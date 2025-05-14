https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/istanbulda-kiralarda-deprem-etkisi-buyukcekmece-ve-kucukcekmeceye-hic-talep-yok-1096206325.html

İstanbul'da kiralarda deprem etkisi: 'Büyükçekmece ve Küçükçekmece'ye hiç talep yok'

İstanbul'da kiralarda deprem etkisi: 'Büyükçekmece ve Küçükçekmece'ye hiç talep yok'

Sputnik Türkiye

İstanbul'da deprem hareketliliği yaşanması, konut fiyatlarında da bölgeler değişimleri ortaya çıkardı. Son depremlerin Büyükçekmece, Silivri açıklarında... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T10:22+0300

2025-05-14T10:22+0300

2025-05-14T10:23+0300

ekonomi̇

i̇stanbul

deprem

konut

konut satışı

büyükçekmece

küçükçekmece

kira

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İstanbul'da son haftalarda yaşanan deprem hareketliliği, olası büyük İstanbul depremi için hafızaları güncelledi. Bu da konut satış ve kiralama konusunda deprem riski yüksek bölgelerde talebi düşürdü.İstanbul'da konut fiyatlarında deprem etkisiİstanbul'da nisan ayında ortalama kira fiyatları metrekare başına 287.50 lira olarak hesaplandı.Ancak özellikle depremin daha şiddetli hissedildiği riskli ilçeler, Silivri, Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Avcılar, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kira fiyatları ortalama metrekare başına 200 lira olarak belirtiliyor.'Deprem sonrası yapılan konutlara ilgi var: Büyükçekmece ve Küçükçekmece'ye talep yok'NTV'ye açıklamalarda bulunan İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş, "İstanbul'da deprem sonrası yapılmış binalarda hızlı bir yükseliş var ama eski binalarda da bır çöküş görüyoruz. Beylikdüzü, Avcılar bölgeleri şehir merkezlerine nazaran biraz daha uygun. O bölgelerde 20 bin liraya kiralık daire bulabiliyorlar. Özellikle Büyükçekmece ve Küçükçekmece'ye hiç talep yok. Onlar da bir an önce yenilemenin derdine düştüler." dedi.'Yeni bina kiraları yüksek'"Şu anda İstanbul'da yeni yapılan depreme dayanıklı binalarda ise kira düşüşü yok." diyen Yeşiltaş, şunları kaydetti:

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