https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/aydinda-itfaiye-eri-esi-ve-iki-cocugunu-yanginda-kaybetmisti-yanginin-itfaiye-eri-tarafindan-1096197442.html

Aydın'da itfaiye eri eşi ve iki çocuğunu yangında kaybetmişti: Yangının itfaiye eri tarafından planlandığı belirlendi

Aydın'da itfaiye eri eşi ve iki çocuğunu yangında kaybetmişti: Yangının itfaiye eri tarafından planlandığı belirlendi

Sputnik Türkiye

Aydın'da, evinde çıkan yangında eşi ve iki çocuğunu kaybeden itfaiye eri Turgay G. ve hemşire sevgilisi F.T. gözaltına alınmıştı. Olayın ardından başlatılan... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T23:15+0300

2025-05-13T23:15+0300

2025-05-13T23:16+0300

türki̇ye

aydın

nazilli

yangın

yangın alarmı

yangın felaketi

aile

ölüm

şüpheli ölüm

ölüm nedeni

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096197166_0:492:916:1007_1920x0_80_0_0_6b6843952e23e878aad12217cb738796.jpg

Aydın’da evinde çıkan yangında eşi ve çocuklarını kaybeden itfaiye eri Turgay G. tutuklandı.Nazilli ilçesinde büyük bir trajediyle sonuçlanan yangının perde arkası aydınlatıldı. Mart ayında çıkan yangında itfaiye eri Turgay G.’nin eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan teknik takip sonucunda, yangının kasten çıkarıldığı ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, Turgay G.'nin sevgilisi olan hemşire F.T. ile birlikte yangını planladığı belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Turgay G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, sevgilisi F.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/esi-ve-iki-cocugu-evde-cikan-yanginda-olmustu-itfaiye-eri-gozaltina-alindi-1096172355.html

türki̇ye

aydın

nazilli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aydın, nazilli, yangın, yangın alarmı, yangın felaketi, aile, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski, cinayet, cinayet büro amirliği