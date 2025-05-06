https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/iskiden-su-kesintisi-uyarisi-10-saat-su-verilmeyecek-ilceler-duyuruldu-1095960025.html

İSKİ’den su kesintisi uyarısı: 10 saat su verilmeyecek ilçeler duyuruldu

İSKİ’den su kesintisi uyarısı: 10 saat su verilmeyecek ilçeler duyuruldu

Sputnik Türkiye

İSKİ, İstanbul’un Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi ilçelerinde yapılacak isale hattı çalışmaları nedeniyle 7 Mayıs Salı günü saat 20.00'den itibaren 10... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T11:59+0300

2025-05-06T11:59+0300

2025-05-06T11:59+0300

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su kesintisi

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 7 Mayıs 2025 Salı günü, bazı bölgelerde planlı su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesinti, Silahtar Terfi Merkezi çıkışında yapılacak vana ve debimetre montaj çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.Su kesintisi saat kaçta başlayacak?İSKİ açıklamasına göre, çalışmalar 7 Mayıs Salı günü saat 20.00’de başlayacak ve yaklaşık 10 saat sürecek. Bu süreçte belirli mahallelere su verilemeyecek.Su Kesintisinden Etkilenecek MahallelerGaziosmanpaşa İlçesi:Eyüpsultan İlçesi:Sultangazi İlçesi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/bakanlik-hileli-gida-listesini-acikladi-cok-sayida-bal-ve-zeytinyagi-markasi-ifsa-edildi-37-urun-1095952227.html

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