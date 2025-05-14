https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/guterres-bm-ukraynada-cozum-icin-taraflara-her-turlu-destegi-vermeye-hazir-1096229599.html
Guterres: BM Ukrayna'da çözüm için taraflara her türlü desteği vermeye hazır
Guterres: BM Ukrayna'da çözüm için taraflara her türlü desteği vermeye hazır
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin Ukrayna'da çözüm için taraflara her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T18:58+0300
2025-05-14T18:58+0300
2025-05-14T18:57+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
bm barış gücü
ukrayna
antonio guterres
bm güvenlik konseyi
ateşkes
çözüm
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Berlin'de gerçekleşen BM Barış Gücü Konferansı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Guterres, BM’nin Ukrayna'da çözüm için taraflara her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.Guterres, “BM taraflara her türlü desteği sağlamaya hazır. Taraflar kabul ederse, BM'den bunu yapmasını isteyebilirler. Ancak, açıkçası, bu bize bağlı değil” dedi.Guterres ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna'da bir ateşkes ve mütarekeyi onaylamasının ‘ileriye doğru atılmış önemli bir adım olacağını’ vurgulayarak, “Ancak bunun kolay bir iş olmayacağının farkındayım” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/peskov-istanbula-gidecek-rus-temsilciler-putinden-talimat-gelince-aciklanacak-1096216207.html
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birleşmiş milletler (bm), bm barış gücü, ukrayna, antonio guterres, bm güvenlik konseyi, ateşkes, çözüm
birleşmiş milletler (bm), bm barış gücü, ukrayna, antonio guterres, bm güvenlik konseyi, ateşkes, çözüm
Guterres: BM Ukrayna'da çözüm için taraflara her türlü desteği vermeye hazır
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin Ukrayna'da çözüm için taraflara her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.
Berlin'de gerçekleşen BM Barış Gücü Konferansı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Guterres, BM’nin Ukrayna'da çözüm için taraflara her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.
Guterres, “BM taraflara her türlü desteği sağlamaya hazır. Taraflar kabul ederse, BM'den bunu yapmasını isteyebilirler. Ancak, açıkçası, bu bize bağlı değil” dedi.
Guterres ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna'da bir ateşkes ve mütarekeyi onaylamasının ‘ileriye doğru atılmış önemli bir adım olacağını’ vurgulayarak, “Ancak bunun kolay bir iş olmayacağının farkındayım” diye konuştu.