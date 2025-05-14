https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/guterres-bm-ukraynada-cozum-icin-taraflara-her-turlu-destegi-vermeye-hazir-1096229599.html

Guterres: BM Ukrayna'da çözüm için taraflara her türlü desteği vermeye hazır

Guterres: BM Ukrayna'da çözüm için taraflara her türlü desteği vermeye hazır

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin Ukrayna'da çözüm için taraflara her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T18:58+0300

2025-05-14T18:58+0300

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dünya

birleşmiş milletler (bm)

bm barış gücü

ukrayna

antonio guterres

bm güvenlik konseyi

ateşkes

çözüm

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Berlin'de gerçekleşen BM Barış Gücü Konferansı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Guterres, BM’nin Ukrayna'da çözüm için taraflara her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.Guterres, “BM taraflara her türlü desteği sağlamaya hazır. Taraflar kabul ederse, BM'den bunu yapmasını isteyebilirler. Ancak, açıkçası, bu bize bağlı değil” dedi.Guterres ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna'da bir ateşkes ve mütarekeyi onaylamasının ‘ileriye doğru atılmış önemli bir adım olacağını’ vurgulayarak, “Ancak bunun kolay bir iş olmayacağının farkındayım” diye konuştu.

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birleşmiş milletler (bm), bm barış gücü, ukrayna, antonio guterres, bm güvenlik konseyi, ateşkes, çözüm