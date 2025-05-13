https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/aydinda-itfaiye-eri-esi-ve-iki-cocugunu-yanginda-kaybetmisti-yanginin-itfaiye-eri-tarafindan-1096197442.html
Aydın'da itfaiye eri eşi ve iki çocuğunu yangında kaybetmişti: Yangının itfaiye eri tarafından planlandığı belirlendi
Aydın'da itfaiye eri eşi ve iki çocuğunu yangında kaybetmişti: Yangının itfaiye eri tarafından planlandığı belirlendi
Sputnik Türkiye
Aydın'da, evinde çıkan yangında eşi ve iki çocuğunu kaybeden itfaiye eri Turgay G. ve hemşire sevgilisi F.T. gözaltına alınmıştı. Olayın ardından başlatılan... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T23:15+0300
2025-05-13T23:15+0300
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Aydın’da evinde çıkan yangında eşi ve çocuklarını kaybeden itfaiye eri Turgay G. tutuklandı.Nazilli ilçesinde büyük bir trajediyle sonuçlanan yangının perde arkası aydınlatıldı. Mart ayında çıkan yangında itfaiye eri Turgay G.’nin eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan teknik takip sonucunda, yangının kasten çıkarıldığı ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, Turgay G.'nin sevgilisi olan hemşire F.T. ile birlikte yangını planladığı belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Turgay G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, sevgilisi F.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/esi-ve-iki-cocugu-evde-cikan-yanginda-olmustu-itfaiye-eri-gozaltina-alindi-1096172355.html
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Aydın'da itfaiye eri eşi ve iki çocuğunu yangında kaybetmişti: Yangının itfaiye eri tarafından planlandığı belirlendi
23:15 13.05.2025 (güncellendi: 23:16 13.05.2025)
Aydın'da, evinde çıkan yangında eşi ve iki çocuğunu kaybeden itfaiye eri Turgay G. ve hemşire sevgilisi F.T. gözaltına alınmıştı. Olayın ardından başlatılan teknik takip sonucu yangının, Turgay G. ve sevgilisi tarafından planlandığı belirlendi. Turgay G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken sevgilisi F.T. ise serbest bırakıldı.
Aydın’da evinde çıkan yangında eşi ve çocuklarını kaybeden itfaiye eri Turgay G. tutuklandı.
Nazilli ilçesinde büyük bir trajediyle sonuçlanan yangının perde arkası aydınlatıldı. Mart ayında çıkan yangında itfaiye eri Turgay G.’nin eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan teknik takip sonucunda, yangının kasten çıkarıldığı ortaya çıktı.
Yapılan incelemelerde, Turgay G.'nin sevgilisi olan hemşire F.T. ile birlikte yangını planladığı belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Turgay G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, sevgilisi F.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.