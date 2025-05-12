https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/japon-otomobil-ureticisi-kuculmeye-gidiyor-10-binden-fazla-kisiyi-isten-cikaracak-1096149606.html

Japon otomobil üreticisi küçülmeye gidiyor: 10 binden fazla kişiyi işten çıkaracak

Japon otomobil üreticisi küçülmeye gidiyor: 10 binden fazla kişiyi işten çıkaracak

Sputnik Türkiye

Küresel yeniden yapılandırma planı kapsamında Japon otomobil üreticisi Nissan, 10 binden fazla kişiyi işten çıkaracak. 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T13:41+0300

2025-05-12T13:41+0300

2025-05-12T13:41+0300

ekonomi̇

nissan

japonya

otomobil

işten çıkarma

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Japonya merkezli otomobil üreticisi Nissan, maliyetleri düşürmek amacıyla 10 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Küresel yeniden yapılandırma planı kapsamında 10 binden fazla çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanan Nissan, üretim ve operasyonel maliyetlerini düşürme hedefinin bir parçası olarak küçülmeye gidiyor. Şirkette toplam işten çıkarmaların 20 bine yaklaşacağı belirtilirken, şirketten herüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geleneksel üreticilerin planları değiştiKüresel otomotiv sektöründe talep daralması, yüksek maliyetler ve elektrikli araç dönüşümüne adaptasyon süreci, geleneksel üreticilerin iş gücü planlamalarını yeniden gözden geçirmelerine neden oluyor. Nissan’ın da bu kapsamda operasyonel verimliliği artırmak amacıyla iş gücünde ciddi kesintiye gitmesi bekleniyor.

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nissan, japonya, otomobil, işten çıkarma