https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/iki-cocugu-ve-esi-yanginda-olmustu-itfaiye-erinin-agir-uyku-ilaci-istedigi-ortaya-cikti-1096229944.html

İki çocuğu ve eşi yangında ölmüştü: İtfaiye erinin ağır uyku ilacı istediği ortaya çıktı

İki çocuğu ve eşi yangında ölmüştü: İtfaiye erinin ağır uyku ilacı istediği ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Aydın'ın Nazilli ilçesinde mart ayında çıkan yangında boşanma aşamasındaki eşi ve iki çocuğunu kaybeden itfaiye eri Turgay G. tutuklanırken, nişanlısı adli... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T19:36+0300

2025-05-14T19:36+0300

2025-05-14T19:39+0300

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşi ve iki çocuğunun öldüğü yangına ilişkin tutuklanan itfaiye erinin ifadesi ortaya çıktı.İtfaiye eri Turgay G. ifadesinde zamanla ilgili çelişkilere düştü. Turgay G. sabah 07.00’de eve uğrayarak montunu aldığını ve herhangi bir anormal durum fark etmediğini söylese de, savcılığın sorusu üzerine 08.00’de kapıyı çaldığını, anahtarı unuttuğunu ve içeri giremediğini aktardı. Gezgin, çarşıya geçtikten sonra komşusunun aramasıyla tekrar eve gittiğini, ancak yoğun duman nedeniyle içeri giremediğini kaydetti. Öte yandan, yangından bir gün önce bir veterinere giderek 'ağır uyku gerektiren ilaç' istediği bilgisi dosyaya yansıdı.Şüpheli olarak ifadesi alınan nişanlısı F.T ise, Turgay G.'nin olaydan 10-15 gün önce kendisine "içime kötü şeyler doğuyor, deprem, ölüm gibi" dediğini, olaydan bir gün önce de boşanma davasının sona ereceğini söylediğini anlattı. F.T., bu açıklamalar ve yangın sonrası davranışları nedeniyle Turgay G.'den şüphelendiğini ve güvenini yitirdiğini belirtti. Otopsi raporunda anne ve çocukların karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğü belirlenirken, kesin sonuçlar için alınan numunelerin İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/aydinda-itfaiye-eri-esi-ve-iki-cocugunu-yanginda-kaybetmisti-yanginin-itfaiye-eri-tarafindan-1096197442.html

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