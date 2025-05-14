https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/istanbulda-hareketli-hafta-iran-ile-avrupa-ulkeleri-arasindaki-nukleer-konulu-gorusmelere-ev-1096220923.html
İstanbul'da hareketli hafta: İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer konulu görüşmelere ev sahipliği yapılacak
İstanbul'da hareketli hafta: İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer konulu görüşmelere ev sahipliği yapılacak
Sputnik Türkiye
Dünya liderlerinin Türkiye'de bir araya gelme ihtimali sonrası, İstanbul'un 16 Mayıs'ta İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer konulu görüşmelere ev... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T14:20+0300
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İran ile 2015 yılında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)’ın Avrupa tarafları olan Almanya, Fransa ve İngiltere (E3), 16 Mayıs 2025’te İstanbul'da yeniden bir araya geliyor. Bu buluşma, nükleer programla ilgili belirsizliklerin ortasında önemli bir diplomatik girişim olarak görülüyor.Görüşmeler üst düzey diplomatik seviyede yapılacakDiplomatik kaynaklara göre, toplantılar bakan yardımcıları ve üst düzey diplomatlar düzeyinde gerçekleşecek. Görüşmelerin ana gündemi, İran’ın nükleer faaliyetleri, uranyum zenginleştirme programı ve yaptırımların kaldırılması olacak.İran’ın hedefi: Yeni yaptırımların önüne geçmekİran, görüşmelerde özellikle Avrupa Birliği’nin planladığı yeni yaptırımları engellemeyi ve ekonomik izolasyonun azaltılmasını amaçlıyor. İran yetkilileri, yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer faaliyetlerde daha şeffaf davranabileceklerini belirtiyor.E3 ülkeleri: Diplomasiye açık ancak temkinliAvrupa tarafı ise İran’ın nükleer faaliyetlerini sınırlandırmaya yönelik somut adımlar atmasını talep ediyor. E3 ülkeleri, nükleer silah üretimi potansiyelinin engellenmesi için diplomatik yollarla çözüm arayışını sürdürüyor.Türkiye, tarafsız bir zeminde arabulucu rolü üstlenerek bu tür uluslararası görüşmelere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/trump-putinle-istanbulda-gorusme-olasiligini-dislamiyorum-1096218813.html
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İstanbul'da hareketli hafta: İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer konulu görüşmelere ev sahipliği yapılacak
14:20 14.05.2025 (güncellendi: 14:27 14.05.2025)
Dünya liderlerinin Türkiye'de bir araya gelme ihtimali sonrası, İstanbul'un 16 Mayıs'ta İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer konulu görüşmelere ev sahipliği yapacağı duyuruldu.
İran ile 2015 yılında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)’ın Avrupa tarafları olan Almanya, Fransa ve İngiltere (E3), 16 Mayıs 2025’te İstanbul'da yeniden bir araya geliyor. Bu buluşma, nükleer programla ilgili belirsizliklerin ortasında önemli bir diplomatik girişim olarak görülüyor.
Görüşmeler üst düzey diplomatik seviyede yapılacak
Diplomatik kaynaklara göre, toplantılar bakan yardımcıları ve üst düzey diplomatlar düzeyinde gerçekleşecek. Görüşmelerin ana gündemi, İran’ın nükleer faaliyetleri, uranyum zenginleştirme programı ve yaptırımların kaldırılması olacak.
İran’ın hedefi: Yeni yaptırımların önüne geçmek
İran, görüşmelerde özellikle Avrupa Birliği’nin planladığı yeni yaptırımları engellemeyi ve ekonomik izolasyonun azaltılmasını amaçlıyor. İran yetkilileri, yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer faaliyetlerde daha şeffaf davranabileceklerini belirtiyor.
E3 ülkeleri: Diplomasiye açık ancak temkinli
Avrupa tarafı ise İran’ın nükleer faaliyetlerini sınırlandırmaya yönelik somut adımlar atmasını talep ediyor. E3 ülkeleri, nükleer silah üretimi potansiyelinin engellenmesi için diplomatik yollarla çözüm arayışını sürdürüyor.
Türkiye, tarafsız bir zeminde arabulucu rolü üstlenerek bu tür uluslararası görüşmelere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.