https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/japon-otomobil-ureticisi-kuculmeye-gidiyor-10-binden-fazla-kisiyi-isten-cikaracak-1096149606.html
Japon otomobil üreticisi küçülmeye gidiyor: 10 binden fazla kişiyi işten çıkaracak
Japon otomobil üreticisi küçülmeye gidiyor: 10 binden fazla kişiyi işten çıkaracak
Sputnik Türkiye
Küresel yeniden yapılandırma planı kapsamında Japon otomobil üreticisi Nissan, 10 binden fazla kişiyi işten çıkaracak. 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T13:41+0300
2025-05-12T13:41+0300
2025-05-12T13:41+0300
ekonomi̇
nissan
japonya
otomobil
işten çıkarma
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Japonya merkezli otomobil üreticisi Nissan, maliyetleri düşürmek amacıyla 10 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Küresel yeniden yapılandırma planı kapsamında 10 binden fazla çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanan Nissan, üretim ve operasyonel maliyetlerini düşürme hedefinin bir parçası olarak küçülmeye gidiyor. Şirkette toplam işten çıkarmaların 20 bine yaklaşacağı belirtilirken, şirketten herüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geleneksel üreticilerin planları değiştiKüresel otomotiv sektöründe talep daralması, yüksek maliyetler ve elektrikli araç dönüşümüne adaptasyon süreci, geleneksel üreticilerin iş gücü planlamalarını yeniden gözden geçirmelerine neden oluyor. Nissan’ın da bu kapsamda operasyonel verimliliği artırmak amacıyla iş gücünde ciddi kesintiye gitmesi bekleniyor.
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nissan, japonya, otomobil, işten çıkarma
nissan, japonya, otomobil, işten çıkarma
Japon otomobil üreticisi küçülmeye gidiyor: 10 binden fazla kişiyi işten çıkaracak
Küresel yeniden yapılandırma planı kapsamında Japon otomobil üreticisi Nissan, 10 binden fazla kişiyi işten çıkaracak.
Japonya merkezli otomobil üreticisi Nissan, maliyetleri düşürmek amacıyla 10 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor.
Küresel yeniden yapılandırma planı kapsamında 10 binden fazla çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanan Nissan, üretim ve operasyonel maliyetlerini düşürme hedefinin bir parçası olarak küçülmeye gidiyor. Şirkette toplam işten çıkarmaların 20 bine yaklaşacağı belirtilirken, şirketten herüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Geleneksel üreticilerin planları değişti
Küresel otomotiv sektöründe talep daralması, yüksek maliyetler ve elektrikli araç dönüşümüne adaptasyon süreci, geleneksel üreticilerin iş gücü planlamalarını yeniden gözden geçirmelerine neden oluyor. Nissan’ın da bu kapsamda operasyonel verimliliği artırmak amacıyla iş gücünde ciddi kesintiye gitmesi bekleniyor.