacak. Banka veya PTT şubeleri aracılığıyla alınabilecek olan ikramiye için ayrıca başvuru yapılması gerekmiyor.Beklenen resmî açıklama ne zaman gelecek?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK, ödeme tarihlerine ilişkin resmi duyuruyu önümüzdeki günlerde yapacak. Güncel bilgiye erişmek isteyen vatandaşların, SGK resmi web sitesi ve e-Devlet sistemini takip etmeleri öneriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/asgari-ucrete-ara-zam-var-mi-ev-kadinlarina-emeklilik-hakki-geliyor-mu-bakan-isikhandan-net-1096215705.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088800865_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_64727488bd1bc7ad4f72b012fefe0324.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sgk, ptt, emekli, ikramiye, i̇kramiye, emekli ikramiyesi, emekli bayram ikramiyesi, bayram ikramiyesi
sgk, ptt, emekli, ikramiye, i̇kramiye, emekli ikramiyesi, emekli bayram ikramiyesi, bayram ikramiyesi
Kurban Bayramı 2025 emekli i̇kramiyesi: Ne zaman yatacak, kimler alacak, miktarı ne kadar?
2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için milyonlarca emekli beklemede. Emekli, dul-yetim, gazi ve şehit yakını dahil olmak üzere pek çok kesime verilen 4.000 TL bayram ikramiyesi, bayramdan bir hafta önce ödenecek. Peki kesin tarih ne? Kimler bu ikramiyeden yararlanabilir? Detaylar haberimizde.
2025 yılı Kurban Bayramı öncesi, emekli ikramiyesi takvimi netleşmeye başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramdan yaklaşık bir hafta önce, emeklilerin hesaplarına 4.000 TL bayram ikramiyesi yatırılması bekleniyor. Ramazan Bayramı’nda da benzer bir takvim uygulanmıştı.
İkramiyeler ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı 2025, bu yıl 6 Haziran Perşembe günü başlıyor. Geçmiş ödeme takvimlerine bakıldığında, 2 Haziran Pazartesi itibarıyla ikramiyelerin yatırılmaya başlanacağı öngörülüyor. Ancak resmi tarihler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandığında netlik kazanacak.
Kimler Bayram i̇kramiyesi alacak?
Bayram ikramiyesi, sadece SGK emeklilerine değil, aşağıdaki gruplara da ödenmektedir:
Malullük, vazife malullüğü, ölüm aylığı
alanlar
Sürekli iş göremezlik geliri
sahipleri
Şehit yakınları ve gaziler Muharip gaziler, güvenlik korucuları Terör mağdurları ve hak sahipleri Yaşlılık aylığı (65 yaş üstü)
alanlar
Bu gruplar arasında yer alan herkes, herhangi bir başvuru yapmadan ödemeyi alabilecek.
2025 kurban bayramı emekli i̇kramiyesi ne kadar?
Kurban Bayramı ikramiyesi 2025 yılı için 4.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam, Ramazan Bayramı’nda da aynen ödenmişti. Son yıllarda artış gösteren ikramiyeler, emekliler için önemli bir maddi destek kaynağı haline gelmiş durumda.
Ödemeler otomatik yapılacak
Bayram ikramiyeleri, emekli maaşı ödemesi yapılan hesaplara otomatik olarak yatırılacak. Banka veya PTT şubeleri aracılığıyla alınabilecek olan ikramiye için ayrıca başvuru yapılması gerekmiyor.
Beklenen resmî açıklama ne zaman gelecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK, ödeme tarihlerine ilişkin resmi duyuruyu önümüzdeki günlerde yapacak. Güncel bilgiye erişmek isteyen vatandaşların, SGK resmi web sitesi ve e-Devlet sistemini takip etmeleri öneriliyor.