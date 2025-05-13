https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/istanbulda-4-buyuklugunde-deprem-1096195210.html
İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında saat 20.46'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T21:03+0300
2025-05-13T21:03+0300
2025-05-13T21:07+0300
son depremler
marmara denizi
silivri
kandilli rasathanesi
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671783_0:60:2650:1551_1920x0_80_0_0_7e05024a67cb253f3c74d23ff4069a75.png
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevresinde hissedildi.Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Marmara Denizi'nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında saat 20.46’da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 4.4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.Deprem, özellikle Avrupa Yakası'nda hissedilirken, bazı kullanıcılar sosyal medyada sarsıntıyı hissettiklerine dair paylaşımda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/kandilli-rasathanesi-acikladi-bursada-deprem-1096187515.html
marmara denizi
silivri
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671783_0:0:2650:1988_1920x0_80_0_0_e85ee81b268627b8b1a4ee185377bfd8.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
marmara denizi, silivri, kandilli rasathanesi, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
marmara denizi, silivri, kandilli rasathanesi, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
21:03 13.05.2025 (güncellendi: 21:07 13.05.2025)
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında saat 20.46'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.4 km olarak ölçüldü. Depremin İstanbul ve çevresinde hissedildiği bildirildi. Şu ana kadar herhangi bir hasar veya yaralanma haberi alınmadı.
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevresinde hissedildi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Marmara Denizi'nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında saat 20.46’da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 4.4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Deprem, özellikle Avrupa Yakası'nda hissedilirken, bazı kullanıcılar sosyal medyada sarsıntıyı hissettiklerine dair paylaşımda bulundu.