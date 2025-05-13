https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/istanbulda-4-buyuklugunde-deprem-1096195210.html

İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında saat 20.46'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T21:03+0300

2025-05-13T21:03+0300

2025-05-13T21:07+0300

son depremler

marmara denizi

silivri

kandilli rasathanesi

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

i̇stanbul

i̇stanbul valiliği

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

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Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevresinde hissedildi.Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Marmara Denizi'nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında saat 20.46’da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 4.4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.Deprem, özellikle Avrupa Yakası'nda hissedilirken, bazı kullanıcılar sosyal medyada sarsıntıyı hissettiklerine dair paylaşımda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/kandilli-rasathanesi-acikladi-bursada-deprem-1096187515.html

marmara denizi

silivri

i̇stanbul

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Sputnik Türkiye

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