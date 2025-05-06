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İSKİ’den su kesintisi uyarısı: 10 saat su verilmeyecek ilçeler duyuruldu
İSKİ’den su kesintisi uyarısı: 10 saat su verilmeyecek ilçeler duyuruldu
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İSKİ, İstanbul’un Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi ilçelerinde yapılacak isale hattı çalışmaları nedeniyle 7 Mayıs Salı günü saat 20.00'den itibaren 10... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 7 Mayıs 2025 Salı günü, bazı bölgelerde planlı su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesinti, Silahtar Terfi Merkezi çıkışında yapılacak vana ve debimetre montaj çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.Su kesintisi saat kaçta başlayacak?İSKİ açıklamasına göre, çalışmalar 7 Mayıs Salı günü saat 20.00’de başlayacak ve yaklaşık 10 saat sürecek. Bu süreçte belirli mahallelere su verilemeyecek.Su Kesintisinden Etkilenecek MahallelerGaziosmanpaşa İlçesi:Eyüpsultan İlçesi:Sultangazi İlçesi:
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İSKİ’den su kesintisi uyarısı: 10 saat su verilmeyecek ilçeler duyuruldu

11:59 06.05.2025
© Elif Küçüksu, çeşme, ev çeşme, musluk
su, çeşme, ev çeşme, musluk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© Elif Küçük
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İSKİ, İstanbul’un Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi ilçelerinde yapılacak isale hattı çalışmaları nedeniyle 7 Mayıs Salı günü saat 20.00'den itibaren 10 saatlik su kesintisi uygulanacağını duyurdu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 7 Mayıs 2025 Salı günü, bazı bölgelerde planlı su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesinti, Silahtar Terfi Merkezi çıkışında yapılacak vana ve debimetre montaj çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.

Su kesintisi saat kaçta başlayacak?

İSKİ açıklamasına göre, çalışmalar 7 Mayıs Salı günü saat 20.00’de başlayacak ve yaklaşık 10 saat sürecek. Bu süreçte belirli mahallelere su verilemeyecek.

Su Kesintisinden Etkilenecek Mahalleler

Gaziosmanpaşa İlçesi:
Bağlarbaşı
Şemsipaşa
Hürriyet
Fevzi Çakmak
Kazım Karabekir
Yeni Mahalle
Karayolları
Mevlana
Barbaros Hayrettin Paşa
Karadeniz
Eyüpsultan İlçesi:
Esentepe
Sakarya
Karadolap
Alibeyköy
Yeşilpınar
Akşemsettin
Çırçır
Sultangazi İlçesi:
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