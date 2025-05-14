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İngiliz moda devi, küresel çapta bir 700 kişiyi işten çıkaracak
İngiliz moda devi, küresel çapta bir 700 kişiyi işten çıkaracak
Sputnik Türkiye
Dünyanın en ünlü lüks markalarından İngiliz Burberry, tasarrufa gideceğini açıklayarak küresel çapta bin 700 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı 14.05.2025, Sputnik Türkiye
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İngiltere'de 1856'da kurulan ve lüks ürünleriyle tanınan Burberry, küresel çapta bin 700 çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurdu. Şirket bunu tasarruf amacıyla yapılacağını açıkladı. 60 milyon sterlin ek tasarruf hedefleniyor Dünyanın en ünlü lüks markalarından İngiliz Burberry, tasarruf programı kapsamında küresel çapta bin 700 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu. Şirketin verimliliği ve karlılığını artırmak hedefiyle organizasyonel değişiklikler yapacağını belirten şirket, bu kapsamda, önerilen değişikliklerin 2027'ye kadar 60 milyon sterlin ek tasarruf sağlayacağını aktarıldı. Daha önce duyurulan 40 milyon sterlinlik maliyet tasarrufu programına ek olarak, yıllık toplam tasarruf miktarının 100 milyon sterline çıkarılacağı ifade edildi. Önerilen söz konusu tasarrufların, satın alma ve gayrimenkul harcamalarında verimliliğin artırılması ve 1700 kişinin işten çıkarılmasıyla personel maliyetlerinde sağlanacağına vurgu yapıldı.169 yıllık maziye sahip Burberry, 1856'da İngiltere'de kuruldu ve damalı eşarplar gibi lüks ürünleriyle tanınıyor. Geçen mali yılda Çin'de talebin azalmasının etkisiyle 26 milyon sterlin faaliyet karı açıkladı. İngiliz şirket, bir önceki mali yılda ise 418 milyon sterlin faaliyet karı elde etmişti.
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İngiliz moda devi, küresel çapta bir 700 kişiyi işten çıkaracak

15:11 14.05.2025
© REUTERS / Toby MelvilleÜnlü İngiliz lük giyim markası Burberry
Ünlü İngiliz lük giyim markası Burberry - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© REUTERS / Toby Melville
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Dünyanın en ünlü lüks markalarından İngiliz Burberry, tasarrufa gideceğini açıklayarak küresel çapta bin 700 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı
İngiltere'de 1856'da kurulan ve lüks ürünleriyle tanınan Burberry, küresel çapta bin 700 çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurdu. Şirket bunu tasarruf amacıyla yapılacağını açıkladı.

60 milyon sterlin ek tasarruf hedefleniyor

Dünyanın en ünlü lüks markalarından İngiliz Burberry, tasarruf programı kapsamında küresel çapta bin 700 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu. Şirketin verimliliği ve karlılığını artırmak hedefiyle organizasyonel değişiklikler yapacağını belirten şirket, bu kapsamda, önerilen değişikliklerin 2027'ye kadar 60 milyon sterlin ek tasarruf sağlayacağını aktarıldı.
Daha önce duyurulan 40 milyon sterlinlik maliyet tasarrufu programına ek olarak, yıllık toplam tasarruf miktarının 100 milyon sterline çıkarılacağı ifade edildi. Önerilen söz konusu tasarrufların, satın alma ve gayrimenkul harcamalarında verimliliğin artırılması ve 1700 kişinin işten çıkarılmasıyla personel maliyetlerinde sağlanacağına vurgu yapıldı.

169 yıllık maziye sahip

Burberry, 1856'da İngiltere'de kuruldu ve damalı eşarplar gibi lüks ürünleriyle tanınıyor. Geçen mali yılda Çin'de talebin azalmasının etkisiyle 26 milyon sterlin faaliyet karı açıkladı. İngiliz şirket, bir önceki mali yılda ise 418 milyon sterlin faaliyet karı elde etmişti.
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